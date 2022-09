Amtszwang Unfreiwillig in den Gemeinderat gewählt – anders als in anderen Kantonen können Baselbieter das Amt ablehnen Jolanda Niederhauser wurde in den Gemeinderat von Oberdorf gewählt. Und das, obwohl sie gar nicht kandidiert hatte. Sie hat jedoch die Möglichkeit, das Amt abzulehnen. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

21 Zettel mit dem Namen Jolanda Niederhauser landeten in der Oberdorfer Urne (Symbolbild). Keystone

Damit hat Jolanda Niederhauser an diesem Wahlsonntag wohl nicht gerechnet. 21-mal wurde ihr Name in die Oberdörfer Urne geworfen. Und damit wurde sie in den Gemeinderat gewählt. Eigentlich wäre das ein Freudentag, wenn Jolanda Niederhauser denn kandidiert hätte. Das tat sie aber nie. Nun muss sie sich entscheiden, ob sie das Amt annehmen will.

In Oberdorf wohnen rund 2500 Menschen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Einwohnerinnen und Einwohner für ein neues Gemeinderatsmitglied an die Urne treten. Im Mai gab es bereits einen ersten Wahlgang. Mangels offizieller Kandidatur kam keine Wahl zu Stande. Das absolute Mehr von 56 Stimmen wurde nicht erreicht.

Tiefe Stimmbeteiligung

Somit kam es an diesem Sonntag zu einer Nachwahl. Bei der Nachwahl gilt im Unterschied zur Ersatzwahl das relative Mehr. Eine Wahl ohne offizielle Kandidatur sei bei einem absoluten Mehr eher unwahrscheinlich, beim relativen Mehr komme sie aber immer wieder vor, sagt Miriam Bucher, Leiterin Stabstelle Gemeinden beim Kanton Baselland. Beispielsweise in Kilchberg muss in diesem Jahr bereits zum vierten Mal gewählt werden. Niemand hatte sich bis anhin bereit erklärt, das Amt zu übernehmen.

«Gerade in kleinen Gemeinden kommt es immer wieder vor, dass Personen auch ohne offizielle Kandidatur gewählt werden», sagt Bucher. Die Leute aus kleineren Ortschaften kennen sich gegenseitig und wissen, wer sich gerne engagiert oder wer für das Amt geeignet wäre. Vielfach seien das Menschen, die schon lange im Dorf wohnen, in einem Verein tätig sind oder sich an Gemeindeversammlungen aktiv zu Wort melden.

Im Baselbiet gibt es schon lange keinen Amtszwang mehr

Niederhauser lebt seit langer Zeit in Oberdorf und ist Präsidentin des Frauenvereins. Im Kanton Baselland hat sie aber die Wahl, ob sie das Amt antreten möchte oder nicht. Das ist nicht überall so. Beispielsweise in den Kantonen Zürich, Wallis oder Nidwalden gibt es einen Amtszwang. Amtszwang bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger gegen ihren Willen ein Amt übernehmen müssen. Bucher sagt: «Im Baselbiet gab es den Amtszwang auch einmal, doch schon lange nicht mehr.»

Deshalb sind die Baselbieter Gemeinden auf Personen angewiesen, die freiwillig ein solches Amt übernehmen. Doch in der heutigen Zeit sei es nicht einfach, Leute zu finden, die sich freiwillig engagieren. Bucher sagt: «Die Gemeindearbeiten nehmen zu und werden komplexer.» Ausserdem würden viele Menschen mehr Zeit mit der Familie verbringen, seien bereits im Beruf gefordert oder möchten sich nicht unbedingt exponieren.

Ob Jolanda Niederhauser den Arbeitsaufwand auf sich nehmen möchte, wird sie in den nächsten Tagen preisgeben.

