ANALYSE Baselbieter Sicherheitsdirektorin unter Druck: Die Anfeindungen der SVP haben System Die Baselbieter SP-Regierungsrätin Kathrin Schweizer sieht sich im Landrat immer heftigeren Attacken der SVP ausgesetzt. Die Gründe für diesen Demontageversuch treten immer stärker zum Vorschein.

Nach der Diegter «Spielgeldaffäre» beschlich einen das Gefühl. Das Referendum gegen das Kantonale Integrationsprogramm verstärkte dieses. Der Abstimmungsboykott beim Bevölkerungsschutzgesetz legte eine Schippe drauf. Und der Streit um die neue Jobsharing-Leitung der Staatsanwaltschaft gleich noch eine. Dann kam die Brüskierung bei der Wahl zur Vizeregierungspräsidentin. Spätestens nach der jüngsten Eskalation wegen der Änderung des Ombudsmangesetzes sind die letzten Zweifel weggefegt: Das zuvor schon belastete Verhältnis zwischen der Baselbieter SVP und SP-Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer hat inzwischen Züge einer offenen, erbitterten Feindschaft angenommen.

Dahinter steckt System. Aber auch eine Vorgeschichte. Noch als Fraktionschefin der SP im Landrat belegte Schweizer den SVP-Regierungsrat Thomas Weber reihenweise mit giftigen Vorstössen im Zusammenhang mit der ZAK-Affäre. Als SVP-Frontmann Peter Riebli zum Vizepräsidenten des Landrates gewählt werden sollte, führte sie gegen ihn eine Strafaktion wegen der von ihm vorgeschlagenen Kürzungen im Sozialbereich an. Schliesslich war sie es, die im Regierungswahlkampf 2019 den SVP-Kandidaten Thomas de Courten vorführte und so den zweiten SVP-Sitz verhinderte.

Ihre gegenwärtige Amtsführung hat den Graben vertieft: Sie, die sich stärker als Sozialministerin denn als Sicherheitsdirektorin begreift, vertritt mit Konsequenz, ihre rechten Gegner sagen mit Sturheit, linke Positionen. Bezeichnend dafür war, wie sie ihre bisher wichtigsten Personalentscheide mit einer provokanten gesellschaftspolitischen Agenda verband: Für die frei werdenden Stellen auf der Ombudsstelle und an der Spitze der Staatsanwaltschaft wurden jeweils zwei Frauen im von der Rechten ungern gesehenen Jobsharing-Teilzeitmodell angestellt.

Die Nachfolge auf dem Posten des Generalsekretärs trat mit Angela Weirich ausgerechnet die vormalige Erste Staatsanwältin an, auf die Teile der SVP schon länger einen Groll hegen und die selber zweimal Ziel von SVP-Wiederwahlboykotten gewesen ist.

Das Tuch ist restlos zerschnitten

Gerade anhand der Personalpolitik zeigt sich ein Unterschied zu Vorgänger Isaac Reber. Der Grüne schaffte es mit den Mitteln der Realpolitik, hinter den Kulissen Allianzen zu schmieden, indem er bereit war, Konzessionen einzugehen. Ihm selbst trug dies zwar an der Grünen Basis wiederholt den Vorwurf von Anbiederung an die Bürgerlichen ein. Doch dafür musste er sich als einziger Linker in der Regierung nie ernsthafte Sorgen um seine Position machen, geschweige denn als Sicherheitsdirektor.

Kathrin Schweizer ihrerseits wird nach den ersten beiden Amtsjahren gewiss nie Probleme mit ihrer Parteibasis erhalten. Dafür scheint das Tuch mit der SVP, der zweitstärksten Partei im Parlament, hoffnungslos zerschnitten. Bereits aufgrund der Heftigkeit der persönlichen Angriffe in der «Spielgeldaffäre» vermuteten linke Kreise eine versteckte Agenda gegen die SP-Regierungsrätin, was die SVP damals empört dementierte. Ebenso wies die SVP den Verdacht von sich, dass hinter den 15 leeren Wahlzetteln bei Schweizers Kür zur Vizeregierungspräsidentin eine geplante Aktion steckte.

Die Verläufe der jüngsten Landratssitzungen fördern gleichwohl einen taktischen Kurs der Volkspartei zu Tage, und die Landratsprotokolle liefern dazu beredt die Belege. Inzwischen erregt jede Vorlage aus der Sicherheitsdirektion den stets mehr als weniger vehementen Widerspruch der SVP-Fraktion. Nach scharfer Rhetorik in Einzelvoten erfolgt ein Rückweisungsantrag. So soll eine Stimmungslage erzeugt werden, die suggeriert, dass im Moment alles, was aus Schweizers Direktion kommt, grundsätzlich nichts taugt. Von dieser Demontage verspricht sich die SVP wohl eine Wiederbelebung alter Erfolgsrezepte nach der grossen Wahlniederlage 2019 und dem Waffenstillstand zu Legislaturbeginn und in den Anfangsmonaten der Pandemie.

SVP spielt mit dem Feuer

Das ist ein überaus gefährlicher Kurs. Erstens nutzt sich diese Taktik ab, sobald sie durchschaubar geworden ist. Zweitens treffen Angriffe auf Schweizer immer auch kollateral das Regierungskollegium und provozieren linke Retourkutschen gegen den in der Coronakrise besonders exponierten SVP-Gesundheitsdirektor Thomas Weber. Drittens sorgt diese Art der selektiven Fundamentalopposition reihenweise für parlamentarische Niederlagen. Die SVP-Rückweisungsanträge bei allen oben genannten Landratsvorlagen zerbrachen am klaren Gegenmehr. Zwar gelang es der SVP jeweils, vereinzelte Grünen-Stimmen zu holen, dafür meist nicht einmal all jene von der FDP, geschweige denn von CVP/GLP.

Ein Markstein wird darum die Referendumsabstimmung am 28. November gegen das Kantonale Integrationsprogramm sein – und zwar für beide Seiten. Sehr bewusst hat sich die SVP ihr Kernthema Asylwesen für diesen Stimmungstest ausgesucht. Dieser soll nicht nur aufzeigen, ob die SVP mit Volksmehrheiten die Ablehnung im Parlament zu überwinden vermag. Sondern vielmehr, ob sie erfolgreich den Teppich zu den Wahlen 2023 auslegen kann, an denen sie wieder stärkste Partei werden und, am liebsten auf Kosten von Schweizer, den zweiten Regierungssitz holen will.

Für Schweizer ist das Referendum der Prüfstein, ob die parlamentarischen Angriffe der SVP im öffentlichen Bewusstsein verfangen. Besteht sie diesen Test, kann sie ihren Kurs als stramm linke Sozialdirektorin fortsetzen. Verliert sie ihre erste Bewährungsprobe an der Urne, muss sie anfangen, sich Sorgen um ihre Wiederwahl in zwei Jahren zu machen.