Da staunte selbst die Polizei: Viele halten sich in Allschwil freiwillig an Tempo 30

Gemeinderätin soll Schul-Ressort enthoben werden

Sämtliche Primar-Schulleiterinnen und -leiter der Gemeinde Allschwil fordern in einem Brief, dass Gemeinderätin Silvia Stucki (SP) das Ressort Bildung entzogen wird. Das berichtete «Prime News». Laut dem Onlineportal richtet sich das Schreiben, das bereits im Dezember verschickt worden sei, an den Schulrat, der als politisches Gremium für die Primarschulen verantwortlich ist. Stucki wurde 2020 in den Gemeinderat gewählt. «Schon seit geraumer Zeit», zitiert «Prime News» aus dem Dokument, «ist die Zusammenarbeit mit der für die Schule zuständigen Gemeinderätin schwierig». Stucki will sich auf Anfrage der bz nicht zur Angelegenheit äussern; von Amtes wegen nehme sie auch im Schulrat Einsitz und unterstehe dem Behördengeheimnis. Auch Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli (FDP) will inhaltlich keine Stellung beziehen; den geforderten Ressortentzug habe der Gesamtgemeinderat abgelehnt.