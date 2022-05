BL-Gemeinden geben sich neues demokratisches Instrument

Analyse Kommunale Initiativen: Urne verdrängt Mehrzweckhalle Immer mehr grosse Unterbaselbieter Gemeinden führen das kommunale Initiativrecht ein. Damit entsteht neben der Gemeindeversammlung ein zusätzlicher demokratischer Weg - und das kann den Gemeinden nur gut tun. Michel Ecklin 05.05.2022, 05.00 Uhr

Gemeindeversammlungen sind in immer mehr Baselbieter Gemeinden nicht mehr der einzige Weg, die Politik mitzubestimmen. Symbolbild: Alexander Wagner

Arlesheim stimmt darüber am 15. Mai ab. Muttenz wird es noch tun. Birsfelden besitzt es bereits seit 2019: das Initiativrecht auf Gemeindeebene. Die Gemeinden führen ein neues demokratisches Instrument ein, wie es ihnen der Kanton seit 2017 erlaubt.

Bisher müssen die Stimmberechtigten ihre Vorschläge zwingend an der Gemeindeversammlung einbringen. Sagt diese Nein, ist ihr Antrag gestorben. Neu können Gemeinden bestimmen, dass man Unterschriften für eine Initiative sammeln darf, ausserhalb der Gemeindeversammlung.

Diese darf zwar die Initiative beurteilen. Doch sagt sie Nein, kommt es automatisch zur Urnenabstimmung. Die Meinung der Gemeindeversammlung wird dann irrelevant. Das bedeutet faktisch eine Umgehung der Gemeindeversammlung – und das scheint ein Bedürfnis zu sein.

Referendum auch nach Nein an Gemeindeversammlung möglich

Nennenswerten Widerstand gab es bisher in keiner Gemeinde, welche die Neuerung einführen wollte. Zudem droht anderweitig eine weitere Schwächung der Gemeindeversammlung. Diese kann heute mit einem Nein eine Vorlage endgültig zu Fall bringen. In Zukunft sollen auch ablehnende Entscheide dem Referendum unterliegen.

So lautet ein Vorschlag des Regierungsrats, der sich in der Vernehmlassung befindet. Wird er umgesetzt, ist ein Nein der Gemeindeversammlung nicht mehr definitiv. Das Volk hätte immer an der Urne das letzte Wort.

Ein weiterer Bedeutungsverlust der Gemeindeversammlung hat sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet, als das Volk an der Urne klare Entscheide von Gemeindeversammlungen kippte, neulich bei grossen Bauprojekten in Birsfelden und Münchenstein.

Nur kleine Minderheit macht aktiv mit

Sogar die Befürworter dieser Geschäfte waren für ein Referendum, denn sie erhofften sich davon eine stärkere demokratische Legitimation der Entscheide. Gemeinderäte kriegen inzwischen fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn nur die Gemeindeversammlung zu wichtigen Sachfragen ihre Meinung abgibt und nicht das Volk an der Urne.

Unter dem Strich verliert die Gemeindeversammlung schleichend an Gewicht. Sie ist nicht mehr das unumstrittene Zentrum aller Entscheide. Konträr dazu sind in den vergangenen Jahren in den grossen Gemeinden reihenweise Anläufe gescheitert, sie durch Gemeindeparlamente zu ersetzen.

Es scheint ein Widerspruch vorzuliegen, ist aber eine Tatsache: Die Menschen wollen das Recht behalten, bei allen Sachfragen mitzureden Tatsächlich nimmt dann nur ein winziger Teil der Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung teil, um Vorlagen gemeinsam zu erarbeiten, im Streit um die beste Lösung zu ringen und Kompromisse zu schmieden.

Mehr Rechte für die schweigende Minderheit

Der grosse Rest hat keine Lust, einen langen Abend lang um Kleinigkeiten zu feilschen und die Meinungen der anderen anzuhören. Man will nur zu den wirklich wichtigen Fragen Ja oder Nein sagen können, indem man ein Abstimmungscouvert einwirft – und gut ist.

Das Initiativrecht auf Gemeindeebene ist nur die Reaktion darauf, indem es der schweigenden Mehrheit mehr Mitspracherechte gibt. Es ist daher zu erwarten, dass nach Birsfelden, Arlesheim und Muttenz weitere grosse Gemeinden dieses neue Instrument einführen werden.

Das wird die Gemeindeversammlung konkurrenzieren, muss aber nichts Schlechtes sein. Denn es gibt nicht die eine, allein selig machende Demokratieform. Die Gemeindeversammlung wird bestehen bleiben, als ein Ort, wo die emotionale Komponente der Lokalpolitik zum Tragen kommt. Gleichzeitig wird sich ein zweiter Kanal für die politische Teilhabe öffnen.

Hoffentlich werden nicht nur Parteien und Organisationen Initiativen lancieren, sondern auch Kräfte, die sich bisher nicht eingebracht haben. Auch die Unterschriftensammlungen werden Unpolitische zum Mitdiskutieren anregen. Das bedeutet ein Mehr an Demokratie, und es kann den Gemeinden nur gut tun.