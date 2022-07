Analyse Webers Rückzieher wird zum Belastungstest für die bürgerliche Allianz im Baselbiet Dass SVP-Regierungsrat Thomas Weber 2023 nicht mehr zur Wiederwahl antritt, gefährdet die Zusammenarbeit mit der Mitte. Und ein schwacher SVP-Kandidat könnte von einem starken zweiten Freisinnigen bedroht werden. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob die bürgerliche Allianz bestehen bleibt, hängt davon ab, wen die SVP als Regierungskandidaten bestimmt. V.l.: Silvio Fareri (Präsident Mitte BL), Peter Riebli (Fraktionschef SVP), Dominik Straumann (Präsident SVP BL), Andreas Dürr (Fraktionschef FDP) und vorne Ferdinand Pulver (Präsident FDP BL). Archiv: Michael Nittnaus

Thomas Weber hatte alles minutiös geplant. Doch es war sein Plan. Und sein Plan allein. Dass er sich tatsächlich entschieden hatte, zu den Baselbieter Gesamterneuerungswahlen vom 12. Februar 2023 nicht mehr anzutreten, wussten noch am Mittwoch lediglich seine Familie und ein paar wenige auserwählte engste Vertraute. Sogar SVP-Präsident Dominik Straumann hatte der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor erst in der Nacht auf Donnerstag informiert, am Morgen dann die Fraktion – und am Mittag folgte der grosse Auftritt im Landratssaal.

Das wäre ja weiter kein Problem, wenn sowieso schon alle vermutet hätten, dass der 60-jährige Regierungsrat nach zehn Jahren genug hat. Dann hätte die SVP ihr Bedauern ausgedrückt und innert Kürze einen Plan B aus der Tasche gezogen. Doch dem ist nicht so, da kann die Parteispitze noch so vehement betonen, dass man immer in Varianten geplant habe. Weber hat seine eigene Partei auf dem linken Fuss erwischt.

Das sieht man auch daran, dass nun prominente Parteiexponenten wie Nationalrätin Sandra Sollberger plötzlich doch noch ins Grübeln kommen, ob das Regierungsamt eine Option wäre. Noch Ende Mai hatte sie gegenüber dieser Zeitung beteuert, dass sie sich «zur richtigen Zeit am richtigen Ort» fühle und sich «null Gedanken» zu einer Kandidatur mache. Doch was kümmert einen das Geschwätz von gestern? Verlässlichkeit ist in der Politik ein seltenes Gut.

Kandidaturen im Sommer werden Herausforderung

Für die Baselbieter SVP wird es eine Herausforderung, während der Sommerferien eine neue Kandidatur aufzubauen, die dann bereits am 15. August der Parteibasis zur Nomination vorgeschlagen werden kann. Immerhin eine Unklarheit hat Präsident Straumann beseitigt: Ohne Weber an Bord halte er es für «gefährlich», mit zwei SVP-Kandidierenden anzutreten, sagte er am Donnerstag.

SVP-Regierungsrat Thomas Weber überraschte so manchen, als er am Donnerstag im Landrat bekanntgab, 2023 nicht wieder zur Wahl anzutreten. Nicole Nars-Zimmer

Doch gefährlich dürfte es dennoch werden. Die SVP könnte nämlich dem Trugschluss erliegen, dass sie ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin bei der Wahl im kommenden Frühjahr auf jeden Fall ins Trockene bringen wird. Schliesslich bestreitet niemand, dass die Partei Anspruch auf einen Sitz hat. Diese vermeintliche Sicherheit könnte dazu führen, einen echten Hardliner zu nominieren statt einen Weber 2.0.

Damit würde die SVP aber nichts weniger als die bürgerliche Allianz aufs Spiel setzen. Mitte-Parteipräsident Silvio Fareri hält auf Anfrage fest: «Das letzte Wort hat unsere Basis. Der Parteitag vom 17. August nominiert nicht nur unseren Regierungsrat Anton Lauber, er entscheidet auch, ob der von der SVP nominierte Kandidat von uns unterstützt wird oder wir doch einen eigenen Wahlkampf fahren.» Fareri erinnert an 2019, als die CVP dem zweiten SVP-Kandidaten Thomas de Courten die Unterstützung verwehrt hatte.

Und noch etwas sagt Fareri: «Wir werden nur mit Anton Lauber antreten. Eine zweite Mitte-Kandidatur kann ich ausschliessen.» Diese wäre schon rein arithmetisch mit dem Wähleranteil kaum zu rechtfertigen. Fareri legt den Partnern von SVP und FDP zudem nahe, gemeinsam nur drei Kandidierende ins Rennen zu schicken. «Mit drei Regierungsräten sind wir ja bereits in der Mehrheit, und es scheint beim Volk einen Konsens zu geben, dass wie aktuell alle fünf grösseren Parteien einen Sitz haben sollten.»

FDP wäre bereit für zweite freisinnige Kandidatur

Verabschiedet sich die Mitte aus der Allianz, wäre dies folgenreicher als 2019. Dort war es kein kompletter Rückzug: Thomas Weber genoss weiterhin den Support der CVP. Fareris persönliches Plädoyer, sich auf drei Kandidierende zu beschränken, baut zudem Druck auf die FDP auf.

Parteipräsident Ferdinand Pulver möchte sich noch nicht festlegen, lässt aber gleichwohl die Muskeln spielen: «Wir sind bereit und hätten auch Leute für eine zweite freisinnige Kandidatur neben Monica Gschwind.» Und im Gegensatz zu Fareri hat für Pulver die Allianz mit der SVP Priorität, ja er gibt der Parteibasis fast schon die Linie vor, wenn er sagt: «Man kann davon ausgehen, dass wir die SVP-Kandidatur mittragen werden.» Er glaube aber nicht, dass diese einen Hardliner aufstelle.

Gespräche mit anderen Freisinnigen zeigen, dass eine zweite Kandidatur begrüsst würde. Etwas sollten sich die bürgerlichen Strategen aber bewusst sein: Ist der oder die Kandidierende der SVP kein Topshot oder spielt er nur Rechtsaussen, so könnte ein zweiter Freisinniger – statt die Sitze von SP und Grünen anzugreifen – eher die SVP aus der Baselbieter Regierung verdrängen. Die Linken würden sich ins Fäustchen lachen.

Thomas Weber mag seinen Abgang minutiös geplant haben. Die Konsequenzen für seine Partei standen dabei nicht im Vordergrund.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen