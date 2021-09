Analyse zur Entwicklung Baselland – der verspätete Kanton Lange Zeit war die Stadt Basel das Sorgenkind der Region. Das hat sich längst geändert. Nun ist die Landschaft daran, ihren eigenen Rückstand aufzuholen. Patrick Marcolli 20.09.2021, 05.00 Uhr

Noch Stadt oder schon Land? Visualisierung des Quartierplan van Baerle in Münchenstein. Bild: zVg

Baselland, eine Steuerhölle für Reiche? Als Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) vergangene Woche bekanntgab, die Vermögenden im Kanton fiskalisch entlasten zu wollen, wurde man sich aus Perspektive des Kantons Basel-Stadt wieder einmal bewusst: Das Baselbiet hat im Vergleich zum Zentrum der Region einigen Nachholbedarf.

Wer sich an die aus Basler Sicht düsteren 1990er- und 2000er-Jahre erinnert, dem hat sich folgendes Bild fest eingeprägt: Die Stadt schlug sich mit den verschiedenen, damals sehr typischen urbanen «A»-Problemen herum: Arme, Alte, Arbeitslose, Ausländer. Die Landschaft hingegen florierte, Basis war eine starke KMU-Wirtschaft und die seit den 1960er- und 1970er-Jahren verstärkte Zuwanderung von mittelständischen und auch wohlhabenden Städterinnen und Städtern, jungen Familien zumeist, in die suburbanen Zentren rund um Basel und später auch den zweiten Siedlungsgürtel. Die Stadt verlor in ein paar wenigen Jahrzehnten Zehntausende von Bewohnern, das Land gewann ebensoviele und noch mehr dazu.

Boomtown Basel, kriselndes Baselbiet

Vor rund 15 Jahren drehten sich die Verhältnisse. Mitentscheidend war der quasi nahtlose Übergang von der traditionellen chemischen Industrie hin zur Pharma, die entsprechend hohen Steuererträge und ganz generell eine gesellschaftliche Aufwertung dessen, was als urbane Konsum- und Freizeitkultur sowie ein Leben der kurzen Wege bezeichnet wird. Es kamen die Expats, es kamen die jungen Kreativen, die global zu beobachtende Reurbanisierung gebar auch Boomtown Basel.

Zurückgelassen wurde ein Umland, das seither auf der Sinnsuche ist. Die Stadtflüchtigen der 1960er- und 1970er-Jahre wurden älter, der Verkehr wurde dichter, die Budgets wechselten von tiefschwarz zu tiefrot. Dass die Landschaft politisch nicht Teil des regionalen Zentrums ist, sondern ein Halbkanton für sich, verstärkte zugleich die faktischen Probleme und die symbolische Schwäche. Getoppt wurde dies durch den Graben, der sich innerhalb des Baselbiets, zwischen der urbanisierten und der ländlichen Hälfte, aufgetan hatte und der nach einer kurzzeitig berühmten Schnulzensängerin benannt wurde.

Lange Zeit wehrte man sich im Baselbiet gegen diese regionale Trendumkehr, ignorierte die Tatsache, dass man plötzlich nur noch zweite Geige in der Region spielen konnte. An dieser Haltung änderte selbst ein Geldgeschenk des Stadtkantons vor ein paar Jahren nichts, das eher einem Almosen glich.



Nun hält Baselland dagegen

Mit seinem Vorstoss, die Steuern für Vermögende senken zu wollen, setzt der amtierende Finanzdirektor Anton Lauber ein fiskal- und symbolpolitisch wichtiges Zeichen: Der Landkanton zeigt sich handlungsfähig und stark genug, um der Dominanz des städtischen Zentrums etwas entgegenzusetzen.

Doch die Steuerpolitik ist bei weitem nicht das einzige Feld, wo Handlungsbedarf besteht. Entscheidend wird sein, wie sich die Agglomeration in den kommenden Jahren planerisch entwickeln kann. Oft haben wir in dieser Zeitung in letzter Zeit beschrieben, wie die langjährigen Wachstumsschmerzen der stadtnahen Baselbieter Gemeinden einer weiteren raumplanerischen Entwicklung entgegenstehen; wie der Identitätsverlust und eine gewisse Gesichtslosigkeit dieser Gemeinden, die aus der schlechten Planung der Boomjahre resultierte, eine weitere vernünftige Verdichtung «nach innen» in der Meinung der Bevölkerung noch schwieriger machen, siehe zum Beispiel die gescheiterte Tramverlängerung bei Salina Raurica. Und wie sich Teile dieser Bevölkerung gegen die Einsicht wehren, dass sie längst nicht mehr auf «dem Land» leben, sondern Teil eines einzigen, zusammenhängenden urbanen Raums sind.

In den kommenden Tagen stehen in dieser Frage wichtige Entscheide an: Münchenstein wird über die Neubebauung des Van-Baerle-Areals befinden und Birsfelden über einen Quartierplan, der unter anderem ein Hochhaus an der Birs vorsieht. Widerstand hat sich längst formiert, eine Prognose schwierig. Die Politik sollte sich, will sie erfolgreich sein, in der Vermittlung dieser Projekte stets um eine Gesamtschau bemühen, nicht nur um eine isolierte Betrachtung der einzelnen Bau- und Entwicklungsvorhaben. Eine dieser «Erzählungen» müsste eben auch lauten: Wir als Gemeinde und Kanton müssen wieder auf Augenhöhe mit dem Stadtkanton sein.

Und wieso nicht die Stadt in der Euphorie um die zahlreichen Transformationsareale mit ihren rund 100 Hektaren etwas bremsen und sagen: Wir im Baselbiet haben in nächster Nähe zur Kernstadt rund 500 Hektaren davon? Etwas mehr Selbstbewusstsein (nicht zu verwechseln mit Arroganz) hat noch nie geschadet.