Angst vor Kompetenzgerangel Neues Gesetz treibt Baselbieter Feuerwehren den Angstschweiss ins Gesicht Anstelle des Feuerwehrinspektors wird künftig bei Grossereignissen der Kantonale Führungsstab das Kommando übernehmen. So sieht es das neue Bevölkerungsschutzgesetz vor, das am 20. Mai vom Landrat verabschiedet werden wird. Bojan Stula 27.04.2021, 05.00 Uhr

Beim Grossbrand am 10. Juli 2020 in Laufen im Industriegebiet an der Wahlenstrasse leitete das Baselbieter Feuerwehrinspektorat den Löscheinsatz. Nach neuem Gesetz würde diese Kompetenz an den Kantonalen Krisenstab übergehen, der gleichzeitig in «Führungsstab» umbenannt wird.

«Das isch euses Füür!» Der sprichwörtliche Streit zwischen Ortsfeuerwehren ist so alt wie die Organisationen selbst. Jede gestandene Feuerwehrfrau, jeder gestandene Feuerwehrmann hat Dutzende von Anekdoten auf Lager, wie sich rivalisierende Feuerwehren in die Haare geraten können.

Nun spielt sich die Diskussion, wer bei Ereignissen zuständig ist und wer was zu sagen hat, auf einer höheren Ebene ab. Im Rahmen der Revision des Baselbieter Bevölkerungsschutzgesetzes soll künftig bei Grossereignissen «bei Bedarf» der Kantonale Führungsstab alias Krisenstab die operative Führung übernehmen. Ebenso wird es dannzumal in der Kompetenz des Leiters des Kantonalen Führungsstabs liegen zu entscheiden, ob dieser Bedarf gegeben ist.

Angst vor Bürokraten-Entscheiden fernab des Geschehens

Das ist eine Perspektive, die insbesondere manchen Feuerwehroffizieren den Angstschweiss auf die Stirne treibt. In die politische Diskussion eingebracht hat den Vorbehalt der Pfeffinger SVP-Landrat Martin Karrer, von Beruf Kommandant der Roche-Werksfeuerwehr in Basel. In der ersten Lesung zum neuen Gesetz am vergangenen Donnerstag kritisierte Karrer die vorgesehene Änderung: Diese stehe in direktem Widerspruch zum geltenden Feuerwehrgesetz. Dort werde die Zuständigkeit für kantonale Aufgaben dem Feuerwehrinspektorat übertragen. «Dieses System hat sich mehrfach bewährt», betont Karrer vor dem versammelten Rat.

Bei Grossereignissen, in denen ein Feuerwehreinsatz nötig wird, rückt heutzutage automatisch das hauptberufliche Feuerwehrinspektorat aus, um sich an Ort und Stelle einen Überblick zu verschaffen. Der Feuerwehrinspektor ist es auch, der zusätzliche Fahrzeuge, Material und Personal anfordern kann, sollten die lokalen Kräfte nicht ausreichen. Als bestes Beispiel für ein Grossereignis, wo die Einsatzleitung via die Profiorganisation der Feuerwehr vollkommen ausreichte, nennt Karrer den Grossbrand von Laufen im vergangenen Sommer 2020.

Käme es hingegen zum Systemwechsel, und diese Kompetenzen gingen an den Kantonalen Führungsstableiter über, dann stiege die Gefahr von schwerfälligen Bürokraten-Entscheiden fernab vom Ort des Geschehens. Dies zumindest befürchtet Feuerwehrkommandant Karrer:

«Es kann nicht sein, dass jemand irgendwo nachts um 2 Uhr weit weg vom Ereignis allein über den Bedarf oder Nichtbedarf entscheidet. Vielmehr muss es in der Kompetenz der örtlichen Einsatzleiterin oder des Einsatzleiters liegen, den kantonalen Führungsstab bei Bedarf aufbieten zu können.»

Landrat wird die Gesetzesrevision wohl annehmen

«Übergeordnete und flächendeckende Problemstellungen bewältigt der Kanton»: Auf der Gegenseite verteidigt SP-Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer den neuen Grundsatz am Beispiel der Fast-Havarie im Muttenzer Auhafen im vergangenen Februar. Dort musste die Feuerwehr aus einem entgleisten Kesselwagen fast 80'000 Liter Diesel abpumpen. «Das wäre eigentlich ein normales Ereignis, welches problemlos lokal geregelt werden kann», führt Schweizer aus: «Nun wurde der Kesselwagen jedoch beschädigt, und es war zu befürchten, dass relativ viel Öl in kurzer Zeit in den Rhein fliessen könnte. Das ist der Moment, bei dem die Führung wechselt und diese als Aufgabe des Kantonalen Führungsstabs definiert wird.»

In der ersten Lesung am vergangenen Donnerstag zeichnete sich ab, dass der Landrat die grundsätzliche Sicht der SP-Sicherheitsdirektorin teilt und die Gesetzesrevision befürwortet. Entschiedener Widerspruch kam nur von der SVP-Fraktion und einzelnen Grünen wie dem Pfeffinger Marco Agostini. Dieser will laut eigener Aussage in der zweiten Lesung einen Änderungsantrag einbringen, «dass zumindest bei Grossereignissen das Kommando vor Ort bleibt – ausser die betreffenden Blaulichtorganisationen sagen, die Änderung mache Sinn». In der Praxis hätten jedoch weder Karrer noch Agostini irgendeinen «Änderungsdruck» feststellen können, der eine Abkehr vom heutigen, bewährten System bedinge.

Allerdings wird die SVP-Fraktion auf die Teilnahme an der Schlussabstimmung verzichten, um nicht wie Grüne/EVP beim Schwarzarbeitsgesetz eine Volksabstimmung gegen den grossmehrheitlichen Willen des Parlaments zu erzwingen. Deshalb gilt es fast schon als gesichert, dass die Gesetzesvorlage an der kommenden Landratssitzung am 20. Mai die Vierfünftelhürde überspringen wird und zusammen mit dem neuen, unumstrittenen Zivilschutzgesetz in Kraft tritt.

Beim Grossbrand in Laufen führte das Feuerwehrinspektorat

Dem wird sich wohl oder übel auch der Laufentaler Feuerwehrkommandant Markus Burger fügen müssen. Für ihn ist bei grösseren Ereignissen jeweils der direkte Vorgesetzte, Feuerwehrinspektor Werner Stampfli, der allererste Ansprechpartner, wenn ein Einsatz die eigenen Kapazitäten zu übersteigen droht. «Dieser ist ein Fachmann mit langjähriger Praxiserfahrung, dessen Rat ich respektiere. Das ist für mich entscheidend. Feuerwehr ist Handwerk.» Burger teilt die Ansicht seines Kommandantenkollegen Karrer, beim Grossbrand in Laufen habe sich die Leitung durch das Feuerwehrinspektorat vorzüglich bewährt, obschon es auch dort zu übergeordneten Kompetenzdiskussionen gekommen sei.

«Dazu muss man wissen», berichtet Feuerwehr-Major Burger aus langjähriger Erfahrung, «die Frage der Zuständigkeiten ist in grösseren Fällen sehr selten eindeutig schwarz oder weiss. Ich weiss nur: Je mehr Leute aus dem Umfeld mitreden wollen, umso problematischer wird es für die Einsatzkräfte vor Ort.»

Noch immer erinnert man sich in Laufen an eine Episode der Hochwasserkatastrophe von 2007: Dort forderten die lokalen Kräfte einen kleinen Bobcat-Bagger zur Räumung einer Tiefgarage an, und geliefert bekamen sie vom Kantonalen Stab einen grösseren Radbagger, der nicht durch die Garageneinfahrt passte. Solches passiere eben, wenn fernab der Front entschieden werde, was jeweils Zeit und Nerven koste.

«Ja, aber» des Feuerwehrinspektorats

Der angesprochene Feuerwehrinspektor Werner Stampfli unterstützt auf Anfrage die Reform «grundsätzlich», an deren Ausarbeitung er im Rahmen einer Arbeitsgruppe beteiligt war. Allerdings verhehlt er nicht, dass er im Rahmen der Diskussionen auf die Differenz zum Feuerwehrgesetz hingewiesen habe. Ebenso sei seiner Ansicht nach im neuen Gesetz die Kostenfrage noch «nicht ganz geklärt»: Wer bezahlt, wenn der Kantonale Krisenstab zusätzliche Mittel, zum Beispiel solche anderer Gemeinden, aufbietet?

Wenig überraschend fällt Stampflis generelle Einschätzung ähnlich aus wie jene der Feuerwehrkommandanten Karrer und Burger:

«Bisher gab es keinerlei Probleme, und die Feuerwehrorganisation verfügt über genügend ausgebildete, fähige und verfügbare Führungskräfte für alle Ereignisstufen.»

Major Burger sieht bereits wieder die Gefahr einer Wiederauflage der alten «Das isch euses Füür»-Streitigkeiten aufziehen. «Doch das wäre ein Rückfall ins Mittelalter», warnt er.