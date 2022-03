Das neue Animeorchester beider Basel spielt am Sonntag erstmals

Anime Jugendorchester bringt japanische Filmklänge in die Konzertsäle der Region Basel Am Sonntag spielt in Pratteln zum ersten Mal das Animeorchester beider Basel. Es ist spezialisiert auf Filmmusik aus Animes, den japanischen Zeichentrickfilmen. Gegründet hat das Orchester der 20-jährige Giebenacher Enrico Nitihardjo. Michel Ecklin 12.03.2022, 05.00 Uhr

Spielt nicht nur Klavier, sondern organisiert auch gerne: Enrico Nitihardjo. Kenneth Nars

Herr Nitihardjo, sind Sie selber Anime-Fan?

Enrico Nitihardjo: Ja, ein leidenschaftlicher, seitdem ich Kind bin. Erst nur wegen der Geschichten, später auch wegen der Musik.

In Animes kommen aber viele verschiedene Musikrichtungen vor.

Ja, die Bandbreite ist gross. Es gibt J-Pop, also japanischen Pop, manchmal spielen richtige Rockbands, und es gibt die typischen Eröffnungslieder als Markenzeichen. Für unser Orchester musste ich mir überlegen, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe mich für die orchestrale Richtung entschieden, wie sie zum Beispiel Joe Hisaishi komponiert.

Was ist daran so faszinierend?

Die Musik ist westlich, sie ist nicht völlig unbekannt. Aber sie überrascht immer wieder mit japanischen Harmonien. Das macht sie so speziell.

Und wie kamen Sie auf die Idee, ein Animeorchester zu gründen?

Schon am Gymnasium mit Schwerpunkt Musik habe ich Anime-Musik gesammelt, die ich mal umsetzen könnte. Als Abschluss meines Praktikums an der Kreismusikschule Pratteln Augst Giebenach hatte ich Lust, ein Ensemble-Projekt umsetzen. Und da war klar: Wenn ich ein Jugendorchester gründe, dann nicht für Musik, die Jugendorchester typischerweise spielen. Ich wollte etwas Ungewöhnliches, das einem aber nicht völlig fremd ist. Bald war klar, dass ich mich für Anime entscheiden würde. Denn so was gibt’s sonst kaum, in der Region gar nicht. Eine Rolle spielten auch meine asiatischen Wurzeln.

Wie begeisterten Sie junge Musiker zum Mitmachen?

Ich spiele in fünf Orchestern und singe in drei Chören mit. Als ich dort von meinem Projekt erzählte, erhielt ich viel positives Feedback. Animes werden immer beliebter, die 10- bis 30-Jährigen sind damit aufgewachsen. Es war jedenfalls kein Problem, die 25 Mitglieder zu finden.

Müssen die Musiker besondere Fähigkeiten haben?

Fürs erste Konzert am Sonntag habe ich mittelschwere Stücke ausgesucht. Die harmonischen Brüche machen die Musik nicht ganz einfach zu spielen. Aber unsere Musiker spielen alle in weiteren Orchestern, sie üben sowieso viel. Für sie ist Anime eine Abwechslung. Sie können mit relativ wenig Aufwand viel erreichen.

Sind in Ihrem Orchester alles Laien?

Alle, die Profis sind, werden wie Profis bezahlt, also zum Beispiel der Dirigent und die Konzertmeisterin.

Dafür brauchen Sie Geld.

Ich war bereits in drei Musicals fürs Budget zuständig. Als Praktikant in der Kreismusikschule habe ich mein Beziehungsnetz in der Musikszene erweitert. Und ich hab gelernt, wie man bei Stiftungen ein Projekt einreicht. Zudem unterstützt uns die Gemeinde Pratteln.

Soll das Animeorchester dauerhaft bestehen?

Ursprünglich sollte es nur für ein Konzert existieren. Inzwischen sind die Feedbacks aber so gut, dass ich plane, ein bis zwei Anlässe pro Jahr zu organisieren. Zudem möchte ich aus dem Streich- ein Symphonieorchester mit etwa 45 Musikern machen. Wir bleiben aber ein Projektorchester, das immer nur in Hinblick auf ein Konzert zusammenkommt.

Wie sicher sind Sie, dass das Publikumsinteresse dauerhaft besteht?

Ich rechnete fürs Konzert am Sonntag ursprünglich mit 100 Besuchern. Inzwischen weiss ich, dass 150 bis 200 kommen. Alle, die ich kenne, finden unser Projekt spannend. Deshalb bin ich sicher: Das Interesse wird bleiben.

Inwiefern profitieren Sie persönlich als Organisator dieses Orchesters?

Ich wollte ursprünglich Profimusiker werden. Inzwischen ist mir klar: Gefragt sind Menschen, die zwar nahe an den Musikern sind, aber auch eine Ahnung von Organisation haben. Deshalb fange ich ein Wirtschaftswissenschaftsstudium an, im Master spezialisiere ich mich auf Kulturmanagement.