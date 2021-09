Pratteln: Fasnachts-Komitee kritisiert Summerfasnacht

Anlass «Gehört nicht in die warme Jahreshälfte»: Geplante Sommerfasnacht in Pratteln entzweit Fasnächtler Eine Prattler Wagen-Clique lädt zu einer Fasnachts-Sause ein. Der Zuspruch ist gross, doch das lokale Komitee distanziert sich vom Anlass. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Wieder ein Jahr ohne Fasnacht? Für eine Prattler Formation war das unvorstellbar (Bild: Guggenkonzert Waldenburg).







Endlich wieder, dürfte sich ­manche Fasnächtlerin, mancher Fasnächtler sagen. Endlich wieder mal das Kostüm anziehen, nach den zwei abgesagten Jahrgängen 2020 und 2021. Endlich wieder Fasnachtsluft schnuppern, und das erst noch im September, wenn es warm ist.

Die Wagen-Clique Die Verruggte Rhy-Waggis lädt für das kommende Wochenende zur Summerfasnacht nach Pratteln. Auf dem Gelände der Frenken-Garage am Wannenweg treten am Freitag und Samstag insgesamt ein halbes Dutzend Guggenmusiken auf, ebenso meh­rere Schnitzelbänggler. Zudem gibt es Barbetrieb «und no vieles meh», wie die Veranstalter schreiben. Die Autobus AG Liestal bringt Nachtschwärmer an beiden Abenden mit je einem Extra-Nachtbus an den Prattler und den Liestaler Bahnhof.

Für das Schnitzelbangg-­Stübli gelte Covid-Zertifikats-Pflicht, teilen die Organisatoren mit, jedoch nicht für die übrigen Festivitäten, da sie nicht in geschlossenen Räumen statt­fänden. Die Gemeinde habe den Anlass bewilligt und es gebe ein Schutzkonzept.

Fasnacht zur ungewohnten Zeit: Nicht alle findens glatt

Die Fasnachts-Szene ist gespalten ob dem spätsommerlichen Fasnachtstreiben. Beim Fasnachts-Komitee Pratteln (Fako) hält man offenbar wenig vom Anlass. «Wir haben damit nichts zu tun», sagt Komitee-Obmann Peter Lüdin zur bz. «Und wir machen auch keine Werbung für die Veranstaltung.» Beim Komitee halte man Traditionen noch hoch – dazu gehöre:

«Die Fasnacht sollte eigentlich im Winter und im Frühling stattfinden, nicht aber in der warmen Jahreshälfte. Da gehört sie einfach nicht hin.»

Für Lüdin handelt es sich bei der «Summerfasnacht» um eine «Schnapsidee». Er liegt so falsch nicht. Es sei tatsächlich so gewesen, sagt Ruedi Gysin, ­Obmann der Verruggte Rhy-Waggis. «Die Idee kam im Winter auf. Jemand schlug vor: Wenn jetzt schon wieder keine Fasnacht stattfindet, wieso veranstalten wir nicht einfach selber eine Sommerfasnacht?»

Das Bedürfnis nach Anlässen ist offenbar gross. Angekündigt haben sich auch mehrere Basler Formationen, etwa die Guggenmusiken Glaibasler Schränz-Brieder und Schrumpfkepf sowie die Plauschband Six Pack.

Man habe Vorsichtsmassnahmen getroffen, um Ansteckungen vorzubeugen, sagt Gysin. So würden mehrere Personen immer wieder zum Rechten schauen und die Getränke würden am Platz serviert, damit es an der Bar nicht zu einem Gedränge komme. Bei den Essständen gelte Masken- und Abstandspflicht.

Bis zu 1000 Gäste, dann ist Schluss

Beim Eingang zum abgegrenzten Gelände gelte Registrierungspflicht. Wer ein Covid-Zertifikat habe, erhalte ein Bändeli, das den Zutritt ins Schnitzelbangg-Stübli ermögliche. «Wir zählen auf den gesunden Menschenverstand», sagt Gysin. Er ruft die Besucherinnen und Besucher dazu auf, Kostüm zu tragen, «Räppli sollte man aber zu Hause lassen.»

Allzu gross sollte der Publikumszuspruch der Sommer­fasnacht nicht ausfallen. Die seit Montag geltenden verschärften Covid-Massnahmen besagen zwar, dass Anlässe unter freiem Himmel von der Zertifikatspflicht ausgenommen sind – Das gilt aber nur bis 1000 Personen.