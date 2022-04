Anpassung Liestaler Parkgebühren: Stadtrat kommt Gewerbe entgegen Nachdem der Stadtrat eine Erhöhung der Parkplatzgebühren im Stadtkern plante und sich das Gewerbe dagegen wehrte, werden die Gebühren nun angepasst. Ab dem 16. Mai gelten die neuen Tarife. Kelly Spielmann 22.04.2022, 09.27 Uhr

Am Fischmarkt kostet eine Stunde Parkieren ab dem 16. Mai drei statt vier Franken. Kenneth Nars

Die Parkgebühren in Liestals Kern werden im Mai angepasst – nun aber weniger stark, als der Stadtrat dies erst geplant hatte. Dies habe man nach einer Delegation von KMU Liestal beschlossen, heisst es in einer Medienmitteilung.

An der Aufhebung der Gratisparkstunde wird festgehalten: Parkieren wird im Stedtli also von Anfang an kosten. Dafür hätten sich auch alle Fraktionen im Einwohnerrat ausgesprochen. Auf den 97 Parkplätze in der historischen Altstadt (Fischmarkt, Mühlegasse, Wasserturmplatz, Zeughausplatz, Kanonengasse, Büchelistrasse/Rumpel, Stabhof) kostet die erste halbe Stunde ab dem 16. Mai einen Franken (statt wie vorgesehen 1.50), ab der zweiten halben Stunde sind es zwei Franken (statt 2.50). Die Stunde kostet so drei, statt wie vom Stadtrat vorgesehen, vier Franken.

An den übrigen Standorten werden die Parkgebühren wie bisher vorgesehen am 16. Mai eingeführt.

Tarife sollen schrittweise erhöht werden

Spätestens Anfang 2023 soll in Liestal das Parkleitsystem eingeführt werden. Mit dessen Inbetriebnahme oder spätestens per 1. Januar 2023 werden die Parkplätze im historischen Kern schliesslich auf die bisher geplanten Gebühren erhöht.

«Wir danken der Stadt für die konstruktiven Gespräche, dass sie unsere Anliegen ernst nehmen und uns einen Schritt entgegengekommen sind», schreibt KMU Liestal in einer eigenen Mitteilung. Die Verhandlungen von KMU Liestal seien unabhängig von der Petition erfolgt und hätten auf diese keinen Einfluss. «Die Stadt wird die Anliegen der Petition prüfen und es bleibt offen, wie die Politik darauf eingehen wird. Wir hoffen, dass durch die Petition Bewegung in die Parktarifgestaltung kommt.»