Juwelendiebstahl an der Baselworld 2014: Es bleibt bei Bewährung

Appellationsgericht Juwelendiebstahl an der Baselworld 2014: Es bleibt bei einer Bewährungsstrafe Nach der Verurteilung eines 55-jährigen Chinesen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren hatten die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung den Fall weitergezogen. Das Basler Appellationsgericht setzte sich nun mit dem Urteil auseinander. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 10.11.2021, 17.34 Uhr

An der Baselworld 2014 hatte ein Mann einen Diamanten geklaut und durch einen Zirkoniastein ersetzt (Symbolbild). Gaetan Bally

Die Geschichte stammt aus der Zeit, als in Basel internationale Weltmessen noch Besucher in Scharen anzogen: Im März 2014 liess sich ein Besucher an der Baselworld einen Diamanten mit 5,53 Karat im Wert von 100'000 Franken zeigen, lenkte den Verkäufer ab und tauschte das Bijou gegen einen billigen Zirkoniastein gleicher Grösse. Die Verkäufer am Stand wurden zwar etwas misstrauisch, als der angebliche Kaufinteressent plötzlich verschwand, doch als sie den Stein auf die Waage legten und den faulen Zauber bemerkten, war der Mann längst weg.

Drei Jahre später tauchte an der Baselworld 2017 ein heute 55-jähriger Chinese auf, er soll der damalige Dieb gewesen sein. Ein Verkäufer identifizierte ihn, hatte später aber keine Zeit für eine Aussage vor dem Basler Strafgericht. Das morphologische Gutachten des Forensischen Instituts Zürich stellte eine «höchstwahrscheinliche» Übereinstimmung zischen den Videoaufnahmen von 2014 und dem 55-Jährigen fest.

Das Basler Strafgericht verurteilte den Mann im Januar 2018 zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten und entliess ihn aus der Haft.

Das Migrationsamt setzte ihn daraufhin in den nächsten Flieger nach China.

Viele Vermutungen, keine Beweise

Am Mittwoch beugten sich in Abwesenheit des Beschuldigten drei Richter des Basler Appellationsgerichtes über den Fall, weil sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Verteidigerin den Fall weitergezogen haben. Staatsanwältin Franziska Fischer wollte eine höhere unbedingte Strafe von vier Jahren, der Diebstahl sei als banden- und gewerbsmässig einzustufen. Verteidigerin Susanna Marti wiederum monierte unverwertbare Beweise und verlangte einen Freispruch. Beide Seiten drangen am Mittwoch nicht durch: Das Appellationsgericht bestätigte das Urteil der ersten Instanz, damit bleibt es bei der bedingten Strafe.

Die Konstellation ist ungewöhnlich: Polizei und Nachrichtendienste kennen den Mann sowie seine Kontakte zu Juwelendieben, auch wurde er in Hongkong bereits bei einem Diamantendiebstahl erwischt. Auch seine Begleiter hatten im Jahr 2017 Zirkoniasteine in den Taschen und erzählten offensichtlichen Unsinn über ihre Reiserouten. Der 55-Jährige selber trug damals bei seiner Festnahme eine Brille mit Fensterglas.

Andererseits konnte aus Hongkong bis heute kein regulärer Strafregisterauszug beigebracht werden, und die konkrete Planung eines Diebstahles im Jahr 2017 konnte man dem Mann nicht zweifelsfrei nachweisen.

Dass er und andere bereits im Jahr 2014 als Bande unterwegs gewesen waren, ist damit ebenfalls nicht nachgewiesen. «Da haben wir viele Vermutungen, aber im Strafrecht reicht das nicht», begründete Appellationsgerichtspräsident Christian Hoenen am Mittwoch das Urteil.

Somit gilt der Mann formell als Ersttäter, weshalb es bei der bedingten Gefängnisstrafe von 24 Monaten bleibt.

Verschwundene Steine sind bis heute unauffindbar

Das Strafgericht hatte die Probezeit quasi als Abschreckung auf das Maximum von fünf Jahren festgelegt. Das Appellationsgericht kürzte diese gestern auf die üblichen zwei Jahre, zumal der Mann seither nicht mehr in der Schweiz aufgetaucht ist. Der Mann besitzt in China einen kleinen Bauernhof, beschäftigt sieben Angestellte und verdient nach eigenen Angaben monatlich rund 8000 Franken.

In der Vitrine der beklauten Firma an der Baselworld 2014 soll sich auch ein 11-karätiger Diamant im Wert von 240'000 Franken befunden haben, dessen Fehlen erst später entdeckt wurde. Die Standmitarbeiter räumten hinterher allerdings ein, dass sie nicht sicher waren, ob der Stein tatsächlich am Morgen in die Vitrine gelegt wurde. Die betroffene Firma aus Israel hat bis heute keinerlei Zivilforderungen angemeldet. Beide Steine sind bislang unauffindbar.