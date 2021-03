Langenbruck Einst schmiedete man Eisen im Dürsteltal – das sind die Erkenntnisse der Baselbieter Archäologen Bei Langenbruck rauchte im 13. Jahrhundert ein Hochofen. Ein neues Buch zeigt die detektivische Detailarbeit bei seiner Rekonstruktion auf. Martin Stohler 19.03.2021, 05.00 Uhr

Rekonstruktion des Hochofens aus dem 13. Jahrhundert. Beim zweiräumigen Werkgebäude wurde links das Dach nicht eingezeichnet, um Einblick ins Innere zu ermöglichen. Bild: zvg/Joe Rohrer

In den Jahren 1995 bis 1997 führte die Archäologie Baselland im Dürsteltal bei Langenbruck gezielte Sondierungen durch. Deren Ergebnisse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse liegen nun in einer vom früheren Kantonsarchäologen Jürg Tauber und Marianne Senn herausgegebenen wissenschaftlichen Publikation vor.

Bei den Ausgrabungen kamen die Reste zweier Verhüttungsöfen von unterschiedlicher Grösse und unterschiedlichem Alter zum Vorschein. Der kleinere und ältere der beiden entsprach dem Typ der sogenannten Rennöfen, während sich der deutlich grössere zur Überraschung der Archäologen als Hochofen erwies. Aufgrund der gefundenen Überreste muss es sich um einen runden Turm von gut vier Metern Durchmesser und gleicher Höhe gehandelt haben.

Direkt schmiedbares Eisen

Bei der Verhüttung in Hochöfen entsteht Gusseisen. Dieses hat einen höheren Anteil an Kohlenstoff als Eisen aus einem Rennofen. Damit sich Gusseisen schmieden lässt, muss sein Kohlenstoffgehalt in einem zusätzlichen Arbeitsschritt reduziert werden. Dieser Nachteil wird aber dadurch aufgewogen, dass in einem Hochofen grössere Quantitäten von Eisenerz verhüttet werden können und der Ertrag reicher ist als in einem Rennofen, bei dem direkt schmiedbares Eisen anfällt.

Dieser Schmiedehammer wurde nahe beim Frischherd gefunden, wo er wohl auch zum Einsatz kam. Bild: zvg/Archäologie Baselland

Der notwendigen Aufbereitung des Gusseisens wurde auch beim Bau des aus zwei Räumen bestehenden Werkgebäudes Rechnung getragen, das zwischen dem Hochofen und einem steilansteigenden Felsband stand. Der eine Raum enthielt den Frischherd für die Kohlenstoffreduktion sowie eine im Boden verankerte Granitplatte, die als Wärmeschutz wirkte und dem Schmied als Amboss diente. Im anderen Raum befand sich das Holzkohle-Lager. Dieses wurde durch die Ausgrabung nachgewiesen.

Lediglich vermutet werden kann, dass es darüber eine Brücke gab, die von der Felskante zur Ofenöffnung führte. Ausserdem war wohl auf halber Raumhöhe eine Arbeitsbühne eingezogen. Deren hinterer Teil dürfte als Lager für das Erz gedient haben, das über eine Rutsche zugeführt wurde. Näher beim Ofen kann man sich auch einen Arbeitsplatz vorstellen, auf dem die Mischung aus Erz und Holzkohle für die Bestückung des Ofens vorbereitet wurde.

Leistungsfähige Blasebälge

Um einen Hochofen richtig befeuern zu können, braucht es mindestens zwei leistungsfähige Blasebälge, die im Dauerbetrieb Luft in ihn blasen. Das kann auch beim Hochofen im Dürsteltal nicht anders gewesen sein, auch wenn die Blasebälge nur indirekt durch Fundstücke, namentlich Mündungen von Tondüsen, belegt sind. In Gang gehalten wurden die Blasebälge, wie frühe Darstellungen entsprechender Anlagen deutlich machen, durch ein Wasserrad mit Nockenwelle. Von diesem haben sich allerdings keine Spuren erhalten.

Fundsituation im Umfeld des Hofes Dürstel. Beim Ofen 2 handelt es sich um den Hochofen. Die Pfeile zeigen an, wo erzführende Schichten an die Oberfläche treten. Bild: zvg/Archäologie Baselland

Angetrieben wurde das Rad vom Wasser des Dürstelbachs. Da dieser nicht allzu viel Wasser führt, war wohl ein Reservoir in Form eines angestauten Weihers nötig, um einen regelmässigen Wasserzufluss zu garantieren. Für die Existenz eines solchen Weihers spricht, dass es laut einem Bericht aus dem 19. Jahrhundert rund 60 Meter oberhalb des Werkplatzes eine Mauer gegeben haben soll, die den Bach gestaut hätte.

Das Erz, das im Dürsteltal verhüttet wurde, gewann man, wie Spuren in der Landschaft zeigen, in der Nähe der Anlage. Befeuert wurden die beiden Öfen mit Holzkohle aus Meilern aus der Umgebung.

Materiellen und personellen Ressourcen

Eine solche Eisenhütte kann nur betrieben werden, wenn Auftraggeber mit den nötigen materiellen und personellen Ressourcen am Werk sind. Bei diesen dürfte es sich um die Grafen von Frohburg gehandelt haben. Mit der Gründung des Klosters Schöntal um 1140 weiteten sie ihre Macht ins Gebiet des Oberen Hauensteins aus.

Der kleinere Ofen könnte durchaus in jener Zeit gebaut worden sein. Das Ende des Hochofens seinerseits, der um 1250 errichtet wurde und möglicherweise bis ins 14. Jahrhundert in Betrieb war, könnte mit dem Niedergang der Waldenburger Linie des Geschlechts in Verbindung stehen. Dieses erlosch um 1366/67.

Detektivarbeit im Detail

Der in der Reihe «Schriften der Archäologie Baselland» erschienene Band dokumentiert die Ausgrabungen und die anschliessende Detektivarbeit im Detail. Die Fachwelt erhält damit einen wichtigen Forschungsbeitrag zur Geschichte der Eisenverhüttung, der auch ausserhalb des Kantons auf Interesse stossen dürfte. Dies, weil es sich beim untersuchten Hochofen um einen der bisher ältesten bekannten Öfen dieses Typs handelt. Zudem zeigen die Schlacken des älteren kleineren Ofens, dass in ihm die meiste Zeit wohl im selben indirekten Verfahren wie im Hochofen Eisenerz verhüttet wurde. Damit ist anzunehmen, dass er ein Vorläufer des späteren Hochofens war.

Vom einstigen Hochofen blieb nur ein Teil des ringförmigen Fundaments im Boden erhalten. Bild: zvg/Archäologie Baselland

Aber auch das breitere Publikum kommt in diesem schön gestalteten Buch auf seine Kosten. Dies dank sorgfältiger Einführungen in die einzelnen Kapitel und der eindrücklichen Bildrekonstruktionen der Anlage von Joe Rohrer.

Leider musste wegen Corona auf eine Buchvernissage verzichtet werden. Statt dessen präsentiert die Archäologie Baselland die Resultate der Forschung im Dürsteltal nun auf ihrer Website in einem gefilmten Gespräch zwischen dem heutigen Kantonsarchäologen Reto Marti und Jürg Tauber.

Jürg Tauber, Marianne Senn: «Eisenverhüttung im Dürsteltal. Ein Hochofen des

13. Jahrhunderts». 203 Seiten, 28 Franken. www.archaeologie.bl.ch