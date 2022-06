Archäologie Münzen und mehr aus früheren Zeiten: Baselbieter Archäologie stellt neue Entdeckungen vor Im vergangenen Jahr wurden besonders in Reinach viele archäologische Entdeckungen gemacht. Aber auch im ganzen Baselbiet, unter anderem durch die Hilfe von ehrenamtlichen Spähern. Salomé Lang 29.06.2022, 18.44 Uhr

Einen ganzen Geldbeutel verlor jemand gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Langenbruck – ein Glück für die Baselbieter Archäologinnen und Archäologen. zvg

In Reinach konnten Baselbieter Archäologinnen und Archäologen im vergangenen Jahr gleich mehrmals in vergangene Zeitalter blicken. Naheliegend also, dass der Archivleiter Andreas Fischer und der Kantonsarchäologe Reto Marti heute das Heimatmuseum von Reinach wählten, um die interessantesten Entdeckungen von 2021 zu präsentieren.

Beim Aushub für eine Wohnsiedlung an der Fleischbachstrasse in Reinach wurden Hinweise auf Siedlungsaktivitäten im 5. Jahrtausend vor Christus erkannt: Gargruben, in denen die Menschen mit heissen Steinen kochten, Keramikfragmente und eine Bronzenadel deuten auf eine bronzezeitliche Ufersiedlung am Fleischbach hin.

Eine Bronzenadel und Keramikstücke aus dem 5. Jahrtausend vor Christus deuten auf eine bronzezeitliche Ufersiedlung am Fleischbach in Reinach hin. zvg

Frühmittelalterliche Spuren in Reinach

Auch über das frühmittelalterliche Reinach wurden neue Erkenntnisse gewonnen. Zum einen ergänzen Hausmauern und Keramikstücke, die in einer Baustelle an der Brunngasse entdeckt wurden, das Mosaik des mittelalterlichen Dorfes. Zum anderen gab es im Gräberfeld an der Baselstrasse eine nationale Premiere:

An den Pfeilspitzen im Grab eines Mannes aus dem 6. Jahrhundert wurden Fellreste gefunden, die durch modernste Technologien als Eichhörnchenfell identifiziert werden konnten. Eichhörnchenfelle wurden damals in Skandinavien produziert, nun wurde es zum ersten Mal als frühmittelalterliches Relikt in der Schweiz nachgewiesen.

Ehrenamtliche tragen zu wichtigen Funden bei

«Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden trugen im vergangenen Jahr zu vielen wichtigen Funden bei», betonen Andreas Fischer und Reto Marti. So auch eine Münzenbörse, die jemand Ende des 18. Jahrhunderts im Gebiet Lochmatt in Langenbruck verloren hatte. Ein Pech für ihn – die 20 Münzen aus Basel, Bern und Solothurn waren 15 Liter Wein wert.

Doch ein Glück für die Forschenden: Die einheitlichen Masse der Münzen zeigen, wie die Kantone, bei denen damals das Münzrecht lag, in gemeinsamer Absprache das Umrechnen der verschiedenen Währungen in der Alten Eidgenossenschaft vereinfacht und so den Handel gefördert hatten.

Die Phalera war Teil des Pferdegeschirrs und stammte aus Iberien. Vermutlich wurde sie mit dem Pferd zusammen importiert oder von einem iberischen Soldaten mitgebracht.

Ein weiterer ehrenamtlicher Späher entdeckte in Muttenz eine römische Phalera aus dem 4. bis 5. Jahrhundert: ein Bestandteil des Pferdegeschirrs, das damals aus dem iberischen Raum stammte und mit einem Pferd oder durch einen Soldaten importiert wurde, wie Fischer vermutet.