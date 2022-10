Architektur Das sind die bedeutendsten Arbeiterhäuser im Baselbiet Die Arbeiterhäuser im Baselbiet sind Zeugen der Industrialisierung und der damit verbundenen gesellschaftlichen Zustände. Einige von ihnen sind einzigartig und sollen kantonal unter Schutz gestellt werden. Hans-Martin Jermann 05.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einige der Baselbieter Arbeiterhäuser sind einzigartig und sollen kantonal unter Schutz gestellt werden. Kenneth Nars (4. Oktober 2022)

Die Arbeiterhäuser im Baselbiet sind nicht nur architektonisch interessant, sondern sie sind auch bauliche Zeugen einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Epoche: Wie bei den Metalli-Häusern in Aesch erstellten Industrieunternehmen Wohnraum für ihre Mitarbeitenden und verrechneten ihnen die Miete mit dem Lohn.

In den Arbeitersiedlungen, die ab der zweiten Hälfte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts erstellt wurden, kommt auch ein paternalistisches Gesellschaftsbild zum Ausdruck: Der Unternehmer sorgte sich um seine Mitarbeitenden, übte aber auch relativ grossen Einfluss und Kontrolle auf die Lebensführung seiner Mitarbeitenden aus. In unserer heutigen Gesellschaft undenkbar.

Die Arbeiterhäuser an der Delsbergerstrasse prägen das Dorfbild von Grellingen. Sie zählen zu den ältesten und bedeutendsten ihrer Art im Kanton Baselland. Kenneth Nars

Waschküchen und Holzschöpfe hinter den Wohnhäusern

Das älteste erhaltene Ensemble aus jener Zeit im Baselbiet findet sich in Grellingen: 1864 erstellte die spätere Spinnerei Schappe an der Delsbergerstrasse vier zweigeschossige Arbeiterhäuser mit total 25 Wohnungen. Sie sind baulich in vielerlei Hinsicht spannend: Durch einen Vorgarten sind sie von der Hauptstrasse getrennt, eine hangseitige Gasse hinter den Häusern bildet den Zugang zu den parallel zu den Häusern verlaufenden Waschküchen und Holzschöpfen.

Die Häuser prägen das Dorfbild Grellingens stark und sind in der Laufentaler Gemeinde in Anlehnung an den früheren Eigentümer, den Unternehmer Georges Schindelholz, auch als Schindelholz-Häuser bekannt. Als eines der einzigen Arbeiterhaus-Ensembles möchte die Baselbieter Denkmalpflege jenes in Grellingen unter kantonalen Schutz stellen.

Die Mietskaserne an der Schulstrasse in Birsfelden mit dem markanten Laubengang aus Holz. Kenneth Nars

Dasselbe gilt für die Mietskaserne an der Schulstrasse 9 in Birsfelden: Das ebenfalls 1864 erbaute Kosthaus mit rückwärtig angebautem Laubengang ist architektonisch sehr nüchtern gehalten. Die Wohnungen sind von grösster Einfachheit. Die später gebauten Reihenmehrfamilienhäuser an der nahen Schützenstrasse wirken wesentlich repräsentativer.

Aus Sicht der Denkmalpflege ist das Haus wegen seiner herausragenden sozialgeschichtlichen Bedeutung und seiner Stellung als letztes Gebäude seiner Art im Kanton unbedingt schützenswert.

Wesentlich später und für eine andere Klientel wurden an der Birseckstrasse, die von Dornachbrugg nach Arlesheim führt, vier Mehrfamilienhäuser gebaut: 1918 errichtete das eigene Baubüro der Industriegesellschaft Schappe am Rand des dortigen Fabrikareals kostengünstige Wohnungen für qualifizierte Arbeiter, Vorarbeiter und Meister. Punkto Wohnungsgrösse, Gestaltung und Innenausstattung unterscheiden sich diese Häuser stark von den einfacheren und älteren Gebäuden in Birsfelden und Grellingen.

Vergleichsweise stattlich: Die Vorarbeiter- und Meisterhäuser der «Schappe» an der Birseckstrasse in Arlesheim. Kenneth Nars

Die Bauten trugen massgeblich dazu bei, die Wohnungsnot zu lindern. Auch im Baselbiet stellte sich damals vielerorts die Frage, wo denn die vielen Angestellten der Fabriken, die teilweise in die entsprechenden Gemeinden zuzogen, wohnen sollten.

Dies galt auch für den Uhrenhersteller Oris in Hölstein. Zwischen 1910 und 1930 liess dieser im Umfeld der dortigen Fabrik gleich eine Reihe von Bauten erstellen; neben der Direktorenvilla auch ein grosszügiges Doppelhaus im Art-Déco-Stil fürs Kader der Firma sowie Mehrfamilien- und Reihenhäuser für die Arbeiter.

Familien durften gratis die Badeanlagen der Salinen benutzen

Architektonisch vielfältig sind schliesslich auch die Bauten, welche die Schweizerischen Rheinsalinen in Pratteln im Umfeld ihrer Produktionsanlagen errichteten. In den 1930er-Jahren lebten mehr als 30 Familien in Saline-eigenen Unterkünften. Die Angehörigen durften gratis die Badeanlagen benutzen, für die ersten fünf Klassen wurde gar eine eigene Schule eingerichtet.

Am südöstlichen Rand des Areals, neben Bahngeleisen und unweit der später erstellten Autobahn, stehen noch heute karge Arbeiterhäuser, die in den 1910er-Jahren gebaut wurden. Wenige Dutzend Meter entfernt liess sich der Sohn des Salinengründers an attraktiver Hanglage am Rhein ein herrschaftliches Haus im Stil des Historismus bauen. Die nach ihrem Erbauer benannte Villa Glenck beherbergt heute das Museum der Rheinsalinen.