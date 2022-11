Architektur Neues Buch: Die bedeutendsten Bauten des Laufentals auf fast 500 Seiten vereint Nach fünf Jahren Arbeit erscheint ein Band über die Kunstdenkmäler des Bezirks Laufen. Darin finden sich Kirchen und Schlösser, aber auch Schulhäuser und Villen. Vor allem das Nebeneinander von Profanem und Sakralem zeichnet das Laufental aus. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Im barocken Roggenbachsaal in Laufen hält der Stadtrat seine Sitzungen ab. Ariel Huber

Birsaufwärts haben sich Richard Buser und Axel Gampp in den vergangenen fünf Jahren mit dem Laufental beschäftigt. Begonnen in Duggingen, arbeiteten sich der Architekturhistoriker und der Kunsthistoriker durch die 13 Gemeinden bis nach Roggenburg. Ihre Erkenntnisse flossen in einen 460 Seiten starken Band über die Kunstdenkmäler des Bezirks Laufen.