Aesch: Heimatschutz zeichnet baufällige Metalli-Häuser aus

Architektur Baufällige «Metalli-Häuser» werden ausgezeichnet: «Wir wollen einfach nicht, dass sie verlottern»

Die «Metalli-Häuser» in Neu-Aesch wurden vom Baselbieter Heimatschutz ausgezeichnet. Kenneth Nars

In Neu-Aesch versteckt sich ein vergessenes Stück Baselbieter Architekturgeschichte: die «Metalli-Häuser» an der Dornacherstrasse. Diese erhalten nun vom Baselbieter Heimatschutz die Auszeichnung für gute Baukultur. Doch wie lautet die Geschichte hinter den zwei baufälligen Häusern und was macht sie so besonders?

Die beiden Häuser mit je sechs Dreizimmerwohnungen wurden 1908 durch Basler Baumeister gebaut und waren eine der ersten Bauten im noch jungen Quartier Neu-Aesch. Ihr Name geht auf die Schweizerischen Metallwerke AG in Dornach zurück, die den Häuserbau in Auftrag gab. Die Aktiengesellschaft bestand aus einem Walzwerk und einer Giesserei, die 1895 errichtet wurden. Dort wurden Präzisionsmetallwaren für Uhrwerke und Platinen für die Schweizer Uhrenindustrie im Jura hergestellt.

Im Vergleich zu anderen Arbeiterhäusern aus dieser Zeit besitzen die städtisch anmutenden «Metalli-Häuser» aber grosse Wohnungen und eine elegante Ausstattung. Deshalb dürften dort keine einfachen Arbeiter gewohnt haben, sondern Leute, die sich in der Firma etwas empor gearbeitet haben.

Die Metalli-Häuser (rot eingezeichnet) waren um 1940 eine der ersten Gebäude im Quartier Neu-Aesch. map.geo.admin.ch Rund 80 Jahre später stehen die beiden Häuser inmitten von weiteren Wohnhäusern in Neu-Aesch. map.geo.admin.ch

Die beiden Häuser sind dem Späthistorismus zuzuordnen, zeigen aber schon Anzeichen des damals einsetzenden Heimatstils. Die Häuser verfügen heute noch über ein hohes Mass an ursprünglicher Bausubstanz und sind trotz ihres baufälligen Aussehens in einem guten Zustand, was nicht zuletzt den von den Bewohnenden trotz ungewisser Zukunft selbst unternommenen Renovationen und Reparaturen.

Dass die Häuser nun vom Heimatschutz ausgezeichnet werden, liegt aber nicht nur am Baustil, sondern auch daran, wie es zum Erhalt dieser Häuser kam. «Der ganze Prozess des Erhalts dieser Häuser hat uns interessiert», sagt Ruedi Riesen, Präsident des Baselbieter Heimatschutzes.

Hartnäckiger Kampf für den Erhalt der Häuser

Bereits in den 1990er-Jahren traten die Mietenden der Häuser mit den damaligen Eigentümern in Verhandlungen, um die Häuser zu kaufen. Die Gemeinde legte aber ihr Veto ein, da sie damals eine Neuüberbauung plante. 2013 starteten die Bewohnenden einen erneuten Anlauf. Dieses Mal bei der Bürgergemeinde Aesch, die in der Zwischenzeit die Häuser kaufte. In Zusammenarbeit mit dem Baselbieter Heimatschutz gaben die Bewohnenden ein architekturhistorisches Gutachten in Auftrag.

Die Bürgergemeinde wollte kein Geld mehr in die alten Häuser investieren, wie Vizepräsident Thomas Häring auf Anfrage der bz bestätigt. Aufgrund des Gutachtens kam es aber zu erneuten Verhandlungen mit der Bürgergemeinde. «Der Heimatschutz und die Genossenschaft kamen auf uns zu und verpflichteten sich, die Gebäude zu sanieren. Wir haben ihnen klargemacht, dass wir einfach nicht wollen, dass die Häuser verlottern», sagt Häring.

Die Fassade der «Metalli-Häuser» muss dringend renoviert werden. zvg

Die Verhandlungen führten zu einer Einigung, mit der alle Beteiligten leben können: Die Genossenschaft «Mietshäuser Syndikat» übernimmt die Liegenschaften im Baurecht von der Bürgergemeinde. Die Gebäude selbst erhält sie kostenlos unter der Bedingung, die beiden Häuser auf eigene Kosten angemessen zu sanieren. Die Bewohnenden können weiterhin zu einem tiefen Mietzins in den Häusern bleiben.

Ruedi Riesen unterstreicht die wichtige Rolle der Bürgergemeinde Aesch im gesamten Prozess: «Nur dank ihr ist es möglich, dass die Häuser noch stehen.» Deshalb zeichne man auch ihren Verdienst in der ganzen Geschichte aus.

Die letzten Zeitzeugen der wirtschaftlichen Entwicklung

Die Zukunft der «Metalli-Häuser» ist also gesichert. Doch lohnt sich der Erhalt dieser Gebäude wirklich? Ja, meint der Baselbieter Heimatschutz. Denn die Restauration der Häuser bedeute auch eine Aufwertung des ansonsten eher gesichtslosen Quartiers Neu-Aesch. Und der Heimatschutz fügt an: «Diese Urbauten sind mittlerweile die einzigen Zeugnisse, die die Erinnerung an die damalige beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung in Aesch aufrechterhalten.»

Diese Einschätzung teilt auch Eveline Sprecher, Gemeindepräsidentin von Aesch. Ihr gefalle die Idee, dass man Häuser, die eine Geschichte erzählen, neben neuen Bauten stehen lässt. Und so dürfen sich die Bewohnenden auf weitere Jahre in ihren geliebten «Metalli-Häusern» freuen. Auch wenn diese erst noch renoviert werden müssen.