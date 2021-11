Arisdorf: Unfall fordert vier Verletzte und ein Todesopfer

Arisdorf BL Ein Todesopfer und vier Verletzte: Im Unfallauto sassen Junioren des FC Pratteln In der Nacht auf Samstag ist es vor dem Arisdorf-Tunnel auf der Autobahn in Richtung Luzern zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie der FC Pratteln schreibt, handelt es sich bei den Verunfallten um A-Junioren des Clubs. Aktualisiert 15.11.2021, 16.19 Uhr

Der Mercedes kracht zuerst in eine Mauer und kommt dann zum Stillstand: Der Unfall fordert vier Verletzte und ein Todesopfer. Polizei BL

«Noch nie ist es uns schwerer gefallen, eine Medienmitteilung zu verfassen», schreibt der FC Pratteln auf seiner Facebook-Seite. Bei den vier schwer verletzten Männern im Alter von 16 bis 18 und dem verstorbenen 18-Jährigen, die in der Nacht auf Samstag in einem Mercedes AMG verunfallten, handelt es sich um A-Junioren des FC Pratteln. Sie seien zuvor am Abschlussessen im Clubhaus gewesen, an dem sie auf die bisher erfolgreiche Saison zurückblickten und Ziele für das kommende Jahr besprachen.