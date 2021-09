Arisdorf Was lange währt, ist doch nicht gut: Reklametafeln müssen entfernt werden Werbetafeln für ein Restaurant in Arisdorf müssen weichen, obwohl sie schon längere Zeit an den Dorfeingängen prangen. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Rolf Schäfer zeigt die Reklametafel, die schon seit sechs Jahren am Ortseingang aus Richtung Liestal steht. Kenneth Nars (Arisdorf, 7. September 2021)

Ungläubig schüttelt Rolf Schäfer den Kopf. Er versteht die Welt nicht mehr. Der Arisdörfer ist Liegenschaftsbesitzer des Begegnungszentrums mit Wohnungen, Dorfladen, Arztpraxis und Bistro/Restaurant. Dieses nennt sich «Chez Rodolfo», wofür zwei Reklametafeln an Dorfeingängen werben; die eine steht seit 2015, die zweite seit einem Jahr. Beide Schilder befinden sich auf Privatareal – mit Einverständnis der Eigentümer, aber ohne Einwilligung des Gemeinderats, der Bewilligungsbehörde ist. Nun müssen die Tafeln verschwinden.

Gemeinderätliches Schreiben

Der Gemeinderat von Arisdorf hat Anfang Monat den Verantwortlichen des «Chez Rodolfo» ein Schreiben zugestellt, das der bz vorliegt. Darin erklärt die Behörde:

«Da diese Reklamen an den betreffenden Standorten nicht bewilligungsfähig wären, bitten wir Sie, diese bis zum 30. September 2021 zu entfernen.»

Gemäss kantonaler Verordnung über Reklamen sind Fremdreklamen nur in Schaufenstern und bewilligten Schaukästen, an bewilligten Plakatanschlagstellen sowie an Sportstadien und innerhalb von Sportanlagen zulässig. Fremdreklamen sind ausserhalb des Siedlungsgebiets verboten oder wenn ihr Standort in keinem örtlichen Zusammenhang steht.



Laut Gemeindepräsident Markus Miescher ist die Gemeinde von der Kantonspolizei dazu aufgefordert worden, wegen der zwei illegal aufgestellten Reklameschilder einzugreifen. Dass die Polizei ausgerechnet jetzt interveniere, sei kaum Zufall, glaubt Rolf Schäfer. «Die Tafeln stehen ja schon lange.» Da habe sich im Hintergrund etwas ereignet, er redet von «Denunziation».

Verkehrssicherheit könnte beeinträchtigt werden

Die Polizei schreitet ein, wenn eine Werbung die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnte, was bei der einen Tafel in Arisdorf der Fall ist. Dies hätten sie anlässlich einer Patrouillenfahrt festgestellt.

«Die Gemeinde wurde von uns telefonisch auf die Reklametafel aus Richtung Giebenach im Bereich der Verzweigung Hauptstrasse/Bodmatt hingewiesen»,

sagt Markus Violetti, Leiter Verkehrssicherheit der Baselbieter Polizei.

Die andere Reklame am Ortseingang aus Richtung Liestal – sie steht seit sechs Jahren dort und wirkt sich nicht negativ auf die Sicherheit des Verkehrs aus – hat die Polizei hingegen nicht beanstandet, wie das die Gemeinde behauptet. Hier hätte der Gemeinderat von sich aus vorstellig werden müssen.

Nun soll der Text geändert werden

Rolf Schäfer will die Werbetafeln nun mit einem anderen Text versehen, damit sie nicht weggeräumt werden müssen. Seine Idee: Der Defibrillator, der an der Aussenwand des «Chez Rodolfo» angebracht ist und im Begegnungszentrum eine wichtige Funktion erfüllt, soll auf den Tafeln erwähnt werden. Das sei doch eine «sehr wertvolle Information», findet Schäfer, Mitaktionär und Chef eines Familienunternehmens für Krebsforschung in Bubendorf. Gerade vor ein paar Wochen wurde dieses Gerät gebraucht und rettete jemandem nach einem Herzstillstand das Leben.

Weiter soll auf der Tafel «Begegnungszentrum, Arztpraxis, Lebensmittel, Restauration» stehen. Dies falle nicht unter Werbung, er habe das juristisch abklären lassen. «Damit können wir dies notfalls gerichtlich erwirken», wetzt Rolf Schäfer schon jetzt die Messer.

«Überall hat's Schilder, auch in Arisdorf von Bauern. Nur wir sind angegriffen worden»,

ärgert sich Schäfer. Das liege doch quer und rieche stark nach Rechtsungleichheit.

Dass auf Kantonsgebiet Werbeschilder hängen, die untersagt sind, ist gemäss Markus Violetti «mit Bestimmtheit so». Die Zuständigkeit und Verantwortung hierfür liege jedoch «ganz klar» beim jeweiligen Gemeinderat. Am meisten eingreifen bei Werbeplakaten muss die Polizei bei Abstimmungen.

«Dann werden immer sehr grosszügig Plakate ausgehängt, welche oft auch die Verkehrssicherheit beeinträchtigen und entfernt werden müssen»,

sagt Violetti.