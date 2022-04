Arlesheim Aufstand im Paradies: Hausbesitzende wehren sich gegen höheren Schutz In Arlesheim wächst der Widerstand gegen das Vorhaben, etliche Häuser im Ortskern besser zu schützen. Die Betroffenen sprechen von Entmündigung. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Blick auf Arlesheim. Den Quartierplan für den historischen Ortskern will die Gemeinde revidieren – doch es harzt. bwi

In Arlesheim begegnen sie einen auf Schritt und Tritt. An Fensterläden sind sie angebracht, an Fenstern, Türen und Wänden: die weiss-blauen Aushänge mit dem Logo der IG Fruschd.

Der Name passt. Gefrustet sind sie, die IG-Mitglieder. Sie warnen vor Entmündigung und Enteignung, vor Aktivismus und Willkür. Das drohe, wenn die Gemeinde ihre Pläne wahr mache, etliche Häuser im historischen Ortskern auf ein höheres Schutzniveau zu hieven. Und eine – aus der Sicht der IG – neue Aufpasserbehörde ins Leben rufe.

Es geht den Betroffenen weniger darum, dass sie ihre Liegenschaften nicht mehr ohne Weiteres umbauen oder gar abreissen könnten. Das wäre schon heute kaum möglich. Die IG wehrt sich, wie sie schreibt, gegen Überreglementierung und Bevormundung. Sie schreibt: «Reglementiert wird künftig im Ortskern alles. Bis zum Inhalt Ihrer Blumenbeete und Ihrer Spritzkanne.»

Neue Kommission dürfte Kontrollen durchführen

Die IG Fruschd befürchtet, dass Hausbesitzerinnen und -besitzer schon beim Neustreichen ihrer Fensterläden künftig eine Kommission um Erlaubnis fragen müssten, die auch das Recht hätte, Kontrollbesuche zu unternehmen.

Fahne der IG Fruschd. Junkov

Die Gemeinde lancierte die Gesamtrevision der Ortskernplanung 2017. Sie soll den veralteten Quartierplan Ortskern aus den 1970er-Jahren ersetzen. Es gab Spaziergänge und eine Fotoaktion für die Bevölkerung, ebenso wurden zwei öffentliche Mitwirkungsrunden durchgeführt.

Die Wogen gehen seit dem vergangenen Februar hoch, als die Gemeinde die Öffentlichkeit über die Kernpunkte des neuen Teilzonenplans informierte. Dort wurden auch die Aufgaben der neu zu bildenden Ortskernkommission vorgestellt, die der IG ein Dorn im Auge ist.

Flachdächer verboten, maximal zwei Vollgeschosse

Grosse Veränderungen sind im Arlesheimer Zentrum schon heute untersagt. Das Ortsbild ist seit 2010 im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos) eingetragen, zahlreiche Gebäude geniessen zusätzlich kantonalen Schutz.

Mit den neuen Regelungen würden also vor allem der bestehende Gebäudebestand in Form und Volumen festgeschrieben, was konkret hiesse: grundsätzlich maximal zwei Vollgeschosse, bei Hauptbauten keine Flachdächer, Vorplätze sind zu erhalten und dürfen nicht zu Parkplätzen umfunktioniert werden.

rechts der «Ochsen» (rotes Gebäude), links davon das «Rössli». Juri Junkov

Die neue Ortskernkommission würde mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet, wie bei der Infoveranstaltung im Februar klar wurde. Bei ihr wären die Unterlagen und Pläne für Um- und Neubauten einzureichen, bei Bedarf zusätzlich bei der Ortsbildpflege. Käme es zu einer Baubewilligung, dürfte sich auch die kantonale Denkmalpflege einschalten.

Betroffen von den neuen Regelungen wären gemäss IG 60 private Liegenschaften, die teilweise erst ein paar Jahrzehnte alt seien. Damit nicht genug. Auch 70 Bäume würden unter Schutz gestellt. Selbst beim Astzurückschneiden, fürchtet die IG, drohten Vorgaben.

Ungleichbehandlung der Eigentümer?

Was die IG jedoch besonders stört: Die Kriterien seien uneinheitlich. So würde etwa das Gasthaus zum Ochsen, «das dominante Erkennungsmerkmal im Ortskern», zum Abriss frei gegeben. Das benachbarte Restaurant Rössli hingegen stelle die Gemeinde unter Vollschutz:

«Eine plausible Begründung für solche Überlegungen existiert nicht».

Zur «kleinen, privilegierten Gruppe», wie es die IG nennt, gehöre nebst ausgewählten Grundbesitzern im Dorfkern auch die Sonnenhof AG, die unter anderem eine Sonderschule betreibt, und die Gemeinde selber.

Petition mit über 800 Unterschriften eingereicht

Der Sonnenhof AG werde erlaubt, eine «masslose und grossvolumige Überbauung» zu erstellen, eine rund 60 Meter lange «Burg mit Zinnen», die nicht nur den benachbarten Dom erschlage, sondern das gesamte Gebiet zwischen Ermitage und Dorfkern. Möglich sei das nur, weil das Areal aus dem Ortskernperimeter herausgelöst und einem separaten Quartierplan zugeteilt worden sei.

Hier stimmen die Verhältnisse nicht, bemängelt die IG. Oben: Visualisierung zur Überbauung Sonnenhof-Badhof, unten der heutige Zustand. zvg/Junkov

Dass die IG, für die acht Personen zeichnen, mit ihren Ängsten nicht alleine ist, zeigte sich am 30. März. Damals reichten IG-Vertreter der Baselbieter Landschreiberin Elisabeth Heer Dietrich in Liestal eine Petition mit 852 Unterschriften ein.

Das Begehren fordert, dass alle Arbeiten am Entwurf Teilzonenplan Dorfkern sofort einzustellen seien. Falls der Gemeinderat am Vorhaben festhalte, seien die Arbeiten in «rechtsstaatlich einwandfreier und in nicht diskriminierender Art» sowie «frei von eigenen und fremden finanziellen Interessen» vorzunehmen.

Gemeinderat verweist auf Mitwirkung

Der Arlesheimer Gemeindepräsident Markus Eigenmann sagt auf Anfrage, der Gemeinderat sehe keinen Anlass dafür, die laufende Revision abzubrechen: «Die inhaltlichen Anliegen der Petition wurden zum grossen Teil als Mitwirkungseingaben eingereicht und werden in diesem Rahmen behandelt.» Inhaltlich nehme der Gemeinderat zum aktuellen Zeitpunkt nicht Stellung dazu.

Das Arlesheimer Ortsbild ist vom Bund geschützt. Roland Schmid

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens hätten neben der IG auch zahlreiche andere Betroffene Eingaben an den Gemeinderat gemacht, sagt Eigenmann. Auch diese seien noch in Bearbeitung. Die Ergebnisse des Mitwirkungsverfahren würden in einem separaten Bericht publiziert. Der Gemeinderat habe angeboten, sich bei Unklarheiten für Einzelgespräche anzumelden. «Diese finden in den nächsten paar Wochen statt.»

Den nächsten wichtigen Termin stellt der Gemeinderat für Juni in Aussicht: Dann werde die definitive Vorlage zuhanden der Gemeindeversammlung beschlossen. Vorgesehen ist, dass die Versammlung im September über den Teilzonenplan Ortskern entscheidet.

Plan des Anstosses. Gelb: erhaltenswerte Baute, rot: kantonal geschützt (etwa der Dom, links unten).

Das Baselbieter Kantonsparlament erklärte sich für nicht zuständig für die Petition. Laut IG wurde sie an den Regierungsrat weitergereicht, als Aufsichtsbeschwerde gegen die Gemeinde.

