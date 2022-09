Arlesheim: Uptown Basel offiziell eröffnet

Arlesheim Uptown Basel: Eine Vision, ein Versprecher – und ein neckischer Seitenhieb in Richtung Allschwil Am Donnerstag wurde Uptown Basel offiziell eingeweiht. Dutzende neue Firmen soll der Industrie- und Technologieparks nach Arlesheim locken. Ein grosser Vorzug des Areals sei die gute Erschliessung, hiess es in einer Rede – etwas, was dem Konkurrenten, dem Allschwiler Bachgraben, fehle. Benjamin Wieland 08.09.2022, 17.22 Uhr

«Ein toller Tag»: Thomas Staehelin, Investor und VR-Präsident von Uptown Basel. Nicole Nars-Zimmer

Zwar war das erste Gebäude im vergangenen Jahr fertig, und dort ist auch bereits Leben eingezogen. Doch offiziell eröffnet wurde Uptown Basel am Donnerstag, im Beisein einer illustren Gästeschar. «The Pioneer» heisst das erste fertig gestellte Gebäude von Uptown sinngemäss, auch Bau 1 wird es genannt, acht weitere Gebäude sind vorgesehen, darunter eine gläserne Fabrik, eine Heizzentrale und ein 60-Meter-Eckturm. Bis 2029 soll das «Internationale Kompetenzzentrum für Industrie 4.0», wie Uptown Basel beworben wird, fertig gestellt sein.

Während die Schweizer Industrie wegen Lieferkettenproblemen weiterhin Schwierigkeiten bekunde, die Produktion aufrechtzuerhalten, sagte Staehelin, wolle man mit Uptown dafür sorgen, dass Wertschöpfung in der Schweiz bleibe.

Bis zu 100 Firmen und 2500 neue Jobs

Nichts weniger als einen Beitrag leisten, die Deindustrialisierung der Schweiz aufzuhalten – das sei die Grundüberlegung hinter dem Technologie-, Industrie- und Gewerbepark, sagte Thomas Steaehelin im Interview mit der bz. Die Familie Staehelin tritt als Geldgeberin der Uptown Basel AG auf.

Blick auf das Areal. Das erste fertige Gebäude ist «The Pioneer» (rechts) mit Dachgarten. zvg

Die Gesamt-Investitionssumme wird mit über einer halben Milliarde Franken angegeben. Das Gebäudeensemble liegt auf einem Areal in der Talsenke von Arlesheim, auf dem bereits ab dem 19. Jahrhundert Industrie ansässig war. Das Gebiet wird begrenzt von Bahnlinie und Birs. Insgesamt stehen rund 70'000 Quadratmeter zur Verfügung - vorgesehen ist, dass sich bis zu 100 Unternehmen ansiedeln, die wiederum rund 2500 Jobs für Hochqualifizierte schaffen.

Der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber zitierte in seiner Rede Thomas Staehelin. 2019, bei der Grundsteinlegung von Bau 1 habe er, welcher der Uptown Basel AG als Verwaltungsratspräsident vorsteht, gesagt:

«Weiss ich, was Industrie 4.0 ist? Nein, ich weiss es nicht. Aber diejenigen, die darüber schreiben, wissen es auch nicht.»

Zumindest eine Ahnung davon, was dieses Industrie 4.0 sein wird, lieferte Stefan Züger, Geschäftsführer von Actemium Schweiz, einer Tochtergesellschaft von Vinci Energies, die bereits im «Pioneer» eingemietet ist. «Früher hat man eine Fabrik geplant, gebaut und dann geschaut, was nicht funktioniert», sagte Züger. «Heute aber bauen wir die Fabrik zuerst virtuell, mit allen Möglichkeiten, welche die Informatik bietet, und schauen schon da, wo es Verbesserungen und Optimierungen braucht. Erst dann wird wirklich gebaut. Das ist Industrie 4.0.»

Die Allschwiler seien eifersüchtig auf Uptown, sagt der Planer

Architekt und Arealentwickler Hans-Jörg Fankhauser hat Uptown Basel umgesetzt. Er hob die gute Lage von Uptown hervor, die Anbindung an Autobahn, an Tram, Bus und Bahn, an das Velowegnetz, hinzu komme die schöne Birslandschaft in Gehdistanz. Fankhauser fügte an:

«Jetzt wissen wir auch, weshalb die Leute aus Allschwil so eifersüchtig sind auf Uptown Basel.»

Das war ein Seitenhieb gegen den Bachgraben, das andere grosse wirtschaftliche Entwicklungsgebiet in der Nordwestschweiz mit einer vergleichbaren Grösse und Ausrichtung, das aber wahrscheinlich noch Jahre auf das Tram und den Anschluss an das Hochleistungsstrassennetz warten muss: Geht es nach dem Bundesrat, erhalten der Zubringer Bachgraben-Allschwil, der Zuba, und die Tramverlängerung Bachgraben so rasch keine Bundesbeiträge aus dem Agglomerationsprogramm.

Primeo baut für Uptown ein eigenes Unterwerk

Für einen Lacher sorgte Uptown-CEO Baschi Dürr. Der Basler Alt-Regierungsrat sagte in seiner Begrüssung, man sei sehr froh, mit Isaac Reber auch einen Vertreter der Basler Regierung bei sich zu haben. Dürr korrigierte sich aber umgehend, Reber quittierte den Versprecher mit einem Lächeln.

Die nächsten Gebäude, die errichtet werden, sind die beiden Energiezentralen für Strom und Wärme, betrieben von Primeo Energie. Deren CEO Conrad Ammann sagte in seiner Ansprache, man baue für Uptown ein eigenes Unterwerk – ein solches erhalte normalerweise nur ein ganzes Quartier oder ein Ortsteil. Es ist eben alles wenig grösser bei Uptown Basel.

Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft waren bei der Einweihung anwesend. zvg