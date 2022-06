Arlesheim Ein Rundgang durch den Ortskern, über dessen Unterschutzstellung seit Wochen gestritten wird Über 40 Personen sind gekommen, um der Führung der kantonalen Denkmalpflegerin Brigitte Frei-Heitz beizuwohnen. Für sie hatte der Dorfrundgang nichts mit der aktuellen Diskussion zu tun – im Gegensatz zu vielen Teilnehmenden. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Keine Diskussionen: Brigitte Frei-Heitz (Mitte) auf ihrem Abendrundgang in Arlesheim. Tobias Gfeller

Für einen Feierabendspaziergang, den die Denkmalpflege seit Jahren in ausgewählten Baselbieter Dörfern anbietet, um der Bevölkerung ihr Dorf und dessen historische Bedeutung und Geschichte näherzubringen, war diese Teilnehmerzahl aussergewöhnlich.

Überraschend kam dies aber nicht. Seit Wochen wird in Arlesheim über die Revision des Teilzonenplans Ortskern diskutiert und vor allem gestritten. Mit der vom Gemeinderat vorgesehen Revision, die auf Empfehlungen der Ortskernkommission und der Einschätzungen von Kunsthistorikerin Doris Huggel basiert, würde für rund 60 Liegenschaften der Schutzstatus verschärft.

Der bauliche Spielraum der Eigentümerinnen und Eigentümer würde dadurch noch stärker eingeschränkt, als dies heute schon der Fall ist. Aufgrund der Aussicht, mit der kantonalen Denkmalpflegerin direkt ins Gespräch und über die umstrittene Revision reden zu kommen, kamen auch mehrere Mitglieder der IG Fruschd – der Interessensgemeinschaft für Freiheit und Schutz fürs Dorf.

Drei Gemeinderäte anwesend: Zufall?

Doch daraus wurde im eigentlichen Rahmen des Rundgangs nichts. Erst danach hatte Brigitte Frei-Heitz ein offenes Ohr für die Anliegen der IG-Mitglieder. «Man will eine Diskussion verhindern. Typisch Politik», meinte gegen Ende des Rundgangs IG-Co-Präsident Johannes Mangold.

Dabei lud der Gemeinderat gross im lokalen Wochenblatt zum Rundgang ein und verwies darin ausführlich auf die laufende Revision. Für viele Teilnehmende bedeutete dies wohl, dass eine Diskussion auf dem Rundgang sogar erwünscht ist.

Brigitte Frei-Heitz hatte ein offenes Ohr für die Anliegen der IG-Mitglieder. Tobias Gfeller

Mit Gemeindepräsident Markus Eigenmann, den Gemeinderäten Felix Berchten und Monika Strobel waren gleich drei Exekutiv-Mitglieder anwesend. Zufall? Von Beginn weg spürbar verärgert war Madeleine Leuthardt, die an der Dorfgasse 8 wohnt und von der Teilrevision direkt betroffen wäre.

Noch 2015 wurde das Haus ihres Vaters von der Denkmalpflege abgelehnt und nicht als schützenswert eingestuft. «Und jetzt soll es auf einmal schützenswert sein, obwohl es mein Vater 1980 mit viel Fantasie umgebaut hat? Das ist nicht ehrlich und gemein. Mit so einem Vorgehen hat man keine Rechtssicherheit.»

Dem Verfahren nicht vorgreifen

Trotz ihres spürbaren Ärgers bedankte sich Madeleine Leuthardt bei Brigitte Frei-Heitz für den «interessanten Rundgang». Den erhofften Mehrwert bezüglich des neuen Reglements hatte der Rundgang für die verzweifelte Frau aber nicht gebracht.

Für Brigitte Frei-Heitz hatte der Dorfrundgang nichts mit der aktuellen Diskussion zu tun. Das machte sie gleich zu Beginn klar. Sie wolle nichts zum laufenden Verfahren sagen und späteren Ergebnissen nicht vorgreifen. Der Dorfrundgang in Ortskern war einer von vieren in Arlesheim in den kommenden Monaten. Der Aufruf des Gemeinderats machte diesbezüglich für viele wohl einen anderen Eindruck. Eines ist aber unbestritten: Der Arlesheimer Ortskern ist einer der schönsten des Kantons und historisch bedeutsam.

