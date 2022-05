Arlesheim: Ehemalige Spitalmitarbeitende beklagen Rentenklau

Arlesheim «Man spielt auf Zeit»: Pensionierte Spital-Angestelle beklagen Rentenklau Frühere Mitarbeitende der ehemaligen Lukas Klinik in Arlesheim fühlen sich um Leistungen geprellt – die Zuständigen dementieren: Man sei von der Aufsichtsbehörde dazu angewiesen worden, die Zahlungen einzustellen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

An die ehemalige Lukas Klinik erinnert in Arlesheim nur noch das «Haus Lukas» der heutigen Klinik Arlesheim AG. Kenneth Nars

Die Lukas Klinik in Arlesheim gibt es schon seit 2014 nicht mehr. Damals wurde die auf die Behandlung von Krebserkrankungen spezialisierte Einrichtung mit der in Sichtweite gelegenen Ita Wegman Klinik zusammengeführt. Doch nun wird der frühere Trägerverein der Lukas Klinik, der anthroposophische Verein für Krebsforschung, ebenfalls in Arlesheim ansässig, mit der Vergangenheit konfrontiert.