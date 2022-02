Arlesheim will mehr Genossenschaftswohnungen - aber wie?

Arlesheim Alle wollen mehr günstige Wohnungen – aber wie schafft man das? Im Grundsatz möchte der Gemeinderat Wohnbaugenossenschaften fördern. Aber wenn es darum geht, Investoren zu zwingen, kneift er. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn in Arlesheim gebaut wird, sollen grundsätzlich immer zum Teil Wohnbaugenossenschaften zum Zug kommen, findet die SP. Archivbild: Benjamin Wieland

«Der Gemeinderat fördert den gemeinnützigen Wohnungsbau», heisst es in der Arlesheimer Wohnraumstrategie. Dessen Anteil solle von 6,4 auf 10 Prozent erhöht werden. Der Gemeinderat hat in diesem Dokument aus dem Jahr 2017 auch grad definiert, wie er dieses Ziel erreicht will: Im Rahmen von Quartierplänen (QP) wolle man Investoren verpflichten, einen gewissen Anteil gemeinnützigen Wohnraum zu bauen.

Doch das ist bis jetzt nicht generell, sondern nur punktuell geschehen. Noëmi Sibold, Co-Präsidentin der Arlesheimer SP, sagt:

«Wir finden, dass es mit dem gemeinnützigen Wohnungsbau zu langsam vorwärtsgeht. Der Gemeinderat ist zu wenig proaktiv.»

Ihre Partei hat deshalb an der Gemeindeversammlung im November einen Vorstoss eingereicht. Die Forderung: In QP zukünftig generell mindestens 15 Prozent gemeinnützige Wohnungen vorschreiben.

Bei der Verabschiedung des QP Neu Arlesheim Nord im vergangenen Jahr habe man in der SP gemerkt, wie schwierig es sei, nach Aushandeln des QP-Vertrags noch einen Anteil gemeinnützigen Wohnungsbau zu fordern, sagt Sibold.

«Wir wollen dem Gemeinderat jetzt den Hebel geben, damit er sich getraut, seine eigene Wohnraumstrategie umzusetzen.» Der Gemeinderat empfiehlt den SP-Vorstoss allerdings zur Ablehnung. Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP) sagt:

«Die 15 Prozent sind zu starr formuliert.»

Bei kleineren QP sei eine fixe Quote schwer umzusetzen, etwa wenn man einzelne Wohnungen ausscheiden müsse. Sibold ist sich bewusst, dass eine fixe Quote wenig flexibel ist. Deshalb werde man an der Gemeindeversammlung einbringen, dass die Quote nur bei starken Verdichtungen gelten solle – wobei sie offen lässt, wie das zu definieren ist. «Das ist Aufgabe des Gemeinderats. Unser Vorstoss soll der Auftrag an ihn sein, das Anliegen praxistauglich umzusetzen.»

In QP werden meist mehrere Gebäude erstellt. Daran erinnert Jörg Vitelli, ehemaliger SP-Grossrat in Basel und Präsident des Verbands Wohnbaugenossenschaften Nordwestschweiz. Er ist deshalb der Meinung, dass eine fixe Quote kein Problem ist.

«15 Prozent sind ja nur ein Sechstel der Wohnungen. Das geht gut.»

Zudem seien die bestehenden Wohnbaugenossenschaften derzeit sehr stark daran interessiert, in der Agglomeration zu wachsen. Dagegen ist Eigenmann, der selber im Vorstand einer Wohnbaugenossenschaft sitzt, sicher nicht.

Der Gemeinderat bevorzuge aber «andere Instrumente», um gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern. So habe Arlesheim bereits mehrmals gemeindeeigenen Boden Wohnbaugenossenschaften zur Verfügung gestellt. Derzeit habe man drei solche Areale in der Pipeline. «Dort haben wir dann hundert Prozent gemeinnützigen Wohnungsbau, nicht nur 15.»

Im Gegensatz zu Basel-Stadt kennt man auf dem Land kaum fixe Quoten für günstigen Wohnungsbau auf privaten Arealen. Am weitesten geht bisher Birsfelden. Dort müssen in allen QP mindestens 20 Prozent Wohnungen günstiger angeboten werden als der Birsfelder Durchschnitt für vergleichbare Neuwohnungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen