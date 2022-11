Arlesheim: Stangen sollen möglichst früh Baurojektgrösse zeigen

Arlesheim Damit man nicht über die Grösse eines Baus erschrickt: Stangen möglichst früh aufstellen Müssen Bauprofile bereits bei der Quartierplanung montiert werden? Ja, findet eine Bürgergruppe an der kommenden Arlesheimer Gemeindeversammlung. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 09.11.2022, 16.30 Uhr

Bauprofile sollen möglichst früh die Dimensionen eines Projekts zeigen, wird in Arlesheim gefordert. Symbolbild: Matthias Jurt

Die Interessengemeinschaft Pro-4144 möchte, dass in Arlesheim auch bei Quartierplänen Bauprofil-Stangen aufgestellt werden. Damit sollen die «realen Dimensionen» sichtbar gemacht werden, fordert die IG in einem offenen Brief, der nun an der nächsten Gemeindesammlung Punkt für Punkt durchgegangen wird.