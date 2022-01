Spatenstich für Arlesheimer Gemeindesaal nach 60 Jahren Planung

Arlesheim Nach 60 Jahren Diskussionen: Jetzt wird der Gemeindesaal gebaut Gestern war der Spatenstich für den neuen Kultursaal am Stollenrain in Arlesheim. Er soll über die Grenzen der Gemeinde hinaus strahlen. Davor waren unzählige Projekte gescheitert. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 18.01.2022, 18.26 Uhr

So stellen sich die Planer den neuen Gemeindesaal Arlesheim (links) vor. zvg

Dass Arlesheim einen neuen Gemeindesaal erhält, steht seit zwei Jahren fest. Von aussen gesehen mag der Spatenstich Mittwoch am Stollenrain darum nichts Besonderes sein. Doch für Arlesheim war das ein historisches Ereignis. Denn seit über 60 Jahren gibt es hier den Wunsch nach einem schönen Kultursaal, erst jetzt wird er erfüllt. Gemeindepräsident Markus Eigenmann sagte:

«Endlich kommen wir von der Planung in die Umsetzung.»

1961 wollte man den Saal in den Gerenmatten bauen, doch daraus wurde nichts. In den folgenden Jahrzehnten standen mehrere Standorte zur Diskussion, etwa am Domplatz, an der Ermitagestrasse, im Gebiet Hagenbuchen oder am Postplatz. All diese Ideen wurden nicht weiter verfolgt. Noch vor wenigen Jahren war es in Arlesheim ein Running Gag, von einer baldigen Umsetzung der Gemeindesaal-Idee zu reden, so oft scheiterten Projekte.

Existierende Räume sind nicht geeignet

2003 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Bau im Badhof, der aber das Referendum nicht überstand. Manche fanden den Saal zu gross, andere zu klein, viele zu teuer und ungeeignet. Dabei ist es nicht so, dass Arlesheim keine Veranstaltungsräume hätte.

Es gibt den Gemeindesaal im Domplatzschulhaus, die Aula der Gerenmattschulen, die Mehrzweckhalle und den Saal in der Trotte – sie werden alle als veraltet, zu klein, nicht schön genug oder technisch ungenügend ausgerüstet betrachtet.

Rund 400 Plätze

Ideale Bedingungen soll jetzt der Bau am Stollenrain bieten, dessen Planung 2012 lanciert wurde. Die Gemeindeversammlung segnete ihn 2019 ab, obwohl er über neun Millionen Franken kostet, anstatt der ursprünglich angedachten sechs. Das war, bevor sich die finanziellen Schwierigkeiten der Gemeinde abzeichneten. Eigenmann sagt:

«Wir wollten nicht das erstbeste Projekt umsetzen. Schliesslich sollen im Saal hochwertige Veranstaltungen stattfinden.»

Mit den rund 400 Plätzen sollen dort die Arlesheimer Vereine Platz für Anlässe haben. «Wir werden nicht einfach einen neuen Saal eröffnen», betonte Eigenmann beim Spatenstich. Denn man wolle nicht die Anlässe, die an den bereits existierenden Standorten stattfinden, hierher versetzen. «Wir eröffnen auch neue kulturelle Möglichkeiten.»

Bevölkerung soll dem Saal einen Namen geben

Insbesondere soll der Saal über die Gemeindegrenzen hinweg ausstrahlen, wie der für Kultur verantwortliche Gemeinderat Jürg Seiberth betont. Ihm schweben Kooperationen mit Institutionen vor, etwa mit dem Neuen Theater in Dornach. Denkbar ist für ihn auch, dass das Stimmen-Festival, das bereits regelmässig nach Arlesheim kommt, den Saal nützt. Zudem hat die Klinik Arlesheim Interesse gezeigt, den Raum tagsüber zu nutzen.

Betrieben werden soll der Saal von einem Trägerschaftsverein, dem die verschiedenen Nutzer angehören, mit einer Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde. Offen ist noch, wie er heissen soll. Eine Jury wird aus den Vorschlägen, welche die Bevölkerung bis zum 11. Februar bei der Gemeinde einreichen kann, einen Namen auswählen.

