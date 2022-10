Arlesheim: Anwohner wollen Denkmalpflegerin an Führung hindern

Arlesheim «Rein politisch motivierter Auftritt»: Schutzgegner wollen kantonale Denkmalpflegerin ausladen In Arlesheim ist ein Rundgang mit der kantonalen Denkmalpflegerin Brigitte Frei durch den Ortskern geplant – das sei Agitation, sagt eine Interessengemeinschaft, die sich dagegen wehrt, dass der Denkmalschutz im Zentrum erhöht wird. Die Gruppe verlangt ein Verbot von Freis Teilnahme. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Denkmalpflegerin Brigitte Frei-Heitz beim Rundgang durch Arlesheim im Juni. Ihre Ausführungen sind nun nicht mehr allseits erwünscht. Archiv/Wochenblatt

Im Schutzstreit in Arlesheim wird der Tonfall rauer. Die IG Fruschd, welche die Anliegen von Hauseigentümerinnen und -eigentümern im Ortskern vertritt, will eine Führung der kantonalen Denkmalpflegerin in Arlesheim verhindern. Man habe gegen Brigitte Frei Aufsichtsbeschwerde eingereicht, heisst es in einem Einschreiben an Freis Vorgesetzten, Regierungsrat Isaac Reber. Der Baselbieter Baudirektor wird zudem gebeten, Frei zu untersagen, am Dorfrundgang teilzunehmen.

Der Informationsanlass ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Eingeladen haben der Gemeinderat und die Gemeinde Arlesheim. Laut Ankündigung wird Brigitte Frei über «die Geschichte, Bedeutung und Entwicklung von Gebäuden und Anlagen» informieren. Start ist um 16 Uhr beim Badhof.

Noch im Juni hiess es, Frei sei zu neutral

Die Stimmung im Domdorf ist schon seit längerem aufgeladen. Der Gemeinderat und die Gemeinde wollen den Schutz für Liegenschaften im historischen Ortszentrum ausbauen; ein entsprechender neuer Teilzonenplan Ortskern ist in Arbeit.

Die IG Freiheit und Schutz fürs Dorf, abgekürzt Fruschd, wehrt sich gegen das Vorhaben. Die Betroffenen seien zu wenig miteinbezogen worden, ist eines ihrer Hauptargumente. Es drohten de facto Enteignungen, zudem sei der heutige Schutz ausreichend. Arlesheim gehört zum Isos, zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder.

Bemerkenswert ist, dass Brigitte Frei erst im vergangenen Juni einen Feierabendspaziergang durch Arlesheim geleitet hat. Unter den rund 40 Teilnehmenden befanden sich auch Fruschd-Mitglieder. Die zeigten sich damals aber enttäuscht darüber, dass sich Frei nicht zur geplanten Teilzonenplan-Revision äussern wollte und sich gegenüber dem politischen Prozess als neutral erklärte. Das «Wochenblatt» zitierte damals den IG-Co-Präsidenten Johannes Manggold:

«Man will eine Diskussion verhindern. Typisch Politik.»

Jetzt ist man bei der IG offenbar anderer Meinung. Frei trete als Vertreterin des Kantons an der Veranstaltung auf, heisst es im besagten Brief an Baudirektor Reber. Das sei «nicht zulässig und verletzt die Gemeindeautonomie, insofern es sich hier um einen rein politisch motivierten Auftritt handelt».

Zankapfel: Überbauung, die laut IG zu wuchtig geplant ist

Der IG ist ein Dorn im Auge, dass Frei sich auch über den Badhof in Sichtweite des Doms äussern will. Im Rahmen eines gesonderten Quartierplanverfahrens namens Badhof-Sonnenhof plant die Gemeinde in diesem Gebiet eine Überbauung. Zumindest einige Gebäude würden, kritisiert die IG, zu hoch und zu wuchtig ausfallen.

Der Vorwurf, der dahintersteckt: Rund 60 privaten Liegenschaften wolle die Gemeinde rigide Einschränkungen auferlegen, selber setze sie sich aber über die eigenen Regeln hinweg.

Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), der die kantonale Denkmalpflege angegliedert ist, schreibt, die Anzeige werde nun zunächst «summarisch geprüft» und in den nächsten Tagen beantwortet. Sprecher Nico Buschauer stellt aber klar:

«Bei der Führung unter Leitung der kantonalen Denkmalpflegerin geht es ausschliesslich um die historischen Zusammenhänge, konkret um Informationen zur Bedeutung und Entwicklung von Gebäuden in Arlesheim.»

Die Gemeinde sei Veranstalterin und habe die Denkmalpflegerin eingeladen. Solche Führungen, führt Buschauer weiter aus, seien durchaus üblich. Laut Einladungstext ist der Badhof der Ausgangsort, «von wo in Richtung Westen die Entwicklungsgebiete des 17. Jahrhunderts bis 20. Jahrhunderts durchwandert werden».

Gemeindepräsident bekräftigt Neutralität Freis

Der Arlesheimer Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP) sagt, Fachveranstaltungen wie dieser Spaziergang dienten dem Wissensaufbau und würden auch einem immer wieder geäusserten Wunsch aus der Bevölkerung nach Informationen zu bestimmten Sachgebieten entsprechen. Dass diese Veranstaltungen zeitlich mit aktuellen politischen Themen zusammenfallen würden, komme vor und sei «vielleicht sogar hilfreich».

«Frau Frei hat aber schon bei der Führung im Juni klar gemacht, dass sie nicht zu aktuellen politischen Fragen Stellung beziehe», sagt Eigenmann. «Und das wird dieses Mal nicht anders sein.»

