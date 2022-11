Asylsuchende Flüchtlingskrise fordert die Gemeinden: Baselland rechnet bis Frühling mit 1000 zusätzlichen Geflüchteten Noch findet der Kanton die notwendigen Unterkünfte für Menschen, die in der Schweiz Zuflucht suchen. Im Winter wird sich die Lage aber zuspitzen. Entlastet wird hingegen die vom Bund betriebene Zivilschutzanlage in Allschwil. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Improvisation ist derzeit in den Gemeinden gefragt. Reinach hat im Medienhaus eine Unterkunft mit Stahlgerüstbetten ausgerüstet. zvg/Gemeinde Reinach

Alle suchen sie derzeit. Bund, Kantone und Gemeinden suchen nach Wohnraum für Geflüchtete. Auf die Wintermonate hin sagen die Prognosen des Staatssekretariats für Migration weiterhin steigende Zahlen voraus. Auf allen Ebenen werden die Behörden neue Unterkunftsplätze bereitstellen müssen.

«Wir sind schon sehr gefordert», sagt Ferdinand Pulver, Gemeinderat von Reinach. Die Gemeinde will ihre Mitteilung der vergangenen Woche nicht als Hilferuf verstehen, aber auf die sich zuspitzende Situation hinweisen. Reinach wird voraussichtlich Ende Jahr das Asylzentrum im Wohn- und Bürozentrum (WBZ) auflösen.

Der Baurechtszins, wie der Kanton Basel-Stadt als Grundstückeigentümer ihn forderte, habe nicht den finanziellen Möglichkeiten entsprochen, so Pulver. Es sei deshalb für ihn schwer verständlich gewesen, dass der Kanton Basel-Stadt argumentierte, ein Entgegenkommen beim Baurechtszins würde einer Subvention entsprechen, für welche die rechtliche Grundlage fehlt. Pulver sagt:

«Wir reden von einer Notlage, da sollten flexiblere Lösungen möglich sein.»

Mit dem Medienhaus konnte Reinach zumindest eine zweckmässige Alternative finden. Die Unterkunft mit grossen Fenstern und 56 Betten wird derzeit bewohnbar gemacht. Aber Pulver geht davon aus, dass die Gemeinde somit nur kurzfristig für Entlastung gesorgt hat. Die Suche geht weiter. «Die Planbarkeit ist ein grosses Thema. Wir möchten es gerne seriös angehen und die Leute auch anständig unterbringen», sagt er. Gleichzeitig müsse die Gemeinde die Finanzen im Auge behalten.

Noch rund 1000 Geflüchtete bis März erwartet

Noch finde der Kanton Baselland die notwendigen Unterkünfte bei den Gemeinden, sagt Fabian Dinkel, Leiter des Baselbieter Sozialamts. Obwohl die Zahlen spürbar zunehmen und der Kanton kontinuierlich vom Bund neue Geflüchtete zugewiesen erhält. «Wir müssen derzeit nicht lange nach Plätzen suchen», sagt Dinkel.

Symbolbild: Bruno Kissling/CH Media

Ende September lag die durchschnittliche Asylquote, die dem prozentualen Anteil der Geflüchteten zur Bevölkerung entspricht, bei 1,8 Prozent. Somit waren die allermeisten Gemeinden beim Kanton noch im Soll, sie müssen also weitere Unterkunftsplätze melden. Das Zusammenspiel mit den Gemeinden sei deshalb wichtig, so Dinkel. Der Austausch funktioniere. Gemeinden, die noch wenig Plätze bieten, würden durch den Kanton kontaktiert.

Der Planungshorizont für die nächsten zwei bis vier Wochen ist gut, bis dahin sind Plätze vorhanden. «Aber wir sind natürlich darauf angewiesen, dass in dieser Zeit neue Plätze gemeldet werden», sagt Dinkel. Bis nächsten März rechnet der Kanton gemäss Prognosen, damit noch 900 bis 10’000 Menschen unterbringen zu müssen. «Im Verlauf des Winters könnte sich die Suche erschweren», sagt Dinkel. Dann sei auch denkbar, dass Gemeinden notfallmässig auf Zivilschutzanlagen zurückgreifen müssen.

Entspannung bei den Zivilschutz-Bundesasylzentren

Auf Bundesebene war dies bereits Anfang Herbst notwendig. In den beiden Basel nahm der Bund vorübergehend in Allschwil, Arlesheim und an der Bonergasse in Basel Zivilschutzanlagen in Betrieb. Bald geriet das unterirdische Zentrum in Allschwil in die Kritik. Die Geflüchteten beklagten sich über «menschenunwürdige Bedingen».

Der Bund hat auf den Widerstand reagiert und kündigte Anfang November an, die Militärturnhalle in Liestal wohnbar zu machen. Die in der ZSA Allschwil untergebrachten Asylsuchenden werden ab heute Montag nach Liestal umziehen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) schreibt. In der Mehrzweckhalle sind mit 200 Betten doppelt so viele Plätze verfügbar. Die Zahl der unterirdischen Unterkunftsplätze sinkt auf noch 280 Plätze.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen