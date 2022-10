Asylzentrum Allschwil: Ein Betroffener erzählt

Asylunterkunft Allschwil Ein Betroffener berichtet: «Wir werden hier nicht geschützt, wir werden isoliert» Ein Video, das die Unterbringungsbedingungen in einer Zivilschutzanlage im Baselbiet als menschenunwürdig anprangerte, erregte grosses Aufsehen. Die bz hat mit einem Betroffenen gesprochen. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 27.10.2022, 19.51 Uhr

Der 25-jährige Kurde ist seit zwölf Tagen in der Zivilschutzanlage in Allschwil untergebracht. Das Gelände ist von aussen abgeriegelt. Nicole Nars-Zimmer

Zivilschutzanlagen sind für eine längerfristige Unterbringung von Menschen nicht geeignet. Darin sind sich eigentlich alle Zuständigen einig. Dennoch werden immer mehr Asylsuchende in unterirdischen Anlagen untergebracht, um die überfüllten Bundesasylzentren (BAZ) zu entlasten – auch in den beiden Basel.

In dieser angespannten Lage sorgte ein Video für zusätzlichen Sprengstoff, das die Unterbringungsbedingungen in einer Zivilschutzanlage in Allschwil als unmenschlich anprangert. Die bz berichtete.

Ein Asylbewerber beschreibt seine Erfahrungen

Nun hat die bz einen der Bewohner aus der Allschwiler Zivilschutzanlage getroffen. Der 25-jährige Kurde sagt, er sei aus der Türkei geflohen, weil er dort politisch verfolgt werde und fügt hinzu:

«Ich bin in die Schweiz gekommen, weil ich dachte, das ist ein demokratisches Land.»

Der Mann trägt eine grüne Jacke mit Kapuze. Er wirkt müde. Sein Bericht wird immer wieder durch Husten unterbrochen. Es dauert lange – ein Dolmetscher muss übersetzen. Er ist einer der drei Aktivisten, die zu diesem Treffen erscheinen. Wer die Männer genau sind, wollen sie nicht angeben. Daher lässt sich die Glaubwürdigkeit der Angaben nicht zweifelsfrei überprüfen, doch decken sich viele Aussagen mit dem Bericht einer gesicherten Quelle aus dem BAZ.

Der Asylanwärter berichtet, er sei seit zwölf Tagen in der Zivilschutzanlage in Allschwil untergebracht, er erwarte hier mehrere Monate bis zu seinem Asylinterview zu wohnen. Auf seinen Gesundheitszustand und den der anderen Männer angesprochen, entgegnet der junge Kurde:

«Ich war seit meiner Ankunft nie gesund. Im BAZ gab es auch Krankheiten, aber wir konnten wenigstens ein Fenster öffnen. Im Bunker höre ich nachts überall Husten.»

In der Luftschutzanlage lebten derzeit etwa 100 Männer in drei Räumen. Es gebe vier Toiletten und eine Dusche. Vier Männer müssten mit Matratzen auf dem Boden schlafen. Ein Asthmatiker mache das freiwillig, weil er in den Betten noch weniger Abstand halten könne.

Medien dürfen Asylzentren nicht betreten – zum Schutz der Asylsuchenden

Die Zivilschutzanlage befindet sich auf dem Gelände eines Werkhofes. Zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens darf niemand das mit Bauzäunen abgeriegelte Areal verlassen. Wer zu spät zurückkehrt, riskiert sein Wochengeld von 23 Franken, berichtet der Kurde.

Weisse Planen versperren die Sicht, doch es ist ohnehin nichts zu sehen – die gesamte Unterkunft ist unterirdisch. Er sagt:

«Dort hinunter gehen die Männer nur, wenn sie so müde sind, dass sie direkt einschlafen.»

«Ich wünschte, ihr könntet sehen, wie es dort unten ist», fügt der Asylbewerber hinzu. Doch das Staatssekretariat für Migration gewährt Medien keinen Zutritt zu Asylzentren, dies – laut offizieller Stellungnahme –, um die Geflüchteten zu schützen. Der Kurde ist hingegen der Meinung:

«Wir werden hier nicht geschützt, wir werden isoliert.»

