Region bereitet sich auf Vertriebene aus der Ukraine vor.

Asylwesen Es werden Flüchtlinge aus der Ukraine in die beiden Basel kommen – aber wie viele? Die Behörden bereiten sich darauf vor, dass bald Vertriebene aus den Kriegsgebieten in die Region kommen. Es gibt aber noch viele offene Fragen, die die Planung schwierig machen. Michel Ecklin 01.03.2022, 05.00 Uhr

Viele Vertriebene sind über Polen aus der Ukraine gelangt. Czarek Sokolowski/AP

Am Wochenende zählte die UNO 368'000 Menschen, die nach Polen geflüchtet waren. Hält der Krieg gegen die Ukraine an, werden womöglich bis zu vier Millionen Menschen in den Westen vertrieben. Ein Teil davon wird in der Region Basel um Asyl bitten – wie viele ist eine der vielen offenen Fragen, mit denen sich die Asylbehörden derzeit beschäftigen. Der Baselbieter Asylkoordinator Rolf Rossi sagt:

«Wir haben keine Vorstellung, wie viele bis zu uns kommen.»

Grundsätzlich sind im Baselbiet die Gemeinden für die Unterbringung von Asylbewerbern zuständig, auch für den Umgang mit den Schwankungen der Anzahl Gesuche. «Wir haben bereits vor 14 Tagen, als sich die geopolitische Lage verschärft hat, alle Gemeinden angeschrieben», so Rossi. Der Aufruf darin: rasch Unterkünfte für Flüchtlinge suchen – und zwar möglichst gewöhnliche Wohnungen.

Mehr Frauen und Kinder als Alleinreisende

Denn eins scheint sicher, zumindest solange die Kampfhandlungen andauern: Es werden vor allem Frauen und Kinder kommen, das hat sich in den vergangenen Tagen bei den Vertriebenen gezeigt, die zum Beispiel in Polen die Grenze überschritten haben. Wehrfähige Männer dürfen nämlich derzeit die Ukraine nicht verlassen. Frauen und Kinder, so Rossi, sollte man aber nicht einfach in Zivilschutzanlagen unterbringen, im Gegensatz zu allein reisenden jungen Männern, denen eine Unterbringung ohne Tageslicht eher zumutbar ist.

«Die Baselbieter Gemeinden sind bekannt dafür, dass sie handeln, wenn sie den Bedarf an mehr Unterkünften sehen», sagt er aus Erfahrung. «Das kann aber Zeit brauchen» – und die kann jetzt entscheidend sein. Aktuell ist nämlich kaum absehbar, ob die Flüchtlinge gleichzeitig oder verteilt kommen. «Gestaffelt haben wir Courant normal», sagt Rossi.

Falls die Menschen aber innerhalb von drei bis vier Wochen auftauchen, könnte die Krise schwieriger zu bewältigen sein. Dann reicht es den Gemeinden kaum, rasch genug Wohnraum zur Verfügung zu stellen. «Wir überlegen uns deshalb, als zusätzliche Unterstützung für die Gemeinden eine kantonale Kollektivunterkunft für die Erstunterbringung einzurichten», sagt Rossi.

Kirche spendet Geld

Bereits hätten Gespräche über die Verwendung von zwei Liegenschaften stattgefunden – wo diese sich befinden, will er nicht verraten, solange nichts Definitives feststeht. Sicher ist: Es wird keine Zivilschutzanlage sein.

Auch in Basel-Stadt rechnet man mit einem Flüchtlingsstrom aus dem Kriegsgebiet. Man bereite sich auf verschiedene Szenarien vor, sagt die Asylkoordinatorin Renata Gäumann. Details wird der Kanton später bekanntgeben. Gleichzeitig mit den Vorbereitungen der Behörden bleibt die Solidarität mit den Kriegsopfern gross.

Es haben sich in den sozialen Medien bereits einige Familien verbindlich dazu verpflichtet, Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Die Basler Römisch-katholische Kirche hat zusätzliche 20'000 Franken für bereits bestehende Hilfe vor Ort gesprochen. Rossi geht davon aus, dass die Menschen aus der Ukraine in der Schweiz gut empfangen werden.

«Es ist ja klar ersichtlich, dass sie im Kriegsgebiet um Leib und Leben fürchten müssen.»

Einen «springenden Punkt» für die Akzeptanz der Asylsuchenden sieht er im Asylstatus, den der Bund ihnen geben wird. Womöglich gibt es pauschal provisorische Aufenthaltsbewilligungen für fünf Jahre, wie bereits in der Kosovokrise. «Dann wissen die Flüchtenden, woran sie sind, und hängen nicht in der Luft.»

