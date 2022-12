Baselland: Verdreckte Asylunterkunft in Therwil

Asylwesen Kollektivunterkunft in Therwil: Drogen, Dreck und Diebstähle gehören zum Alltag In einer Sammelunterkunft der Baselbieter Gemeinde leben zwölf Männer unter fragwürdigen Bedingungen. Die Ursachen sind gesetzlich gewollt. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Zwölf Männer sind derzeit in der Sammelunterkunft für Asylsuchende in Therwil untergebracht. Nicole Nars-Zimmer

Die Videoaufnahmen, die der bz vorliegen, sind eindrücklich: klebrig verkrustete Oberflächen, vor Dreck starrende, schwarze Böden, Müll, Lebensmittelreste und andere organische Ausscheidungen, so weit die Handykamera reicht. Die Aufnahmen stammen aus einer Kollektivunterkunft für alleinreisende Asylbewerber in Therwil, welche für die Gemeinde vom privaten Dienstleister Convalere betrieben wird.

Imran Deeb*, einer der zwölf Männer, die in der 6,5-Zimmer-Wohnung in einem ehemaligen Polizeiposten untergebracht sind, hat sich mit den Videoaufnahmen an die Medien gewendet, weil er sich mit seiner Wohnsituation vom Betreiber Convalere alleingelassen fühlt.

Die Männer trinken sehr viel, dröhnen sich nachts zu und randalieren

Dabei geht es dem 44-jährigen Libanesen, der seit Anfang November in der Sammelunterkunft in Therwil untergebracht ist, nicht allein um die hygienischen Bedingungen. Imran Deeb berichtet ausserdem von ausgeprägtem Drogen- und Alkoholkonsum, Ausfälligkeiten und Diebstählen. «Es ist viel Kokain und Haschisch im Umlauf. Manche trinken sehr viel, dröhnen sich nachts zu und randalieren», sagt Deeb und ist überzeugt: «Es wird auch gestohlen. Allein im Flur stehen vier E-Trottinetts.» Convalere unternehme nichts dagegen.

Seine Rechtsberatung am Bundesasylzentrum Basel, wo Imran Deeb die vorangegangenen Monate untergebracht war, beurteilt die Lage folgendermassen: «Herr Deeb wird nicht unterstützt oder betreut. Ihm wird weder eine sichere noch saubere Unterkunft zur Verfügung gestellt.»

Derartige Probleme sind bei Convalere und in Therwil bekannt

Auf diese Vorwürfe angesprochen, bestätigt Convalere die mangelhaften hygienischen Bedingungen: «Die aktuelle Situation vor Ort lässt in der Tat Spielraum nach oben. Das ist ein täglicher Kampf für unsere Migrationsbegleiter, die sich vor Ort um dieses Thema kümmern.» So werde die Unterkunft einmal im Quartal grundgereinigt, sagt die Geschäftsführerin Franziska Knol. Ansonsten sei die Reinigung jedoch Aufgabe der Bewohner.

Was den mutmasslichen Drogenkonsum in der Unterkunft betrifft, sieht die Geschäftsführerin Imran Deeb in der Verantwortung, bei Verstössen die Polizei einzuschalten. Davon abgesehen, führe Convalere unregelmässige Kontrollen durch, sagt Knol.

Balz Staub, der zuständige Bereichsleiter bei der Gemeinde Therwil, gibt an, bisher keinerlei Reklamationen über Convalere erhalten zu haben. Er betont aber auch, dass die Gemeinde zwar auch eigene Kontrollen durchführe, diese jedoch nicht ausreichten, um sich einen Eindruck davon verschaffen zu können, was im Alltag in der Unterkunft geschehe.

Die von Deeb beschriebenen Konflikte unter den Bewohnern überraschen den Bereichsleiter hingegen weniger: «Es ist bekannt, dass die gemischte Unterbringung ein gewisses Spannungsfeld erzeugt», sagt Staub. Denn in dieser Wohnung lebten nicht nur Menschen mit unterschiedlichen biografischen und sozialen Hintergründen, sie verfügten auch über verschiedene Bleibeperspektiven und Aufenthaltstitel.

Der Betreiber Convalere bestätigt die mangelhaften Bedingungen in Therwil auf Anfrage. Nicole Nars-Zimmer

Konkret bedeutet das: Imran Deeb, der sich noch im Asylverfahren befindet, wohnt mit Männern zusammen, die Nothilfe erhalten, die also abgelehnt wurden, aber bislang nicht ausgeschafft werden konnten. Einige unter ihnen leben bereits seit drei bis sieben Jahren in der Kollektivunterkunft in Therwil in einem Zustand «regulärer Illegalität»: Sie dürfen keine Arbeit annehmen oder Ausbildung absolvieren und müssen permanent Angst haben, abgeschoben zu werden. Psychische und physische Erkrankungen sind oft die Folge, wie eine Situationsanalyse der Eidgenössischen Migrationskommission (EKM) von 2019 zeigt.

Es fehlt das Geld, um bessere Wohnbedingungen zu schaffen

Franziska Knol ist mit dieser Problematik täglich konfrontiert: «Wir haben Personen bei uns, die seit Jahren mit Nothilfe leben, ihre Situation ist besonders aussichtslos.» Mit diesen Menschen zu arbeiten, sei sehr schwer und erfordere viel Beziehungsarbeit. Die gemischte Unterbringung von Menschen mit ganz unterschiedlichen Bleibeperspektiven sei auch für Convalere sehr herausfordernd, weil Bedürfnisse und Betreuungsaufwand Einzelner sehr weit auseinanderliegen können.

Eine mögliche Lösung sieht Franziska Knol in einer kantonsweiten Zusammenlegung besonders herausfordernder Fälle. Denn sie ist überzeugt: «Wenn wir diese Leute zusammennehmen und gemeinsam intensiver betreuen könnten, wäre das sicher für alle einfacher.»

Die Situationsanalyse der Eidgenössischen Migrationskommission zeigt: In der Praxis werden Nothilfebeziehende fast immer in Sammelunterkünften untergebracht – in Baselland auch gemeinsam mit anderen Asylbewerbenden. Denn das spart Geld.

Laut Balz Staub muss Therwil 260 Menschen aus dem Flüchtlingsbereich aufnehmen. In den letzten Jahren sei diese Quote nicht erreicht worden, weil die Gemeinde weniger Zuweisungen erhalten habe, als sie hätte aufnehmen müssen. Das Problem: «Wir mussten präventiv Wohnräume schaffen, für die wir nur finanziell entschädigt werden, wenn diese auch zur Nutzung durch zugewiesene Asylsuchende kommen», sagt Staub. Deshalb habe die Gemeinde auf finanziell tragbare Lösungen wie Sammelunterkünfte zurückgreifen müssen.

Balz Staub ist bewusst: «Da müsste viel mehr Geld präventiv in die Hand genommen werden, mit dem Risiko, dass die geschaffenen Unterbringungen nie gebraucht werden.»

Der finanzielle Druck im Asylwesen ist politisch gewollt

Doch die dafür erforderlichen Summen sind gesetzlich nicht vorgesehen, wie die «Asylverordnung 2» zeigt, nach der die Kantone für jede Person mit laufendem Asylverfahren eine monatliche Pauschale von 1573 Franken vom Bund beziehen. Darin enthalten sind ein anpassungsfähiger Mietkostenanteil von 215 Franken und 274 Franken für Betreuungskosten.

Die Beiträge für die Nothilfe sind bedeutend tiefer. Die Eidgenössische Migrationskommission (EKM) schreibt daher in ihrer Analyse: «Das Nothilferegime ist darauf ausgelegt, abgewiesene Asylsuchende zur Ausreise zu bewegen.» Doch betroffen seien auch Menschen, welche die Schweiz gar nicht verlassen könnten, etwa, weil sie die nötigen Reisepapiere nicht beschaffen könnten oder ihr Herkunftsland sie nicht wiederaufnehme.

Die Gelder, die an Gemeinden wie Therwil für zugewiesene Asylsuchende vom Kanton weitergegeben und von diesen wiederum auf private Dienstleister wie Convalere umverteilt werden, lassen entsprechend wenig Handlungsspielraum zu. Damit ein privater Anbieter im Asylbereich überhaupt rentabel wirtschaften könne, müsse er daher möglichst viele Menschen auf einmal betreuen, erklärt Balz Staub. Auch für die Gemeinde sei die Kollektivunterkunft daher günstiger gewesen, als zusätzliche Mitarbeitende einzustellen.

So habe der vorhergegangene Dienstleister ORS die Kollektivunterkunft in Therwil aufgegeben, weil die Betreuung der zwölf Männer für das international operierende Unternehmen nicht lukrativ genug gewesen sei, sagt Staub. ORS betreibt auch das Bundesasylzentrum in Allschwil, das wegen angeblicher Unterbringungsmängel in der angeschlossenen Zivilschutzanlage bereits für Schlagzeilen sorgte.

Privatfirmen verstärken Probleme, statt Rahmenbedingungen anzukreiden

Moreno Casasola, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Freiplatzaktion Basel, einer Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten, kann nicht nachvollziehen, warum die Schweiz im Asylbereich das Feld privaten Dienstleistern überlässt: «Es ist absurd, dass man versucht, in diesem Bereich Geld zu verdienen», sagt Casasola. «Die Pauschalen für die Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden sind so niedrig, wer da noch einsparen will, verstärkt die ohnehin prekären Bedingungen.»

Moreno Casasola erklärt: Das Profitinteresse privater Dienstleister verschärfe die ohnehin angespannte Situation seit Jahrzehnten und habe dazu geführt, dass sich karitative Organisationen aus dem Bereich zurückzögen, weil sie die hiesigen Bedingungen ethisch nicht mehr tragen könnten. «In der Schweiz glauben wir immer, dass Private alles besser können», sagt der Casasola. «Aber die Marktöffnung des Asylbereichs hat dazu geführt, dass sich unterschiedliche Player gegenseitig unterbieten, statt die Rahmenbedingungen anzukreiden.»

Immerhin wurde die Sammelunterkunft in Therwil seit Einschalten der bz erneut gereinigt. «Ein Mann kam vorbei und hat geputzt», sagt Deeb. «Keiner hat geholfen, das hat mir leidgetan. Also bin ich wieder eingesprungen.»

*Zum Schutz von Quellen benutzt die bz ein Pseudonym. Der echte Name ist der Redaktion bekannt.

