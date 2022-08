Athletendorf Hier erholen sich die Schwinger am «Eidgenössischen» in Pratteln Das Athletendorf ist für die Aktiven am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest von Ende August in Pratteln eine Wohlfühloase. Simon Tschopp 1 Kommentar 18.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Athletenzelte für die Schwinger der einzelnen Teilverbände. Bilder: Kenneth Nars (Pratteln, 11. August 2022 Der Übergang, der auf 8,6 Metern Höhe über die Bahnlinie der SBB führt. Hier werden die Schwinger verpflegt. In den gelben Containern ist das Einteilungsgericht untergebracht. Sie leiten das Athletendorf: Chef Ruedi Graf (links) und sein Stellvertreter Andy Schneider.

Sie werden bestens abgeschirmt von der grossen Besuchermasse: die 295 Schwinger, die fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln selektioniert worden sind. Zwischen den Gängen können sie sich im Athletendorf, das keine Wünsche offenlässt, regenerieren und mental vorbereiten.

Die Erholungsstätte befindet sich südlich der Schwingerarena, auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnlinie. Dafür musste ein Übergang gebaut werden. Er führt auf 8,6 Metern Höhe über die Bahntrasse, die Erbauer mussten einige Sicherheitsbestimmungen berücksichtigen.

Jedem Teilverband sein Athletenzelt

Bei der Konzeption des Athletendorfs wurden auf die Erfahrungen der Organisatoren des «Eidgenössischen» von Zug, das vor drei Jahren stattgefunden hatte, abgestützt und die Wünsche der fünf Teilverbände miteinbezogen. Von jedem Teilverband stand der technische Leiter oder ein Stellvertreter mit der Leitung des Athletendorfs in Pratteln regelmässig in Kontakt. «Das Einvernehmen war unglaublich wertvoll», freut sich Ruedi Graf. Keiner habe unerfüllbare Forderungen gestellt. Graf betont:

«Das Wichtigste ist, dass sich die Schwinger hier wohlfühlen.»

Er und sein Stellvertreter Andy Schneider zeichnen dafür hauptverantwortlich. Als einstiger Leichtathlet sieht Ruedi Graf primär die Seite der Sportler. Er will ihnen optimale Voraussetzungen bieten, was ihm schon den Vorwurf eingebracht hat, er würde die Schwinger zu stark verwöhnen.

Jedem der Teilverbände steht ein Athletenzelt zu, die beiden kleinsten – der Nordwestschweizerische und der Südwestschweizerische – teilen sich ein Zelt, das jedoch durch eine Wand in zwei Einheiten getrennt ist. Die Flächen richten sich nach Anzahl Teilnehmer der Teilverbände.

Insgesamt 274 Schwinger werden in den sieben Sägemehlringen im Einsatz sein, 21 stehen als Ersatz auf Abruf bereit. Von den sechs Auslandschweizern stammen vier aus den USA und zwei aus Kanada; sie finden bei den Nordostschweizern Unterschlupf.

Die Berner bringen ein Eisbad mit

Die Athletenzelte weisen diverse Bereiche auf: fürs Ruhen, für medizinische Betreuung, Massage und technische Unterstützung. Via Monitore werden die Schwinger mit Informationen zum Wettkampf versorgt. Auch hat jeder Teilverband eine eigene Aufwärmzone.

Der Bernisch Kantonale Schwingerverband, der drittgrösste nach dem Innerschweizer und dem Nordostschweizer, überlässt nichts dem Zufall. «Er bringt sogar ein Eisbad mit», erzählt der 73-jährige Ruedi Graf, der fürs «Eidgenössische» bisher über 700 Stunden aufgewendet hat. Er sagt:

«Es ist eine schöne Arbeit, ich würde sie wieder tun.»

Ins Athletendorf integriert sind zudem Einteilungsgericht, Rechnungsbüro, Technische Kommission und die Abteilung Sport. Die Schwinger werden im Athletendorf auch verpflegt. Dafür wurde ein separates Zelt samt Theke errichtet. Graf nennt eine imposante Zahl:

«Für jede Hauptmahlzeit stehen mehrere hundert Gramm Fleisch pro Schwinger auf dem Menüplan.»

Nur die Betreuer der Berner schlafen im Athletendorf. Die Schwinger verbringen die beiden Nächte an verschiedenen Domizilen, ein Grossteil in der Kaserne in Liestal. Die Transporte erfolgen mit Shuttle-Bussen. Diejenigen, die kürzere Anfahrts­wege haben, schlafen zu Hause.

Neben den Aktiven haben ebenfalls die knapp 100 Betreuer sowie Funktionäre, Kampfrichter und entsprechende Helferinnen und Helfer Zutritt zum Athletendorf, das rund um die Uhr bewacht wird. Vom Festgelände aus gelangt man nur via Galerie über die Bahnlinie zum Athletendorf.

Auch wenn diese das Areal durchtrennt und die Veranstalter vor gewisse Herausforderungen gestellt hat, ist es für die Schwinger ein Glücksfall. So können die Kämpfer in Zwilchhosen während ihres Wettkampfs der grossen Zuschauermasse ausweichen und sich voll auf ihre Gänge konzentrieren. Um aus der Arena zu gelangen, haben sie unter der Tribüne einen speziellen Zugang zurück ins Athletendorf.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen