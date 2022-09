Faustschlag vor Muttenzer Gerichtsaal: Jetzt redet der Stiefsohn

Attacke vor Muttenzer Gericht Jetzt redet der Stiefsohn: «Ich könnte mich bei meinem Stiefvater entschuldigen, doch es käme nicht von Herzen» Über zwei Monate, nachdem er seinen Ex-Stiefvater vor dem Baselbieter Strafgericht blutig geschlagen hatte, bricht Rachid S.* gegenüber der bz sein Schweigen. Der 19-Jährige Marokkaner kämpft darum, in der Schweiz bleiben zu dürfen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Rachid S.* dachte, seine Mutter müsse wegen seines Stiefvaters ins Gefängnis. Bild: Kenneth Nars

Rachid S.* sitzt am Esstisch im Haus seiner Mutter, irgendwo in der Baselbieter Agglomeration. Immer wieder senkt er den Kopf, wendet den Blick ab. Während des zweistündigen Gesprächs mit der bz wirkt der 19-jährige Marokkaner gedankenversunken und passiv, kämpft ab und an mit der deutschen Sprache, aber öfter mit seiner Gefühlswelt. Ganz anders seine Mutter Fatima T.*. Die 39-Jährige reisst immer wieder das Wort an sich, füllt die Stille mit unzähligen Geschichten zu ihrem Sohn – vor allem über sein Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Peter B.*, Rachids Stiefvater.

Eine falsche Information liess Rachid rotsehen

Und das nicht ohne Grund: Fatima T. und Rachid wollen nicht länger schweigen, wollen das Bild zurechtrücken, das die Öffentlichkeit seit dem 21. Juni von Rachid hat. Seit jenem Tag ist er schweizweit bekannt als der «Schläger», der seinen Stiefvater mit einem gezielten Faustschlag niederstreckte, ihm die Nase brach, sodass minutenlang Blut floss. Rachid tat dies nicht im Versteckten, sondern am helllichten Tag auf dem Vorplatz des Strafjustizzentrums Muttenz.

Vor den Augen der bz und anderer Medien ging er auf Peter B. los, nachdem seine Mutter vom Strafgericht der falschen Anschuldigung für schuldig befunden worden war. Sie hatte ihrem Ex-Mann vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Der 56-jährige Schweizer aber machte am angeblichen Tatabend geheim eine Audioaufnahme des Treffens, was ihn in den Augen des Gerichts entlastete.

Rachid hebt den Kopf: «Ich konnte es nicht kontrollieren, sah in dem Moment einfach rot. Ich sah, wie meine Mutter unglücklich aus dem Gerichtsgebäude kam und wie mein Stiefvater lachte.» Doch das allein löste Rachids Reaktion nicht aus. Die Schwester seiner Mutter sei davor zu ihm gelaufen. Was sie dem Teenager sagte, war fatal:

«Sie sagte mir, dass meine Mutter zehn Monate ins Gefängnis muss. Das war zu viel für mich.»

Peter B.* hatte Ende Juni den Prozess gegen seine Ex-Frau gewonnen. Als er aus dem Gerichtsgebäude in Muttenz kommt, streckt ihn sein Stiefsohn mit einem Faustschlag nieder und bricht ihm offenbar die Nase. Bild: Michael Nittnaus

Baselbieter Migrationsamt möchte ihn ausschaffen

Die Tante, die wie seine Mutter nur gebrochen Deutsch spricht, hatte das Urteil falsch verstanden: Fatima T. erhielt bloss eine bedingte Haftstrafe, muss also nicht ins Gefängnis, sondern Peter B. eine Genugtuung zahlen. Die Attacke war also laut Rachid eine Kurzschlusshandlung und keineswegs geplant. «Ich war nur vor Ort, weil ich gerade den Führerschein gemacht hatte und meine Mutter mit dem Auto abholen wollte.»

Peter B. erstattete in der Folge Strafanzeige wegen einfacher Körperverletzung. Das Verfahren ist bei der Basler Staatsanwaltschaft hängig. Doch die Konsequenzen von Rachids Handeln dürften weit gravierender für den jungen Mann sein: Wie die bz schon am Tag nach dem Prozess aufzeigte, untersteht Rachid seit 2021 einer Integrationsvereinbarung mit dem Baselbieter Amt für Migration. Darin steht unter anderem: «Er hat ab sofort keinerlei Straftaten mehr zu begehen.» Die Vereinbarung verlangt aber auch allgemeiner, dass sich Rachid um friedliches Zusammenleben bemüht. Ansonsten droht ihm, dass seine Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert und er nach Marokko zurückgeschickt wird.

Dort hat Rachid die ersten elf Lebensjahre sowie von 2016 bis 2018 nochmals zwei Jahre gelebt. Seiner Mutter gelang es, ihn zweimal per Familiennachzug in die Schweiz zu holen. Nach dem zweiten Mal hätte ihn das Migrationsamt gerne bereits zurückgeschickt, doch die Baselbieter Regierung hiess eine Beschwerde von Fatima T. gut. Rachid sagt:

«Wenn ich nach Marokko zurück muss, wäre das katastrophal. Dort habe ich keinen Job, keine Freunde, keine Familie, die mich aufnehmen möchte.»

Seine Grossmutter sei krank und oft in der Schweiz, sein Onkel wolle ihn nicht im Haus, seit er erwachsen sei, und zu seinem leiblichen Vater habe er schon seit Jahren keinerlei Kontakt. Für das Amt für Migration scheint der Fall dennoch klar: Bereits rund zwei Wochen nach dem Faustschlag kam das Schreiben: «Wir beabsichtigen, die Aufenthaltsbewilligung zu widerrufen und Sie aus der Schweiz wegzuweisen.»

In Behandlung wegen ADHS und Depressionen

Das wollen Fatima T. und Rachid S. um jeden Preis verhindern. Der erste Schritt dazu wäre glaubhafte Reue. Rachid zögert: «Ich weiss, dass ich meinen Stiefvater nicht hätte schlagen dürfen. Ich könnte mich schon bei ihm entschuldigen, doch es käme nicht von Herzen.» Sein Verhältnis zu Peter B. sei schon die ganze Kindheit über schwierig gewesen, seit seine Mutter ihn 2010 in Marokko geheiratet hatte, und nicht erst nach der Scheidung 2020. «Er war immer sehr streng, bestrafte mich oft und beschuldigte mich, gewalttätig zu sein.»

Jetzt ist Rachids Blick klar und direkt:

«Ich bin nicht aggressiv, habe zuvor noch nie jemanden angegriffen. Ich möchte mich integrieren, einen Job finden.»

Eine Erklärung für den Aussetzer, die Mutter und Sohn noch ins Feld führen: Für Rachid liegt eine ADHS-Diagnose vor. Die richtige Einstellung der Medikamente bereite aber Probleme. Fatima T. ist sich sicher, dass das eine Rolle spielte. Rachid besucht wegen des ADHS und einer depressiven Phase schon seit vergangenem Jahr eine Psychotherapie.

Mit Fortdauer des Gesprächs wird Rachid immer stiller. Am Ende sagt er: «Ich habe dem Migrationsamt den Grund geliefert, den es schon immer gesucht hat. Und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Leider gibt eins plus eins immer zwei.»

* Namen geändert.

