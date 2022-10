Attraktion fürs Dorf Alte Mühle bekommt endlich wieder Wasserräder: Ziefner will zeigen, was mit erneuerbarer Energie möglich ist In der alten Mühle in Ziefen entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus samt kleinem Kraftwerk mit zwei Wasserrädern. Dieses ist für Lukas Recher ein Experiment. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Lukas Recher zeigt, wo der Mühlekanal verlegt werden muss. Nicole Nars-Zimmer (Ziefen, 5. Oktober 2022) Die Fassade des Wohnhauses (links) muss stehenbleiben, der Anbau wird entfernt. Das Ökonomiegebäude (hinten) wird abgerissen, das Stöckli (rechts) bleibt vorläufig unangetastet. Der Mühlekanal (rechts) wird wegen des Hochwasserschutzes hinter das Gebäude verlegt. Das jahrhundertealte Gebäudeensemble (von links): Stöckli, Wohnhaus mit Anbau und Ökonomiegebäude.

Im Januar hat Lukas Recher das Grundstück mit der früheren Getreidemühle in Ziefen von seiner Mutter erworben, die es ein paar Jahre zuvor einem Onkel abgekauft hatte; so bleibt es im Besitz dieses Familienzweigs. Recher hat seit Monaten Ideen gewälzt und Pläne geschmiedet. Er will das Gebäudeensemble in ein Wohn- und Geschäftshaus umbauen.

Mühlekanal muss wegen Hochwasserschutz verlegt werden

Es ist bereits auf dem Meyerplan von 1680 aufgeführt. Georg Friedrich Meyer hatte als Erster den ganzen Kanton vermessen. Wie viel älter die Gebäude sind, ist unbekannt. Lukas Recher sagt:

«Vielleicht wissen wir mehr, wenn die Archäologen auch einen Blick hineingeworfen haben.»

Recher hat auch ein Gesuch eingereicht für eine Konzession für Wasserkraftnutzung an der Hinteren Frenke.

Nachdem ein Wasserrad die einstige Mühle angetrieben hatte, tat dies ab den 1930er-Jahren eine Wasserturbine. Das Wasser wurde ein paar hundert Meter südlich der Liegenschaft aus dem Bach in den Mühlekanal abgeleitet. Damals galt das ehehafte Wasserrecht, das seinen Ursprung in einer früheren Rechtsordnung hatte; nach heutiger Rechtslage hat es keine Grundlage mehr. Deshalb sind für die Wassernutzung nun Konzessionen erforderlich.

Der bestehende Mühlekanal durchquert die längliche Parzelle und ist teils unter dem Gebäude angelegt. Mit dem Neubau muss der Kanal wegen des Hochwasserschutzes verlegt werden. Recher will zwei Wasserräder installieren, um Strom zu gewinnen.

Komplexe Angelegenheit

Der studierte Elektroingenieur, der im Bereich Automation tätig ist, betrachtet dies als Experiment. Damit er eine Konzession bekommt, müssen mehrere Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Zusammen mit den Auflagen für die Gebäude eine komplexe Angelegenheit, erklärt Lukas Recher. Klar ist für ihn, dass sich diese Stromerzeugung nie rechnen wird. Er zeigt auf:

«Im schlechtesten Fall fliessen fünf Liter pro Sekunde – wie während des vergangenen trockenen Sommers –, bestenfalls 30 Liter.»

Und er rechnet mit einer Spitzenleistung von zwei, drei Kilowatt. Nicht viel, ist dem 38-Jährigen bewusst, der betont: «Doch es soll ein Bekenntnis zu erneuerbaren Energien sein.»

Zudem habe er Freude an der Technik und was mit dieser möglich sei. Die Wasserräder werden von öffentlichem Grund aus zu sehen sein – durchaus eine Attraktion für das Bachzeilendorf Ziefen.

Gebäude mit alter Mühle unter kommunalem Schutz

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Vorerst will Lukas Recher das Projekt mit sechs Wohnungen und drei Geschäftseinheiten für stilles Gewerbe verwirklichen. Das Gebäude mit der alten Mühle steht unter kommunalem Schutz als substanzerhaltend. Gespräche mit der kantonalen Ortsbildpflege, die schon früh eingeleitet worden sind, seien positiv verlaufen, erzählt der Bauherr. «Mit dem Resultat können wir zufrieden sein.»

Für Recher war es ein «interessanter Prozess». Aber er sei zeitintensiv gewesen und habe viel Geduld erfordert. Wenn alles klappt, kann der Rückbau des Ökonomiegebäudes noch heuer beginnen. Die Kubatur des Neubaus muss aber der jetzigen entsprechen. Die Fassade des Wohnhauses muss wegen des Ortsbildes stehenbleiben, in der Aufteilung der Innenräume ist Recher jedoch frei. Bis alle Räumlichkeiten bezogen werden können, dürfte es rund zwei Jahre dauern. Das Stöckli, das sich ebenfalls auf dem Areal befindet, ist vom Baugesuch ausgenommen. Lukas Recher verrät:

«Daran wird vorläufig nichts geändert.»

Er wird später mit seiner Familie in eine Wohnung einziehen. Das über drei Hektaren messende Grundstück besteht zu gut 80 Prozent aus Kulturland. Der Verlauf des Mühlekanals erhält einen Teich, um die Umgebung aufzuwerten. Wenn das ganze Vorhaben realisiert ist, hat Ziefen eine neue Perle.

