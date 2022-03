Baselbieter Bevölkerung soll ein Brettspiel mitgestalten

Aufruf im Baselbiet Für ein Brettspiel: Wer liefert die kniffligsten Fragen zum Landkanton? Ein Verlag aus Liechtenstein setzt bei der Gestaltung einer Spielserie auf die kostenlose Mitarbeit der lokalen Bevölkerung. Diesmal ist das Baselbiet dran. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Das Cover des Spiels «Du bisch vo Baselland» steht bereits fest. Welche Fragen darin gestellt werden, noch nicht. zvg

Wer weiss am besten Bescheid übers Baselbiet? Natürlich die Menschen, die hier leben. Mit dieser Überlegung startet Unique Gaming Partners, ein Verlag für Gesellschaftsspiele, einen Aufruf an die Baselbieter Bevölkerung. Gesucht sind Fragen zum Baselbiet; dies zu allen möglichen Themen, etwa Kultur, Politik, Geografie, Wirtschaft, Geschichte oder Sport.

Die Antworten sollen die Einsendenden ebenfalls gleich einreichen. Die Fragen druckt der Verlag dann auf Spielkarten, mit den Antworten auf der Rückseite. Sie werden Teil des Spiels «Du bisch vo Baselland». Es handelt sich dabei um eine Art Leiterlispiel, bei dem man nicht nur mit Würfeln auf einem Spielbrett vorwärtskommen muss, sondern auch mit dem Beantworten von Fragen zu Schweiz und Region Taler sammelt.

Erwachsene und Kinder sollen beim Spielen lernen

Unique Gaming Partners hat bereits für einige Schweizer Gegenden «Du bisch vo …»-Versionen herausgegeben. Bei allen setzt man auf das Wissen aus der Bevölkerung. André Tschumper, Co-Geschäftsführer des in Liechtenstein beheimateten Verlags, sagt:

«Wir kennen uns schon aus in der Schweiz. Aber die Fragen sollen ja in die Tiefe einer Region gehen.»

Daher dürfen, ja sollen die Fragen durchaus knifflig sein, «sonst ist das Spiel rasch langweilig». Man müsse aber eine Chance haben, die Fragen zu beantworten, ohne in einer Sache Insider zu sein, betont Tschumper.

«Auch Schmunzelfragen sind erlaubt, also nicht allzu ernst gemeinte.»

Eine materielle Belohnung gibt es für das Einreichen der Fragen nicht. Man darf nur das Spiel vor dem Erscheinen für den regulären Preis von 49.90 Franken erwerben. Aber eine Wertschätzung ist trotzdem vorgesehen. Auf jeder Karte steht der Urheber der Frage – der Nachname aus Datenschutzgründen nur mit der Initiale. «Wer die Frage eingereicht hat, erkennt sich dann schon», so Tschumper.

Von den anderen Ausgaben weiss Tschumper: Die Leute befassen sich aufgrund des Aufrufs ernsthaft mit einem breiten Mix an Themen. Man merke jeweils, was die Menschen in einer bestimmten Region bewege.

Unique Gaming Partners hat vor drei Jahren ein Monopoly Basel herausgegeben. «Wir fanden, dass jetzt das Baselbiet an der Reihe sein sollte», sagt Tschumper. Für Basel-Stadt ist vorerst kein «Du bisch vo ...» geplant.

2000 Exemplare erscheinen im Herbst

Die Eingabefrist für die Fragen und Antworten endet am 31. März. Danach prüft der Verlag alle Antworten auf ihre Richtigkeit und selektiert, welche Fragen ins Spiel aufgenommen werden. «Erfahrungsgemäss schicken die Leute keinen Blödsinn, sondern seriöse Fragen», sagt Tschumper – und fügt an: Wenn jemand frage, was das schönste Dorf des Baselbiets sei, könne man das natürlich nicht verwenden.

Herauskommen soll das Spiel im kommenden Oktober in einer Auflage von mindestens 2000 Exemplaren. Es wird im Fachhandel erhältlich sein.

