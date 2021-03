Auftakt So verlief der Start der Massentests an Baselbieter Schulen 3900 Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Schulmitarbeitende spuckten in den ersten zwei Tagen bereits in ein Proberöhrchen. Eva Oberli 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Testkit können auch die Jüngsten kinderleicht eine eigene Spuckprobe abgeben. Bild: Sarah Kunz

An neun Baselbieter Schulen, von der Primar- bis zur Gymnasialstufe, haben in dieser Woche die ersten Massentests stattgefunden. Aus logistischen Gründen konnten die Tests nicht im ganzen Kanton gleichzeitig beginnen, eine Handvoll Schulen machten nun den Anfang.

Die Auswahl dieser Schulen sei zufällig, «von Aesch bis Lupsingen», über den ganzen Kanton verteilt worden, wie Andrea Bürki, Kommunikationsbeauftragte des Kantonalen Krisenstabs (KKS), sagt. Über gröbere Startschwierigkeiten an den betreffenden Schulen sei ihr nichts bekannt.

Nach und nach wird ausgeweitet

Im Verlauf der nächsten zwei Wochen werden nun täglich weitere Schulen und Kindergärten für die Massentests dazukommen. Ab 19. März schliesslich sollen in sämtlichen Baselbieter Bildungseinrichtungen regelmässig Massentests durchgeführt werden können.

Angesprochen auf die allgemeine Bereitschaft, an den freiwilligen Tests teilzunehmen, berichtet Andrea Bürki:

«Die aktuelle Teilnehmerquote liegt an den Staatsschulen zwischen 70 und 80 Prozent. An Privatschulen im Kanton, etwa der International School in Reinach und Aesch, sogar bei fast 100 Prozent.»

Ob es bei diesen hohen Werten bleibt, ist abzuwarten. Analog zum gestaffelten Testbeginn wurden auch die Einverständniserklärungen gestaffelt verteilt, der Rücklauf ist bei einem Grossteil noch in vollem Gang.

Geteilte Meinungen über die Notwendigeit

Beim Krisenstab treffen derzeit Schreiben mit den unterschiedlichsten Reaktionen auf die Massentests ein. Befürworter, Zweifler, Gegner, Verunsicherte, alles sei dabei. «Das muss man akzeptieren, und es ist auch legitim», findet Andrea Bürki und mutmasst: «Hätte sich der Kanton Baselland wie etwa der Kanton Zug dazu entschieden, die Massentests obligatorisch anzusetzen, gäbe es sicher grösseren Widerstand.»

Ein grosses Bedürfnis von Eltern und Erziehungsberechtigten sei aber, sich genau zu informieren und nachfragen zu können. Sei es bei der Schule des Kindes oder beim KKS. Weiter gebe es möglicherweise auch einige, die erst einmal abwarten, aus der Ferne zuschauen und Erfahrungen austauschen möchten, bevor sie sich definitiv für eine Teilnahme entschieden.

Aussagekräftige Zahlen zu den Massentests gibt es nach den ersten zwei Tagen noch keine zu vermelden

Der Kantonale Krisenstab wird die Anzahl durchgeführter Tests, positiver Poolbefunde sowie Einzeltests künftig im Corona-Bulletin vermelden, das jeweils donnerstags erscheint.

In eben jenem vermeldet der KKS am 4. März 32’146 geimpfte und 16 hospitalisierte Personen, zwei davon befinden sich auf der Intensivstation. In Basel-Stadt sind es 24’227 Geimpfte und 21 Personen im Spital, deren sechs werden intensiv medizinisch betreut.

Dem KKS ist es ein grosses Anliegen, die erneute Versetzung von Klassen oder gar ganzen Schulen in den Fernunterricht zu verhindern. Diese Einstellung teilt der Verein Schule und Elternhaus Schweiz (S&E). In einer Mitteilung lässt S&E verlauten, man wolle, «dass die Schulen mit allen nötigen Mitteln offen gehalten werden». Und weiter: «Die Chancengerechtigkeit in der Bildung muss zwingend gewährleistet werden.»