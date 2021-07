Augst Deutsche warnen Schweizer: Wasserstoff-Kraftwerk ist nicht so harmlos Die in Augst geplante Wasserstoff-Produktionsanlage werde lärmig sein, sagt eine Bürgerinitiative aus Wyhlen – und ab und zu könnte es auch knallen. Man spreche aus Erfahrung. Benjamin Wieland 05.07.2021, 05.00 Uhr

Beim Wasserkraftwerk Augst ist eine Wasserstoff-Produktionsanlage geplant. zVg/bz

Gegen die Pläne des Kraftwerks Augst, im Maschinenhaus Wasserstoff zu produzieren, regt sich früh Widerstand. Im Juni wurden Anwohner aus erster Hand über das Vorhaben informiert – schon jetzt stellen besorgte Augsterinnen und Augster Einsprachen in Aussicht, sobald das Vorhaben konkreter werde.

Die Anwohnergruppe richtet sich mit einem Argumentarium an den Augster Gemeindepräsidenten Andreas Blank. Sie befürchten unter anderem Lärm, Lastwagenfahrten für den Transport des Wasserstoffs, aber auch Zwischenfälle. «Wir wagen uns nicht vorzustellen», heisst es im Schreiben, das der bz vorliegt, «was passieren würde, wenn ein Störfall (…) eintritt, wenn sich zur gleichen Zeit ein voll beladenes Personenschiff in der Schleuse befindet.»

Die Anlage am anderen Ufer hat immer wieder Probleme

Dass die Wasserstoffproduktion nicht ganz ohne Nebengeräusche abläuft, zeigt sich auf der anderen Seite des Rheins. Seit Ende 2019 wird beim Kraftwerk Wyhlen, dem badischen Pendant zum Kraftwerk Augst, Wasserstoff produziert. Bei der «Power to Gas»-Pilotanlage, die von der Energiedienst AG betrieben wird, gab es mehrfach Zwischenfälle. Im Juni 2020 etwa berichteten Anwohner von einem lauten Knall.



Der letzte Vorfall Geschah Ende Juni: Power to Gas-Anlage beim Wasserkraftwerk Wyhlen (D). Kenneth Nars

Die Betreiberin teilte mit, beim Abblasrohr habe sich ausströmender Wasserstoff entzündet. Das Gas sei jedoch kontrolliert verbrannt, wie bei einer Fackel. Ursache sei ein falsch eingestelltes Ventil gewesen.

Erst kürzlich, am 24. Juni, trat Kalilauge aus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Es gelang, die Substanz zurückzuhalten. Per dato ist die Ursache für den Austritt nicht gefunden.

«Super, aber irgendwie beängstigend zugleich»

Die Wyhler Anlage wird mit Bundesmitteln gefördert und gilt als Vorzeigeprojekt für die Energiewende in Deutschland. So sollen einst Busse der Südbadenbus-Gesellschaft (SBG) mit Wasserstoff made in Wyhlen verkehren.

In der Bevölkerung ist aber, trotz aller Wasserstoffeuphorie, eine gewisse Skepsis geblieben. Die «Oberbadische» zitierte 2019 Marianne Müller, Gemeinderätin in Grenzach-Wyhlen, mit den Worten: «Die Anlage ist super, aber irgendwie beängstigend zugleich.»

Seit Bekanntgabe der ersten Pläne bekämpft eine Bürgerinitiative das Kraftwerk in Wyhlen. Mitgründer Michael Kempkes sagt zur bz, er verstehe die Bedenken der Nachbarn in der Schweiz sehr gut. Die Anlage in Augst erde ebenfalls Lärm verursachen. Das normale Abblasen des Wasserstoffs werde zwar kaum zu hören sein – sehr wohl jedoch das notfallmässige Abblasen, das immer mal wieder notwendig sei:

«Das ist sehr laut, vergleichbar mit dem Lärm eines Flugzeugtriebwerks für wenige Sekunden.»

In Wyhlen sei das sicher schon zwanzig Mal vorgekommen, sagt Kempkes, auch nachts. «Danach ist an Schlafen nicht mehr zu denken.»

Michael Kempkes gibt weiter zu bedenken, dass in Wyhlen lediglich 90 Meter Distanz zwischen der Anlage und den ersten Wohnhäusern bestehe. Bei einer Explosion könnten auch Passanten und Velofahrer gefährdet sein. In Augst wäre der Abstand kaum grösser. Einige Wohngebäude sind kaum 100 Meter vom Maschinenhaus entfernt.

Wasserstoff-Produktion benötigt viel Energie

Die Augster Anwohnergruppe bezweifelt nicht zuletzt, ob eine Wasserstoffproduktion in der Kraftwerkzone rechtlich überhaupt erlaubt wäre – und verweist auf den Fall Birsfelden. Das dortige Kraftwerk plant schon länger eine Wasserstoff-Produktionsanlage, mit Partnern, die auch in Augst engagiert sind: IWB und Fritz Meyer AG. Doch die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) entschied, eine Wasserstoffproduktion auf der Kraftwerkinsel sei nicht zonenkonform. Das berichtete die «Basler Zeitung». Gegen das Baugesuch für die Birsfelder Anlage waren zahlreiche Einsprachen eingegangen. Erfolg hatte aber nur jene zur Zonenkonformität. Ob das Projekt weiterverfolgt wird, ist nicht klar.

Dass die Wasserstoffproduktion so nahe an der Energiequelle angesiedelt wird, hat mit der höheren Wirtschaftlichkeit zu tun. Der Elektrolyseur spaltet Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Der Wasserstoff wird anschliessend in Tanks abgefüllt. Diese Vorgänge brauchen viel Energie, und die liefert das Wasserkraftwerk. Baut man die Anlagen an anderer Stelle, verteuert das die Produktion. Auch Synergieeffekte verpuffen.

Man nehme die Kritik ernst, sagen die Investoren

Hinter dem Augster Vorhaben steht auch die aargauische AEW Energie AG. Die Energieversorgerin besitzt 80 Prozent der Aktien der Kraftwerk Augst AG. Die übrigen 20 Prozent gehören dem Kanton Baselland. Das Wasserstoffkraftwerk in Augst soll 2,5 Megawatt Leistung erzielen. Zum Vergleich: Das Wasserkraftwerk Augst produziert im Mittel 35 Megawatt.

Nicola Ruch, Projektleiter für die Anlage bei der AEW, sagt auf Anfrage: «Wir sind froh um die Rückmeldungen und werden sie beim weiteren Vorgehen berücksichtigen. Unser Ziel ist es, transparent und offen über das Vorhaben zu kommunizieren.» Als nächster Schritt werde die Zonenkonformität geprüft.

Der Augster Gemeindepräsident Andreas Blank sagt, es sei nicht Sache des Gemeinderats, schon jetzt zum Projekt Stellung zu beziehen. Für ihn stehe aber fest: Der Bund habe sich mit seiner Energie- und Klimastrategie – weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energieträgern – hohe Ziele gesetzt. Es gebe jedoch ein Problem:

«Notwendig ist aber auch die Bereitschaft der Bevölkerung, diese Ziele mitzutragen. Dass das nicht ganz reibungslos vonstattengehen würde, war zu erwarten.»