Augusta Raurica Der Tod der vornehmen Römerin im Bleisarg – das weiss man heute über den Sensationsfund Die Forscherinnen und Forscher der Römerstadt Augusta Raurica haben ganze Arbeit geleistet. Jahrelange Untersuchungen bringen die spannende Lebensgeschichte der vor 1700 Jahren in einem Bleisarg bestatteten Frau ans Tageslicht. Bojan Stula 07.05.2021, 05.00 Uhr

Als die zwischen 44 und 50 Jahre alte Unbekannte verstarb, erfreute sie sich einer grundsätzlich guten Gesundheit. Die genaue Todesursache bleibt daher ein Rätsel. ZVG/Oculus Illustration

Offensichtlich hatten die beauftragten Handwerker wenig Ahnung davon, was sie da taten. Zuerst stümperten sie an der Gussform herum, deren Fehler sie mit Flicken zu kaschieren suchten. Dann berechneten sie die Länge falsch und mussten mit kruden Hammerschlägen die Seitenwände und die zu tief ausgefallene Stirnseite künstlich verlängern. All dies wohl mit einer zunehmend ungeduldiger werdenden Trauerfamilie im Nacken.

Die vornehme Kleidung spricht für ihre Zugehörigkeit zur gehobenen Gesellschaftsschicht in der römischen Provinzstadt. Zvg Oculus Illustration

Wie viele lateinische Flüche die Handwerker über sich ergehen lassen mussten, wissen wir nicht. Dafür haben die weit über 20 beteiligten Forscherinnen und Forscher eine Fülle anderer Informationen zusammengetragen, die sich nach 1700 Jahren über die tote Frau im Bleisarg feststellen lassen. In der neuen Sonderausstellung über den Sensationsfund von 2016 geht es darum nicht nur um das Artefakt selbst, sondern insbesondere auch um die Methoden und die interdisziplinäre Schwarmintelligenz, die zu den Erkenntnissen beigetragen haben.

Abgesehen von einem «Kurzauftritt» am Museumstag 2017 bleibt die Tote im Bleisarg erstmals im Römermuseum in Augst für längere Zeit ausgestellt.

Anhand der darauf basierenden Rekonstruktion lässt sich jedenfalls sagen, dass die unbekannte Tote sehr ansehnlich ihre Reise ins Jenseits antreten durfte. Vornehm in feines Tuch gekleidet, mit einem roten Wollschleier staffiert, wohl mit Blumenschmuck und Grabbeigaben ausgestattet und auf Schaffellen gebettet, spielte die mangelnde Qualität des Bleisargs nur noch eine untergeordnete Rolle.

Von Parasiten und Pollen bis Zahnstein

Die Analyse des Sarginhalts wurde in einem der Depots von Augusta Raurica unter Laborbedingungen vorgenommen. ZVG/Agusta Raurica, Ronald Simke

Die an den jahrelangen Untersuchungen beteiligten Spezialistinnen und Spezialisten gehören Fachrichtungen an, von denen Normalsterbliche nicht einmal wissen, dass es sie gibt: Die beiden französischen Paläoparasitologen Benjamin Dufour und Matthieu Le Bailly untersuchten die Parasitenreste im Sarg und kamen zum Schluss, dass die Frau an einem Wurmbefall gelitten haben muss, sich ansonsten aber einer grundsätzlich guten Gesundheit erfreute.

Was Anthropologin Cornelia Alder anhand der Skelettuntersuchung bestätigen konnte. Wie bei einem ähnlichen Bleisargfund in Nordrhein-Westfalen 2009 litt die Tote an schwerem Kariesbefall bis auf den Kieferknochen und Zahnstein. Dies dürfte aber ebenso wenig wie der Wurmbefall die Todesursache der 44 bis 50 Jahre alten und 157 Zentimeter grossen Frau gewesen sein.

Isotopenanalytikerin Claudia Gerling stellte ihrerseits Bezüge der Toten zum Süden oder Südwesten Europas fest, was eine mögliche Herkunft aus dem heutigen Italien, Frankreich oder Spanien vermuten liesse. Darauf wies zumindest die Analyse der Sauerstoffisotope hin. Die Strontiumisotope dagegen sprechen für eine lokale Herkunft aus der Gegend von Augusta Raurica.

Archäobotanikerin Lucia Wick nahm sich der Pollenspuren aus einem im Grab gefundenen Glasfläschchen an, einem sogenannten Balsamarium. Die darin nachgewiesenen Überreste von Vogelknöterich bilden Grund zur Annahme, dass das zu Römerzeiten als entzündungshemmend bekannte Kraut zur postmortalen Behandlung ihrer Zahnschmerzen in die Geisterwelt mitgegeben wurde.

Eine Publikation fasst die Ergebnisse zusammen

An der Auswertung und Analyse des Sarginhalts waren weit über 20 Forscherinnen und Forscher aus der Schweiz und Frankreich beteiligt. ZVG/Augusta Raurica, Corinne Hodel

Das sind nur einige wenige Beispiele aus der archäologischen Untersuchungspraxis, die in der Ausstellung ausführlich dokumentiert werden und die Forschenden in den Mittelpunkt stellen – von der Archäozoologin Marguerita Schäfer bis zur Textilarchäologin Antoinette Rast-Eicher.

Alle Forschungsergebnisse zusammengeführt hat der hauseigene Archäologe Michael Baumann, der auch für die Publikation des für 40 Franken erhältlichen Bands «Die Bestattung einer wohlhabenden Frau aus Augusta Raurica» verantwortlich zeichnet.

Darin wird die eigentliche Frage beantwortet, wieso die Frau überhaupt derart aufwendig zu Grabe getragen wurde: Weil bei den Provinzrömern Erdbestattungen im zweiten Jahrhundert nach Christus immer stärker in Mode kamen, und ein teurer Bleisarg als Ausdruck von Wohlstand und Zugehörigkeit zur Oberschicht galt.

Und was den Pfusch beim Guss angeht, so vermutet Baumann dahinter Bronzeschmiede, die unter Zeitdruck die ungewöhnliche Bestellung ablieferten.

