Augusta Raurica Gedränge zwischen Gladiatorenschule und Legionärslager: Tausende besuchen das Römerfest Das grösste Römerfest der Schweiz ist nach der Coronapause beliebt wie eh und je. Rund 19'000 Besucherinnen und Besucher kamen an diesem Wochenende nach Augusta Raurica. Boris Burkhardt 07.08.2022, 22.43 Uhr

Viele Gladiatoren streiften über das Gelände und kämpften in der Arena gegeneinander. Juri Junkov Beim Streitwagenrennen konnten Familien gegeneinander antreten. Juri Junkov Wo gibt es die römischen Bratwürste? Juri Junkov Der Marsch der Legionäre über das Festgelände gehörte zu den Höhepunkten. Juri Junkov Ein Legionär stellt Besuchern den Gladius, das römische Kurzschwert, vor. Juri Junkov Das Interesse an der Präsentation der Legionäre im Theater war riesig. Juri Junkov Legionäre und Gladiatoren zogen sich bei Kämpfen häufig Tierfelle über. Juri Junkov Im Theater kam es auch zu musikalischen Aufführungen und Tanzeinlagen. Juri Junkov Kinder konnten die Legionärsschule besuchen. Juri Junkov Einmal gegen einen Gladiator kämpfen: Am Römerfest in Augusta Raurica ist das möglich. Juri Junkov Beim Schuhwerk der Darstellerinnen und Darsteller handelt es sich in der Regel um Massanfertigungen. Juri Junkov An einem Stand konnte man lernen, wie sich der Menschen vor rund 2000 Jahren schminkten. Juri Junkov Die Gladiatorenkämpfe im Theater zogen viele Besucherinnen und Besucher an. Juri Junkov Die siegreichen Gladiatoren durften sich feiern lassen. Juri Junkov Die Besuchenden genossen die zahlreichen Aufführungen. Juri Junkov Am Sonntag stiessen auch die Tanz-Performances auf viel Interesse. Juri Junkov Die Tänzerinnen begeisterten das Publikum mit ausgefallenen Outfits. Juri Junkov Auf dem Festgelände waren viele Familien anzutreffen. Juri Junkov Die einzelnen Legionen trugen verschiedene Fahnen. Juri Junkov Viele nutzten das Römerfest für einen Sonntagsausflug. Juri Junkov Kinder durften Schilde und Schwerter bemalen. Juri Junkov An den vielen Ständen wurden die unterschiedlichsten Gegenstände präsentiert. Dazu gehörten auch Helme. Juri Junkov

«Macht Krach, dass es die Legionäre in ihrem Loch hören!», feuert Stefan Heres die grossen und kleinen Zuschauer rund um die Gladiatorenarena an. Im Sägespän-Oval mit der kaum einen Meter hohen Brüstung aus Paletten lässt der Betreiber einer Gladiatorenschule aus Nordrhein-Westfalen, seine Gladiatoren auflaufen: darunter der Myrmillo mit dem Legionärsschild und Retiarius mit Dreizack und Netz.

Die Gladiatorenkämpfe finden während des Römerfests in Augusta Raurica zweimal täglich statt im Vallis, wie die Wiese südlich der Tempel- und der Theaterruine während dieser Zeit heisst, sowie hinter dem Forum (Marktplatz), wo tatsächlich die Legionäre ihr Lager aufgeschlagen haben. Wie überall am ersten Römerfest nach drei Jahren drängen sich hier die Besucher, die Busladung für Busladung vom Bahnhof Kaiseraugst hergebracht werden. Die jungen Legionärsschüler im Primarschulalter lernen, das Schild richtig zu halten und das Kurzschwert richtig zu führen. Gleichzeitig lernen sie auch die richtigen lateinischen Ausdrücke.

Kinder können ein eigenes Schwert basteln

Ruhiger geht es am späten Nachmittag im Theater zu, in dem sich im Gegensatz zum grossen Einzug von Imperator, Gladiatoren, Tänzern und Musikern um 14 Uhr am Samstag nur noch einige wenige Zuhörer eingefunden haben, die aber um so aufmerksamer dem Musikarchäologen Hagen Pätzold und der italienischen Gruppe Ludi Scaenici zuhören, die historisch belegte römische Musik auf originalnachgebauten Instrumenten vorführen. Die CD zum Kaufen dazu gab es allerdings vor 2000 Jahren noch nicht.

Bleigiesser, Töpfer, Färber, Schuhmacher, Korbmacher, Apotheker, Gold- und Silberschmied, Jäger, Glasbläser und Gürtelmacher lassen sich auf dem Forum und dem Ager (Feld) bei der Arbeit zuschauen. An Ständen werden Bernstein, römische Kleider, Salben und Parfums zum Kauf angeboten, ebenso wie Workshops zu Tanz und Steinmetzarbeiten und Schwerterbasteln für Kinder. Es gibt nichts, was nicht als römisch angeboten wird. Nur die leckeren historischen römischen Gerichte werden auf der Speisekarte der Taberna Dolium Titubans vermisst.

Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilen, besuchten rund 19'000 Personen die 25. Ausgabe des Römerfests, die am Samstag und Sonntag über die Bühne ging. Das seien etwa gleich viele Menschen wie bei den letzten drei Ausgaben. Das Team von Augusta Raurica zeigt sich sehr zufrieden.