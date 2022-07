Augusta Raurica Nach zwei Jahren Unterbruch: Am Römerfest können Kinder zu Gladiatoren werden In Augusta Raurica steigt wieder das Römerfest. Historische Darstellerinnen und Darsteller sorgen für Stimmung. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 12.07.2022, 10.00 Uhr

Wie in den vergangenen Jahren werden Kinder auch am kommenden Römerfest wieder viel Freude haben. Bild: Susanne Schenker

Einmal kämpfen wie die Gladiatoren, schmausen wie die alten Römer oder auf einem Markt antike Waren einkaufen: All das ist am Römerfest am ersten Wochenende im August möglich. In Augusta Raurica geht der Riesenanlass nach einem zweijährigen Unterbruch wieder über die Bühne.

Es scheint, als hätten die Verantwortlichen nach der Coronapause einiges nachzuholen. Das Programm des grössten Römerfestes der Schweiz, das rund 20'000 Besucherinnen und Besucher anziehen soll, ist so vielfältig und reichhaltig wie noch nie. Viele Attraktionen richten sich an Familien, von denen es in der einstigen römischen Kolonie wimmeln wird.

100 Legionäre nächtigen in Augusta Raurica

Die Eltern können ihren Kindern stolz dabei zuschauen, wenn sie sich in kleine Gladiatorinnen und Gladiatoren verwandeln. Die Gruppe Ars Gladiatoria bietet am Römerfest erstmals eine Gladiatorenschule an. «In einem 60-minütigen Training werden Kinder in die Kampftechniken und Waffen der antiken Hochleistungssportler eingeführt», schreibt die Römerstadt in einer Medienmitteilung. Selbstverständlich können auch Mädchen die Gladiatorenschule absolvieren. Denn wie die Gruppe Ars Gladiatoria auf ihrer Website klarstellt:

«Klar! Es gab auch Frauen, die in der Arena kämpften.»

Über mehr Erfahrung als die Nachwuchsgladiatoren verfügen die Mitglieder der Interessensgruppe Amor Mortis, die in Nordrhein-Westfalen beheimatet ist. In der Arena in Augusta Raurica präsentiert die Gruppe ihre Kampftechniken. Die Darsteller mit Namen wie Quartus Palus und Lanista haben oft schon mehrere hundert Gladiatorenkämpfe auf dem Buckel. An den beiden Tagen des Römerfestes werden zwei tägliche Auftritte hinzukommen.

Das Festgelände ist rund 56000 Quadratmeter gross. Bild: zvg/jbr

Historische Darstellerinnen und Darsteller schlüpfen auch in die Rolle von Legionären. «Über hundert Legionäre aus ganz Europa bauen ein grosses Legionärslager auf. Sie pflegen und reparieren Rüstungen, stellen Medizin her, sie kochen und führen ihre militärischen Trainings durch», heisst es aus Augusta Raurica. Organisiert wird das Lager von der Gruppe Legio XI mit Sitz in Windisch. Einst befand sich auf dem Gebiet der aargauischen Gemeinde ein römisches Legionslager. «Als Verein setzen wir uns mit der römischen Geschichte auseinander, insbesondere mit der Epoche der klassischen Kaiserzeit im Zeitraum der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus», schreibt der Verein auf seiner Website. «Der Auftritt in Augusta Raurica ist für uns wie ein Heimspiel», sagt Tomi Zeller, der den Legionärsnamen Tiberius Cellius Iovianus trägt.

«Wir möchten Wissen vermitteln. Wir zeigen historische Gegenstände, und man kann uns viele Fragen stellen.»

Zum Jubiläum kann man eine spezielle Münze prägen

Beim bevorstehenden Römerfest handelt es sich um die 25. Ausgabe. Als besondere Aktion ist es möglich, eine Jubiläumsmünze zu prägen. «So, wie römische Münzen damals hergestellt wurden: mit einem Metallplättchen, einem Hammer und zwei Stempeln», steht in der Mitteilung der Römerstadt. Als Neuerung können Kinder und Erwachsene zudem durch ein Labyrinth auf die Suche nach Theseus gehen, der sein Schwert vergessen hat.

Selbstverständlich werden in wenigen Wochen auch Gladiatorenkämpfe zu sehen sein. Bild: Susanne Schenker

Schauen sie sich nicht gerade eine Darbietung an oder greifen selber ins Geschehen ein, können die Besucherinnen und Besucher auch einfach über das 56'000 Quadratmeter grosse Festgelände in Augusta Raurica schlendern. An über 30 Ständen bieten Handwerkerinnen und Handwerker Waren aus der römischen Welt feil. Rund 15 Essensstände haben von geräucherter Forelle über Fladenbrot bis hin zu Beerenwein kulinarische Köstlichkeiten im Angebot, die wohl auch von 2000 Jahren auf manchem Markt vorgefunden werden konnten.

Zum Schluss geben die Organisatoren noch einen Ratschlag mit auf den Weg: Sie empfehlen, das Römerfest am Samstag zu besuchen, da es dann erfahrungsgemäss weniger Menschen habe.

