Welches Stichwort haben Sie aus dem Nähkästchen gezogen?

Philipp Borer: Karriere.

Sind Sie ein Karrieremensch?

Sportlich ja, im Beruf gerate ich langsam ebenfalls auf diese Schiene, um auch dort Karriere zu machen.

Kürzlich haben Sie einen Profivertrag beim Beach Soccer Club Lokomotive Moskau unterschrieben, mit dem Sie im Herbst Klubweltmeister geworden sind. Mit gut 31 Jahren der erste Profivertrag – sind Sie sportlich ein Spätzünder?

In Russland hat es die einzige Profiliga. Deren Teams dürfen über drei Ausländer verfügen. Meistens werden Brasilianer verpflichtet. Deshalb ist es für mich eine grosse Ehre, als Schweizer in dieser Liga mitzuspielen.

Wie kamen Sie mit Lokomotive Moskau in Kontakt?

2021 war für mich ein grandioses Jahr: Ich wurde an einem Turnier zum besten Spieler erkoren, Torschützenkönig in der WM-Qualifikation und spielte im Sommer in Russland eine starke Weltmeisterschaft. Dort bezwangen wir im Startspiel den 14-fachen Weltmeister Brasilien im Penaltyschiessen; ich erzielte zwei Tore. Aufgrund dieser Leistungen gelangte Lokomotive Moskau an mich.

Wie oft weilen Sie im Ostblock?

Ich bin mit dem Verein übereingekommen, dass ich hin- und herfliege. Dieses Jahr werde ich mich an acht bis neun Wochenenden für jeweils fünf Tage in Russland aufhalten. Die Spiele finden stets von Mittwoch bis Sonntag in Turnierform statt. Alle Teams treffen sich an einem Standort: in Moskau, St.Petersburg, Sotschi. Trotz dieses Profivertrags muss ich aber weiterhin arbeiten gehen.

Wo bestreiten Sie denn Ihre Übungseinheiten?

Ich trainiere viermal wöchentlich mit dem Schweizer Nationalteam, dessen Spieler in Bern, Zürich und Basel wohnen. Das ist ein Vorteil und macht uns stark. Ich bin das ganze Jahr über am Trainieren. Während die Rasenfussballer hauptsächlich in ihren Klubs sind und sich die internationalen Spieler nur bei Natizusammenzügen und Länderspielen sehen, ist es bei uns im Beachsoccer gerade umgekehrt.

Wie ticken die Russen?

Ich war sehr überrascht. Ein paar Mal trat ich mit unserer Nationalmannschaft gegen die Russen an. Sie wirkten auf mich sehr schwierig und äusserst kalt. Jetzt spiele ich mit ihnen und nehme sie als extrem lustige Typen wahr. Sie sind ausgesprochen diszipliniert was Standardsituationen und Einstellung anbetrifft. Von ihnen habe ich schon viel gelernt. Ihr Umgang miteinander ist sehr respektvoll, aber eher emotionslos.

Reden Sie mit ihnen auch über Politik?

Wenig. Mit einem Spieler diskutierte ich mal darüber, weil es mich interessiert hatte. Er sagte dann: «Bei uns in Russland haben wir eine Politik. Wenn man eine abweichende Meinung hat, soll man besser nicht darüber reden.»

Ein Karrierehöhepunkt letztes Jahr war Ihr dritter Platz mit der Schweiz an der WM. Das ist Ihnen aber noch nicht gut genug. Sie wollen Weltmeister werden. Sie müssen sehr ehrgeizig sein.

Ehrgeiz ist meine grösste Stärke. Wir scheiterten an der WM an Gastgeber Russland und wären im Final auf Japan gestossen. Japan hätten wir schlagen können. Es ist für uns möglich, Weltmeister zu werden, unser super Team ist fähig dazu. Wir konnten erstmals Brasilien bezwingen. Dieses Selbstvertrauen müssen wir nun mitnehmen.

Ich habe gelesen, Sie seien «ein Topspieler zwischen Genie und Wahnsinn». Sind Sie auch eigensinnig?

Ich würde es nicht so sagen. Ich übernehme in entscheidenden Situationen die Verantwortung. Wenn es beispielsweise zu einem Penaltyschiessen kommt, dann bin ich einer, der bereit ist, den Ersten zu treten. Ich bin ein Spieler, der in grossen Matches den Mumm hat, die Sache in die Hand zu nehmen. Ich gehe auch in Dribblings, was nicht zum typischen Schweizer Spieler passt. Aber es macht mich stark, dass ich in gewissen Momenten auch eigensinnig bin.

Sind «Sandhasen» Spieler, denen die Karriere als «richtige» Rasenfussballer versagt geblieben ist?

Diese Frage höre ich oft. Es gibt Rasenfussballer, die auf Sand bestehen können – wie ich. Ich muss gestehen, dass ich als Rasenfussballer gescheitert bin, weil ich damals vom Alter her noch nicht genügend reif dafür war. Der um ein Jahr jüngere Xherdan Shaqiri zum Beispiel war seinerzeit einen Schritt weiter. Ich hatte noch Flausen im Kopf. Es musste offenbar so sein, und ich bereue es keine Minute, dass es so gekommen ist.

Sie sind als Versicherungsberater bei einer Generalagentur tätig. Wollen Sie später auch beruflich Karriere machen?

Ja, mir gefällt dieser Job. Versicherungsberater ist für mich der perfekte Beruf neben meinem sportlichen Engagement. Dabei bin ich viel unterwegs und lerne zahlreiche Leute aus verschiedenen Ländern und Kulturen kennen. Ich möchte später als Verkaufsleiter ein Team führen, weil ich auch hier Stärken und einen gewissen Ehrgeiz habe, die ich weitergeben kann. Mein Arbeitgeber unterstützt mich sehr stark. Ohne ihn könnte ich nicht auf diesem Niveau Sport treiben. Meine Arbeitsleistung muss natürlich stimmen.

Bis zu welchem Alter kann ein Beachsoccer-Akteur auf Weltklasseniveau wie Sie spielen?

Ich würde mal sagen bis 38. Sicher auch bis 40, wenn du gut auf deinen Körper hörst und auf die Ernährung achtest. Das ist auch bei mir langsam ein Thema, was ich nie gedacht hätte, dass es so kommt. 2020 begann ich, mit einem Personaltrainer zu arbeiten und auch individuell zu trainieren. Dies war ausschlaggebend, weshalb ich nun diese grossen Erfolge feiern konnte. Vergangenes Jahr wurde ich zudem zum zweitbesten Spieler gewählt und kam ins Topteam des Jahres. Mein Traum ist, dass ich bald zum weltbesten Spieler erkoren werde.