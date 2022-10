Ausbau Bachem baut in der Nordwestschweiz aus Das Life-Science-Unternehmen Bachem eröffnet einen weiteren Standort in der Nordwestschweiz. bz 05.10.2022, 07.47 Uhr

Das Biochemie-Unternehmen und Pharmazulieferer Bachem Holding AG baut in der Nordwestschweiz aus. zvg

Zu liegen kommt die Anlage auf dem Sisslerfeld in der Aargauer Gemeinde Eiken. Bisher betreibt Bachem Standorte in Bubendorf (BL) und Vionnaz (VS). Auf dem Areal in Eiken könnten bis zu 3000 Arbeitsplätze entstehen, teilte Bachem am Mittwoch mit.