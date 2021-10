Corona-Ausbruch in Muttenz: Sorge in der Region

Ausbruch im Baselbiet Corona-Fälle in Muttenz versetzen Altersheime in der Region in Sorge 41 Corona-Infektionen und ein Todesfall: Für den Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny war der Ausbruch im Muttenzer Altersheim Käppeli erst der Anfang einer neuen Welle. Doch es gibt Hoffnung: Kommende Woche starten auch im Baselbiet die Auffrisch-Impfungen. Hans-Martin Jermann und Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 29.10.2021, 20.00 Uhr

Das Altersheim Käppeli galt bisher als Vorzeige-Institution in Sachen Corona. Dennoch ist es hier jüngst zu einem Ausbruch mit 41 Infizierten gekommen. Kenneth Nars (13. Januar 2021)



Noch im Januar war das Alters- und Pflegeheim Käppeli in Muttenz eine Insel der Glückseligkeit. Während im nahen Partnerheim Zum Park innert zweier Monate 17 Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19 starben, verzeichnete das Käppeli damals unter den Bewohnern noch keine einzige Infektion. Bis gestern Freitagmittag stand denn auf der Website auch: «Unser Heim ist weiterhin coronafrei. Dies ist der sehr hohen Impfquote bei Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen und all jenen zu verdanken, die durch eine Coronainfektion mit Antikörpern versorgt sind. Alters- und Pflegeheime sind in dieser Hinsicht zu relativ sicheren Orten geworden.

Auch in Basel-Stadt wütet Corona in zwei Heimen

Tempi passati. Mittlerweile wurde die Botschaft ersetzt: «Das APH Käppeli bleibt bis auf weiteres geschlossen.» Das Besuchsverbot wurde auf Anordnung des kantonsärztlichen Dienstes verhängt, nachdem am Donnerstag beim Durchtesten des Hauses 14 positive Fälle bei Mitarbeitenden und 27 bei Bewohnern festgestellt worden waren. Zudem verstarb eine Bewohnerin. Eine Erklärung für den Ausbruch hat Heimleiterin Ellen Wieber nicht:

«Glück und Unglück liegen manchmal nahe beieinander. Wir wurden vom Ausbruch auch überrascht.»

Sie versichert, dass sich das Käppeli auch in den vergangenen Monaten ans Schutzkonzept gehalten habe. Zudem betont sie: «Wir waren ja am 28. Dezember 2020 das erste Heim in Baselland, in dem geimpft wurde. Am repetitiven Testen des Kantons machen wir auch mit. Ich wüsste nicht, was wir hätten besser machen können.» Wieber legt für ihre Mitarbeitenden die Hand ins Feuer: «Wir haben keine Impfmuffel und jeder Ungeimpfte muss bei uns am wöchentlichen Testen teilnehmen.»

«Im Käppeli lief nichts grundsätzlich falsch», sagt der Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny. Nicole Nars-Zimmer

Dass das Käppeli nicht mit dem Obwaldner Altersheim Giswil zu vergleichen ist, das jüngst für Negativschlagzeilen sorgte, untermauert Kantonsarzt Samuel Erny: «Im Käppeli lief nichts grundsätzlich falsch. Es kann auch einfach eine Verkettung unglücklicher Zufälle sein, die zu so einem Ausbruch führte.» Eine Erklärung hat Erny allerdings: «Es war absehbar, dass es wieder zu mehr Fällen in den Heimen kommen kann, denn der Schutz durch die Impfung lässt langsam nach.»

So bestätigt Basel-Stadt auf Anfrage, dass es aktuell zu zwei Ausbrüchen in Altersheimen gekommen sei, dies mit sieben respektive 15 positiv getesteten Bewohnenden. Als Gegenmassnahme sehen beide Basel die sogenannte Booster- oder Auffrischungsimpfung. «Wir werden nächste Woche in den Heimen damit starten», sagt Erny.

Heimleiter in Sorge: «Uff, jetzt geht es wieder los»

Für Michael Rosenberg, Leiter des Alterszentrums Rosengarten in Laufen, ist dies zentral: «Es ist sehr wichtig, dass die Boosterimpfung schnell verimpft wird, um grössere Ausbrüche in den Heimen zu verhindern.» Rosenberg hatte im vergangenen Winter in seinem Heim mit riesigen Problemen zu kämpfen: Zwischen November 2020 und Februar 2021 starben insgesamt 19 Personen an einer Corona-Erkrankung; zwischenzeitlich war rund ein Viertel der Belegschaft mit dem Virus infiziert.

Als Rosenberg vom Ausbruch in Muttenz hörte, schoss es ihm durch den Kopf: «Uff, jetzt geht es wieder los.» Für den Heimleiter ist klar: Das Virus wird sich – der Winter naht – in den kommenden Wochen stärker ausbreiten. «Das Virus kommt wieder näher. Zuletzt hatten sich einige Kinder von Mitarbeitenden angesteckt», sagt Rosenberg. Dennoch werde es nicht so schlimm werden wie in der zweiten Coronawelle, ist er überzeugt. Grund sind die Impfungen sowie das Breite Testen. Beides gab es vor Jahresfrist nicht. Im Rosengarten seien 95 Prozent der Bewohner und 70 bis 75 Prozent der Mitarbeitenden geimpft, im Rahmen des Breiten Testens würden alle Angestellten wöchentlich auf das Virus getestet.

Von schärferen Massnahmen – etwa einer generellen Zertifikatspflicht für Besuchende, die nicht nur im Restaurant, sondern im ganzen Haus gilt – will Rosenberg nichts wissen. Dies bringe nicht so viel: Schliesslich kämen nicht nur Besuchende zu den Heimbewohnern, sondern diese gehen umgekehrt auch nach Hause zu Angehörigen. «Und dort gilt schliesslich auch nicht 3 G», gibt er zu bedenken.

«Menschen sterben nicht mehr reihenweise»

Ähnlich äussert sich Andi Meyer, Geschäftsführer des Baselbieter Altersheimverbands Curaviva. Man beobachte die aktuelle Situation mit einer gewissen Sorge. Dennoch seien die Heime besser gerüstet als vor einem Jahr. «Wir erwarten keine Serie von Sterbefällen in den Heimen.» Der Verband sehe derzeit keinen Anlass für Verschärfungen. «Auch eine generelle Zertifikatspflicht an den Heimen ist für uns als Verband derzeit kein Thema», betont Meyer. Diese würde die Sicherheit nicht markant erhöhen. Mit dem breiten Testen, an dem mittlerweile alle Heime im Kanton mitmachen, könnten immer wieder Infektionen bei Mitarbeitenden entdeckt werden.

Die Eindrücke der beiden Heimvertreter bestätigt Kantonsarzt Erny: «Generell möchte ich betonen, dass dank der Impfung die Krankheitsverläufe oft viel weniger schwer ausfallen. Die Menschen sterben nicht mehr reihenweise. Und der Impfschutz lässt auch nur langsam und nicht abrupt nach.»