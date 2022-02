Das Waldhaus Basel überlebt und erfindet sich immer wieder neu

Ausflugslokal im Hardwald Vom Verbot «gebrannter Wasser» bis hin zu Brennereien: Das «Waldhaus» überlebt und erfindet sich immer wieder neu Im «Waldhaus» beider Basel steht eine Renovation an, Ende Jahr ist Wiedereröffnung. Das Ausflugslokal im Hardwald, das der Bürgergemeinde der Stadt Basel gehört, hat eine interessante, mittlerweile 125-jährige Geschichte. Lea Meister Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Waldhaus ist für viele ein Ort der Erinnerungen aus der Kindheit. Roland Schmid

Eine aussergewöhnlich gelegene, traditionsgeladene Gaststätte am Birsfelder Hafen, erreichbar mit dem Bus vom Basler Aeschenplatz aus. Dem Spazierweg entlang zieren Graffiti die Wände, leicht erhöht über dem schmalen Trottoir, eingebettet in den Muttenzer Hardwald, erhebt sich das «Waldhaus».

Viele verbinden es mit Erinnerungen aus der Kindheit, sind mit ihren Familien hierher spaziert, haben im umliegenden Hardwald gespielt oder das Hochzeitsfest des besten Freundes dort gefeiert.

Geografisch gesehen liegt die Gaststätte auf Muttenzer Boden. Über Jahre hinweg wurde aber die Post ans «Waldhaus» von Birsfelden her ausgeliefert, weshalb die Postadresse bis heute in Birsfelden liegt. Entsprechend erheben sowohl Muttenzer wie auch Birsfelderinnen insgeheim einen augenzwinkernden Anspruch auf das «Waldhaus».

Wyniger-Gruppe als neue Pächterin eingestiegen

Im Mai vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Wyniger-Gruppe als neue Pächterin einsteigt, die Sanierung des Hauses begleitet und zum Ende des laufenden Jahres die Wiedereröffnung feiern will. Seither geniesst das «Waldhaus» wieder rege mediale Präsenz. Doch welche Geschichte hat das Traditionslokal eigentlich zu erzählen?

Keine gebrannten Wasser über die Gasse und nur Qualitätsspirituosen in der Wirtschaft selbst. Das waren die Bedingungen für die Bewilligung des «Waldhauses» im Hardwald. 1897 berät der Baselbieter Regierungsrat über eine Bewilligung für den Bau der Wirtschaft und entscheidet zu Gunsten der geplanten Gaststätte. Das Land wird an den Bauherrn Bratteler-Neukomm verpachtet. Doch im Laufe der Geschichte des «Waldhauses» zeigte sich: Die ursprünglich strenge Weisung, was den Ausschank von Spirituosen betrifft, wurde bald schon weniger päpstlich ausgelegt.

Dampfschiffe sind Schnee von gestern

1905 wird die Wirtschaft dann für insgesamt 139'000 Franken gebaut und 1911 von der Bürgergemeinde Basel für 125'000 Franken übernommen. Bis heute ist das «Waldhaus» beider Basel im Besitz der Bürgergemeinde der Stadt Basel.

Dampfschiff beim «Waldhaus» um 1907/10. Postkarte, Fotograf unbekannt; zvg von der Heimatkunde Muttenz

Ab 1912 halten regelmässig Dampfschiffe beim «Waldhaus». Ausflügler nutzen die Gelegenheit, um in der Gastwirtschaft am Rhein einzukehren. Was damals zum Alltag gehörte, ist heute nur noch sehr selten zu beobachten, denn die Personenschifffahrt hält nur noch auf Verlangen grösserer Gruppen beim «Waldhaus».

Vorbei sind die Zeiten, als Dutzende Menschen den ankommenden Personenschiffen zuwinkten und die Passagiere als wacker konsumierende und gut bezahlende Gäste im «Waldhaus» sehnlichst erwartet wurden. Zu wenig rentabel sei das Geschäft über das Wasser mit der Zeit geworden, bestätigt Adrian Bechter von der Basler Bürgergemeinde im Gespräch gegenüber der bz. Eine Sanierung der Anlegestelle hätte finanziell in keinem Verhältnis zu allfälligen Mehreinnahmen gestanden und täte es auch heute nicht.

Der Landungssteg beim «Waldhaus» um 1907. Postkarte, Fotograf unbekannt; zvg von der Heimatkunde Muttenz

Mängel, die behoben werden müssen

1933 sind erstmals Sanierungsarbeiten nötig. So trifft sich der Bürgerrat, um über sinnvolle Beträge für Schwachpunkte des Gebäudes zu debattieren. Dem «Ratschlag betreffend Bewilligung eines Kredites für Umbauten und Reparaturen im ‹Waldhaus›» vom 17. Oktober 1933 ist zu entnehmen: «Das im Charakter eines Forsthauses erstellte, nachträglich durch verschiedene Anbauten erweiterte Gebäude verursacht ständig Reparaturen, bedingt zum Teil durch seine Bauart, zum Teil allerdings auch durch seine Lage mitten im Walde.»

Der Ratschlag der Bürgergemeinde von anno 1933. Bürgergemeinde Basel

Vor allem hätten sich aber Mängel geltend gemacht, «die sich im Betriebe sehr ungünstig auswirkten». Folglich bewilligt die Bürgergemeinde Sanierungsgelder über 130'000 Franken für den Ausbau des Saals, für eine Zentralheizung, eine Kühlanlage und diverse weitere Sanierungen. Sieben Jahre später spürt man die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auch in der Schweiz. Betriebe müssen vorübergehend schliessen. Wirtschaft und Gesellschaft sind stark vom Krieg betroffen. So entschliesst sich auch der Bürgerrat dazu, das «Waldhaus» vom Herbst 1940 bis Pfingsten 1941 zu schliessen.

Plötzlich brannte das Nebengebäude

Mit der Wiedereröffnung folgt auch bald der erste Pächterwechsel, denn per Juni 1941 übernimmt Fritz Freyvogel-Stohler den Pachtvertrag. Insgesamt hatte das «Waldhaus» seit seiner Entstehung sieben Pächterfamilien. Die Wyniger-Gruppe ist die achte.

Zeitungsartikel vom November 1969 über den Brand im Nebengebäude. Bürgergemeinde Basel

Ein bleibendes Ereignis in der Geschichte des «Waldhauses» ereignet sich 28 Jahre nach der damaligen Wiedereröffnung. Im zum Grundstück gehörigen Nebengebäude, welches zu unterschiedlichen Zwecken genutzt wurde, bricht ein Brand aus. Am 7. November 1969 müssen die Feuerwehren von Muttenz und Birsfelden ausrücken, um das Feuer zu löschen. Eine damalige Schätzung ergibt einen Gebäudeschaden von über 150'000 Franken. Der Wiederaufbau kostet 174'00 Franken. Sechs Jahre später erstellt der Bürgerrat eine Studie betreffend Neugestaltung des «Waldhauses» und errechnet einen Kapitalbedarf von 6,5 Millionen Franken.

Foto des Nebengebäudes nach dem Brand 1969. Museen Muttenz; zvg von der Heimatkunde Muttenz

1979 folgt der Neuanfang

Auf die Neugestaltung wird aber verzichtet, allerdings werden wiederum verschiedene Sanierungsarbeiten vorgenommen. 1976 scheint es allgemein nicht allzu rosig auszusehen. So schreibt eine Lokalzeitung am 11. Februar: «Der Restaurationsbetrieb im lauschigen Bürgerwald ist schier hoffnungslos in den roten Zahlen; die Umsatzzahlen des Hotel- und Gastwirtschaftsbetriebs gehen zurück, das Personal wartet auf ausstehende Löhne.»

Ausgerechnet in diesem Jahr muss sich die Bürgergemeinde auch noch nach einem neuen Pächter umsehen. Für die nächsten drei Jahre findet sich dann auch eine Lösung.

Der Artikel vom 11. Februar 1976 über die finanzielle Situation des «Waldhauses». Bürgergemeinde Basel

Als 1979 Gilbert und Annelore Stähli-Berger das «Waldhaus» als Pächter übernehmen, befindet sich dieses in einem «maroden Zustand», wie Bechter von der Bürgergemeinde heute erzählt. Auch der Name und der Ruf des «Waldhauses» seien über die Zeit etwas verloren gegangen.

«Stähli hat wieder einen klingenden Namen daraus gemacht», sagt Bechter heute. Und nicht nur das, Stähli verpasst dem «Waldhaus» auch einen beachtlichen Weinkeller, der in den besten Zeiten über 15'000 Flaschen beherbergt. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um Qualitätstropfen handelte.

Reinvestitionen, Herzblut, Pensionierung

Dass die Bürgergemeinde damals strukturell und finanziell noch nicht so gut aufgestellt war wie heute, beeindruckt Stähli nicht. Er verdient gut und reinvestiert viel, nimmt Renovationsarbeiten selbst vor oder bittet befreundete Handwerker um Hilfe.

Um einen Kredit von 150'000 Franken aufnehmen zu können, braucht er einen Bürgen. Ein Elektrogeschäft springt damals für ihn in die Bresche. «Er hat mit Herzblut gearbeitet», erzählt Bechter. In dieser Zeit kann Stähli den Betrieb von fünf auf 25 Mitarbeitende ausbauen. Der Betrieb floriert wieder.

Die Terrasse mit Ausblick auf den Rhein. Gilbert Stähli-Berger, zvg von der Heimatkunde Muttenz

2015 informiert Stähli die Bürgergemeinde darüber, dass er sich pensionieren lassen will. Mit wem es weitergehen soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar, während die Planung der anstehenden Sanierung des Hauses bereits sehr weit fortgeschritten ist. So schliesst das «Waldhaus» per Dezember 2020 vorübergehend seine Tore. Der 75-Jährige verlässt das «Waldhaus» und gibt den Schlüssel nach 41 Jahren ab.

Andere Zeiten, anderer Kommunikationsfluss

Über seine Erfahrungen und Erinnerungen möchte Stähli heute nicht mehr sprechen, zumindest nicht mit den Medien. Er habe im Frieden mit der Bürgergemeinde auseinandergehen wollen, sagte Stähli Ende 2020 in einem Interview mit der «Basler Zeitung». Deshalb wollte er kein Öl ins Feuer giessen. Dies ist bis heute Stählis letzter medialer Auftritt.

Eine Ball-Speisekarte aus den 70er-Jahren. Bürgergemeinde Basel

«Die Zeiten damals sind nicht mit heute zu vergleichen», sagt Bechter. Heute laufe alles viel dokumentierter ab und die Bürgergemeinde stehe auch finanziell deutlich besser da. «Wir kommunizieren heute viel regelmässiger, stehen in regem Austausch mit dem Pächter und besprechen jeden Schritt gemeinsam.»

Vom Alkoholverbot auf dem Gelände bis hin zur Destillerie

So habe man im Dezember 2020 7,72 Millionen Franken für die Sanierung des «Waldhauses» bewilligen können. Diese befindet sich gerade in vollem Gange und die Wiedereröffnung des Hauses ist für Ende 2022 angedacht.

Das Credo der Wyniger-Gruppe ist deutlich: Alt und Jung sollen mit ihrem neuen Konzept angesprochen werden. «Wir möchten der Tradition gerecht werden, die dieses Haus umgibt, und gleichzeitig auch ein neues, jüngeres Publikum ansprechen», sagt Lukie Wyniger, neuer Geschäftsführer des «Waldhauses», Anfang Januar gegenüber der bz.

So soll das «Waldhaus» nach der Sanierung aussehen. Visualisierung, Architektur Rolf Stalder

125 Jahre nach den klar definierten Bedingungen rund um den Umtrunk im und ums «Waldhaus» schwebt der Wyniger-Gruppe ausserdem der Ausbau einer Destillerie vor. Die Ironie der Geschichte passt zum Haus am Rhein. Es geht mit der Zeit, bäumt sich immer wieder auf und bleibt dabei stets der gewohnte und heimelige Ort, der es für viele seit Jahren ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen