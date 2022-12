Dornacher Lohnstreit: SVP will mehr wissen

Auskunftsbegehren Dornacher Lohnstreit: Einigung mit Ex-Präsidenten soll offengelegt werden Der ehemalige Dornacher Gemeindepräsident hat sich mit dem Gemeinderat geeinigt und zu viel bezogene Gelder zurückbezahlt. Nun wollen SVP und einzelne Bürger wissen, um welchen Betrag es geht. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 09.12.2022, 18.50 Uhr

Christian Schlatter hat sich mit dem Gemeinderat geeinigt, nun wollen zwei Dornacher wissen, ob die Gemeinde Geld verloren hat. Nicole Nars-Zimmer

Christian Schlatter ist seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr Gemeindepräsident von Dornach. Trotzdem dreht sich die politische Aufregung aktuell um ihn. Schlatter soll – so der Vorwurf – bei den Auszahlungen seines Entgeltes für den Amtsjob zu viel Überzeit verrechnet haben.

Der neue Gemeinderat unter der Leitung von Präsident Daniel Urech (Freie Wähler) hat die Angelegenheit überprüft und mit Schlatter Ende Oktober dieses Jahres eine Einigung erzielt. Dieser hat einen tiefen fünfstelligen Betrag an Dornach zurückbezahlt, wie Urech an der letzten Gemeindeversammlung bestätigt hat.

«Wir würden gerne wissen, ob Geld verloren gegangen ist»

«Da wird etwas unter den Teppich gewischt», empört sich René Umher. Der Präsident der lokalen SVP hat sich aufgrund von Rückmeldungen und Bitten von Personen aus dem Dorf mit einem Zugangsgesuch an den Gemeinderat gewandt. Er und ein Mitglied der Finanzkommission wollen gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip von der Exekutive zwölf Fragen beantwortet haben. Im Grundsatz geht es ihnen um Transparenz.

Sie rollen aber im Gesuch den Fall noch einmal auf, da ihrer Meinung nach nicht genügend öffentlich informiert wurde. Umher mahnt, dass es um Steuergelder gehe: «Wir würden gerne wissen, ob Geld verloren gegangen ist.» Sprich, ob eine Differenz zwischen der effektiven Auszahlung und dem mittlerweile zurückbezahlten Betrag besteht.

Im Grundsatz stehe einem Gemeindepräsidenten keine Überzeitentschädigung zu, die sei im Lohn enthalten. «Es schmeckt danach, dass nicht alles zurückgegangen ist», befürchtet Umher. Das solle öffentlich diskutiert werden. Es gehe um die Sache und nicht um den Gemeindepräsidenten, betont der SVP-Präsident. Komme eine lückenlose Beantwortung, sei die Sache für ihn erledigt. Daher bestehe er auch nicht auf einer Strafe für Schlatter.

Gemeindepräsident gibt sich bedeckt

«Wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, werden wir das Gesuch besprechen», erklärt Urech auf Anfrage. Er bestätigt, dass Gespräche mit Schlatter geführt und eine Einigung erzielt wurde. Mehr will der Gemeindepräsident im Moment nicht dazu sagen. In einem E-Mail an Umher schrieb Urech, dass der Gemeinderat einen Rechtsstreit vermeiden wollte. Weiter gehe es um zu viel ausbezahlte Überstunden, weil sich Arbeits- und Sitzungszeiten überschnitten hätten, sowie um falsch berechnete Stundenansätze bei der Auszahlung von Ferienrestguthaben.

Dass Bürger Einsicht in solche Akten erhalten können, dürfte trotz Öffentlichkeitsprinzip schwierig werden. Hier spielen auch Persönlichkeitsrechte, die verletzt werden könnten, eine Rolle. In diesem Pingpongspiel zwischen Umher und dem Gemeinderat steht nun der ehemalige Gemeindepräsident dazwischen. Was meint er dazu?

«Wir haben uns in der Frage, wie wir mit Aufwänden umgehen, geeinigt», erklärt Schlatter auf Anfrage. Es sei von Anfang an offen zwischen dem Gemeinderat und ihm diskutiert worden, einzig die Kommunikation sei allenfalls etwas spät erfolgt. Doch der ehemalige Gemeindepräsident nimmt seine Nachfolger gleich in Schutz. Mit der Neubesetzung der Gemeinderatssitze und dem gleichzeitig erfolgten Systemwechsel sei auch viel los gewesen. «Dass die Meinungen dabei auseinandergehen, ist auch klar», schliesst Schlatter das Gespräch.

Der Gemeinderat hat nun 30 Tage Zeit, das Gesuch zu beantworten oder abzulehnen. Umher kündigt an, dass er eine Schlichtungsverhandlung bei der kantonalen Datenschutzbeauftragten beantragen werde, sollte der Gemeinderat seinem Gesuch nicht nachkommen. Vermutlich dürfte die Geschichte auch im neuen Jahr noch eine Fortsetzung finden.

