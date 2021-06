Folgen des SVP-Referendums gegen Integrationsmillionen unklar

Ausländerdebatte Die Baselbieter SVP will das Integrationsprogramm kippen, weiss aber nicht, was sie damit auslöst Im Herbst dürfte die Baselbieter Bevölkerung über das Referendum der SVP gegen die 1,5 Millionen Franken für integrierende Massnahmen von Zugewanderten abstimmen. Dabei könnten die Folgen gravierender sein, als es die SVP beabsichtigt. Michael Nittnaus 30.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor allem Deutschkurse will die SVP fördern; allerdings nur, wenn die Lernerfolge messbar sind und nicht zu lange dauern. Symbolbild: Benjamin Manser

Niemand zweifelt daran, dass die SVP Baselland bis zum Stichtag am 22. Juli die 1500 nötigen Unterschriften zusammenbekommt. Das Referendum gegen das vom Landrat verabschiedete kantonale Integrationsprogramm «KIP 2bis» wird zustande kommen. «Da mache ich mir keine Sorgen», sagt Peter Riebli, SVP-Fraktionschef im Landrat. Läuft alles glatt, kann die Baselbieter Bevölkerung frühestens am 26. September darüber abstimmen, ob der Kanton in den Jahren 2022 und 2023 im Rahmen des KIP insgesamt 1,5 Millionen Franken für Integrationsmassnahmen von Ausländerinnen und Ausländern ausgeben soll.

An den Kantons- hängen auch die Bundesgelder

So weit, so klar. Doch die Sache ist leider komplizierter. «Es gibt noch viele Details zu klären», sagt sogar Adrian Baumgartner, Sprecher der zuständigen Sicherheitsdirektion, auf Anfrage. Das KIP 2bis ist ein Folgeprogramm des KIP 2. Die Leistungsvereinbarungen von Letzterem laufen Ende 2021 automatisch aus. Ein Integrationsprogramm zu führen, ist aber für alle Kantone Pflicht. Baumgartner:

«Es darf keinen vertragslosen Zustand und damit auch keine Finanzierungslücke geben.»

Das Problem: Fallen die 1,5 Millionen Franken Kantonsgelder weg, zahlt auch der Bund seinen Anteil in gleicher Höhe nicht. Bundesgelder fliessen nur so viele, wie auch der Kanton einschiesst. So sind die Regeln. Noch rechtzeitig bis Ende Jahr ein überarbeitetes Integrationsprogramm in Kraft zu setzen, scheint aber utopisch. Und auch das alte Programm weiterzuführen benötige laut SID eine Ausgabenbewilligung des Landrates. Ganz abgesehen davon, dass dies kaum im Sinne des SVP-Referendums wäre.

SVP nimmt Finanzierungslücke in Kauf

Für Baumgartner lautet das Fazit: «Ausländische Personen würden in den Jahren 2022 und 2023 in ihren freiwilligen Integrationsbemühungen weniger unterstützt, weil weniger Mittel – etwa für Sprachkurse – zur Verfügung stünden.» Auch würden langjährige Partnerschaften mit dem Roten Kreuz, dem Ausländerdienst Baselland (ALD), dem Hilfswerk der Evangelischen Kirchen und weiteren Akteuren aufs Spiel gesetzt. Diese müssten ihre Angebote anpassen oder könnten sie gar nicht mehr durchführen. Das befürchtet auch der Non-Profit-Verein ALD, der gar um seine Existenz bangt, wie er die bz schon vor zwei Wochen aufzeigte.

Das Paradoxe an der Situation ist, dass die SVP bei der Ankündigung des Referendums betont hat, nicht grundsätzlich gegen finanzielle Mittel für Integrationsprogramme zu sein. «Wir sperren uns nicht prinzipiell dagegen», sagt auch Riebli, «aber es braucht eine Kontrolle, wie die Gelder wirken. Sie sollen nicht nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden.» Das Referendum könnte nun aber tatsächlich zu einer vorübergehenden Finanzierungslücke führen. Dazu merkt Riebli trocken an:

«Wir haben bei der Beratung im Landrat rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht. Das ist jetzt das Problem der Sicherheitsdirektion, nicht unseres.»

Zur Not könnte die Regierung ohne den Landrat eine Million sprechen

Die SVP-Fraktion habe das Paket im Landrat Mitte Mai schliesslich zur Überarbeitung an die Regierung zurückweisen wollen. Dieses Unterfangen scheiterte jedoch deutlich. «Die Regierung hat das KIP schlicht zu spät ins Parlament gebracht, dabei muss sie doch bei jeder Vorlage mit einem Referendum rechnen», sagt Riebli. Er fordert, dass die zuständige SP-Regierungsrätin Kathrin Schweizer unverzüglich eine Vorlage ausarbeitet, die den Forderungen der SVP nach Fokussierung der Ausgaben inklusive Erfolgskontrolle – auch mittels vermehrter Integrationsvereinbarungen – gerecht wird.

Eine Möglichkeit, um den Schaden wenigstens etwas in Grenzen zu halten, hat der Kanton allerdings: «Der Regierungsrat könnte eine finanziell reduzierte Programmvereinbarung im Rahmen der regierungsrätlichen Kompetenzsumme beschliessen», sagt Baumgartner. Maximal darf die Regierung Ausgaben von einer Million Franken selbst beschliessen. Da sich aber auch die Bundesgelder entsprechend reduzieren würden, fiele die Differenz zum beschlossenen KIP 2bis immer noch beträchtlich aus.