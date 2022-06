Ausschreibung Projektsieger gekürt: Die Sekundarschule Hinterzweien in Muttenz kann erweitert werden Ein Basler Architekturbüro hat den Projektwettbewerb für die Erweiterung der Sek in Muttenz gewonnen. Das Büro ging als Sieger aus dem anonym durchgeführten offenen Wettbewerb hervor. Lea Meister 09.06.2022, 09.27 Uhr

Am Standort Muttenz ist die Sekundarstufe I aktuell auf zwei räumlich getrennte Schulanlagen verteilt. Kenneth Nars

Das Siegerprojekt «hannes» des Architekturbüros Gschwind Architekten AG BSA SIA in Basel überzeugte die Jury in der Gesamtbeurteilung am meisten. «Der Projektvorschlag unterstützt das pädagogische Konzept der Sekundarschule optimal und bietet aufgrund der gewählten Raumdispositionen eine hohe Flexibilität. Die gewählten Materialien Holz und Beton schaffen eine klare Gebäudestruktur», heisst es in der Mitteilung des Kantons.

Die Aufgabe für die Mitstreitenden bestand darin, die Sek Hinterzweien durch einen Neubau zu erweitern. Im Neubau untergebracht werden sollen die kantonale Sportklasse der Sekundarstufe 1 sowie mehrere Spezialräume. Ausserdem wird eine Doppelturnhalle für den Sportunterricht der Regelklassen und den Vereinssport Muttenz bereitgestellt, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

Arbeiten werden öffentlich aufgelegt

Bei der Auswahl des Siegerprojektes habe man Nachhaltigkeit ebenso vorausgesetzt wie eine «gute Einfügung des Erweiterungsneubaus in den Gesamtkontext der bestehenden Anlage».

Die eingereichten Arbeiten werden vom 1. Juli bis 11. Juli in der Eingangshalle der ehemaligen Fachhochschule an der Gründerstrasse in Muttenz öffentlich ausgestellt.