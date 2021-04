Aussergewöhnliches Erlebnis Die Begegnung mit einem Luchs in Rothenfluh: Der etwas andere Ausritt In Rothenfluh wurde im Wald ein Luchs gesichtet. Dies zeigt ein Video auf Facebook von letzter Woche. Raphael Häner vom Verband der Waldeigentümer erklärt, weshalb der Luchs für die Wälder gut ist. Laura Pirroncello 02.04.2021, 05.00 Uhr

Dass es in der Nordwestschweiz Luchse gibt, ist bekannt. Die Begegnung mit einer Raubkatze ist dann aber doch etwas Spezielles. (Symbolbild) Romano Cuonz

Bei einem Ausritt in Rothenfluh sichtete ein Facebook-User einen Luchs am Wegesrand. Auf Social Media teilt er sein Erlebnis. Von weitem erkennt man den Luchs kaum zwischen dem trockenen Laub. Erst als der Reiter mit der Handy-Kamera näher zoomt, erkennt man das Tier. Von der Grösse her, scheint es noch nicht voll ausgewachsen zu sein, ängstlich ist es aber nicht. Obwohl Pferd und Reiter gerade mal rund drei Meter entfernt sind, bleibt der Luchs ruhig liegen und schaut den beiden entgegen. Er gähnt sogar noch ganz entspannt.