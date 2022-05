Ausstellung Schwingfest und Pratteln: Alpenschweiz trifft auf multikulturelle Agglogemeinde Das Bürgerhaus Pratteln sucht vor dem Schwingfest nach Parallelen zwischen dem Schwingsport und lokalen Vereinen. Die neue Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Uni Basel. Dimitri Hofer 1 Kommentar 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Johanna Schmucki (links) und Antonia Banz realisierten die Ausstellung im Bürgerhaus Pratteln gemeinsam. Juri Junkov

Am letzten Augustwochenende steigt in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 (Esaf). Die Welt, die sich den Hunderttausenden Besuchenden am Riesenevent zeigt, hat wenig mit dem Leben in der Austragungsgemeinde gemein. Zwar existieren auch in Pratteln ein Schwingclub und eine Trachtengruppe. Mit Menschen aus rund 100 Nationen zeichnet sich Pratteln jedoch vor allem durch Multikulturalität aus.

«Wie passt das zusammen?», fragten sich die Verantwortlichen des Museums im Bürgerhaus Pratteln. In den vergangenen zwei Jahren erarbeiteten sie eine Ausstellung, die eine Brücke zwischen dem Esaf und der durch Industrie und Migration geprägten Agglogemeinde schlagen soll. Ab heute bis im Dezember ist «Schwingen trifft Pratteln» im Museum am Schmittiplatz zu sehen. In der Ausstellung werden verschiedene Prattler Vereine vorgestellt. Die Ausstellungsmacher gingen der Frage nach, welche Gemeinsamkeiten zwischen den Vereinen und dem Schwingen bestehen.

«Ich verfolge den Schwingsport. Gerne würde ich mich einmal mit den Jungs messen», sagt der Prattler Boxer Arnold Gjergjaj in einem Video, das draussen über dem Eingang des Bürgerhauses läuft. Sein in Pratteln ansässiger Club Arnold Boxfit ist einer von sieben Vereinen, die in der Ausstellung vorkommen. Weitere sind unter anderem die Yogaschule Yoga Shaanta und die Trachtengruppe Pratteln.

Respekt ist bei allen Vereinen sehr wichtig

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Uni Basel. «Die Studierenden führten Interviews mit den Vereinsmitgliedern», sagt Johanna Schmucki, Projektleiterin und Kuratorin im Bürgerhaus. Die Vereine hätten sich meist gerne zur Verfügung gestellt.

Von den verschiedenen Prattler Vereinen sind viele Fotos zu sehen. Juri Junkov

Was die Studentinnen und Studenten den Befragten entlockten, ist bemerkenswert. An verschiedenen Stationen sind ihre Aussagen verschriftlicht oder nachzuhören. Immer wieder zeigt sich, dass der gegenseitige Respekt und die Gemeinschaft in allen Vereinen eine wichtige Rolle spielt. «Nach dem Schwingkampf wird der Rücken des Gegners abgeklopft, nach dem Battle im Hip-Hop umarmt man sich», lautet eines der vielen anonymen Zitate. Wahrscheinlich stammt es von einem Mitglied der Tanzschule The Movement Spot. Eine andere Person hat festgestellt:

«Die Parallelen vom Breaken zum Schwingen sind der Kampf- und der Battle-Aspekt.»

Die Integration aller als wichtigstes Ziel

Anhand von Themen wie Kleidung, Werte und Visionen durchleuchtet die Ausstellung die sieben Vereine. Die Besuchenden können selbst ins Geschehen eingreifen und sich etwa mit Schwingerhemden fotografieren lassen. «Die interaktive Komponente war uns wichtig», sagt Antonia Banz, die für die Szenografie verantwortlich war. Auf einer Wand ist es möglich, mit Magneten selbst zu entscheiden, welche Werte für einen bedeutend oder eher nicht so wichtig sind.

Der Körper nimmt in der Ausstellung eine bedeutende Rolle ein. Juri Junkov

Im Eventdorf der Gemeinde Pratteln auf dem Esaf-Festgelände soll für die Schau im Bürgerhaus geworben werden. Dort, wie auch in der Ausstellung selber, steht im Zentrum, was Susanne Leutenegger Oberholzer im Einführungsvideo sagt. Die ehemalige Baselbieter Nationalrätin und Mitglied der Yogaschule Yoga Shaanta findet:

«Wichtig ist die Integration aller in Pratteln.»

Die Ausstellung im Bürgerhaus ist vom 28. Mai bis zum 23. Dezember 2022 zu sehen. Das Museum hat am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen