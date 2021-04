Auszeichnung Internationaler Award für Prattler Familienunternehmen Das Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit in Pratteln wurde für seine Ausbildungen im Bereich Hubarbeitsbühnen mit einem weltweiten Award ausgezeichnet. Tobias Gfeller 14.04.2021, 05.00 Uhr

Georg, Michael und Carina Wyss (von links) in der grossen Halle des Kompetenzzentrums für Arbeitssicherheit. Bild: Kenneth Nars (Pratteln, 30.3.2021)

Für ihre Ausbildungen und Schulungen im Bereich Hubarbeitsbühnen wurde das Prattler Unternehmen kürzlich aus über 800 Schulungsanbietern zum IPAF Ausbildungszentrum des Jahres gekürt. Die IPAF ist eine internationale Organisation und zählt Hersteller, Vermieter und Ausbildungszentren für Hubarbeitsbühnen zu ihren Mitgliedern. An diesem Award nehmen jährlich Unternehmen aus über 28 Ländern teil.

Bestätigung für intensive Arbeit und Detailtreue

Für das noch junge Familienunternehmen ist die Auszeichnung Bestätigung für die intensive Arbeit und die Detailtreue in den Ausbildungskursen, um die Arbeit in der Praxis mit Hubarbeitsbühnen nachzustellen. Das Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit ist weit mehr als Kurse für Hubarbeitsbühnen. Dies zeigt ein Augenschein vor Ort in der 2000 Quadratmeter grossen Industriehalle an der Güterstrasse in Pratteln.

Es herrscht an diesem Morgen Hochbetrieb. Auf der einen Seite lernt eine Gruppe das Einmaleins des Gabelstaplerfahrens.

Gemäss Anweisung des Instruktors werden Elemente hochgehoben, verschoben und wieder abgeladen.

Auf der anderen Hallenseite beginnt gerade ein Kurs für Hubarbeitsbühnen. Diese sind aus dem Alltag von Firmen, die Arbeiten ab einer Höhe von zwei Metern durchführen, nicht mehr wegzudenken.

Die Halle ist bewusst vielseitig eingerichtet, um möglichst praxisnahe Ausbildungen zu ermöglichen. Das ist essenziell, damit die Teilnehmenden erkennen, dass der Kursinhalt ihrem Arbeitsalltag entspricht und sie von den Schulungen profitieren können. Dazu ist ein Parcours aufgebaut, um das exakte Steuern der Fahrzeuge zu üben. Es hat verschiedene Transportgüter, die so in der Praxis auch bewegt werden müssen. Längst nicht alle Teilnehmenden bestehen die Herausforderungen der abschliessenden Prüfungen.

Jährlich mehr als 4000 Kursteilnehmende

Bei der Gründung vor neun Jahren mietete das Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit eine 300 Quadratmeter grosse Halle. Durch stetige Innovation und kontinuierliche Erweiterung des Kursangebots und der folgenden gestiegenen Nachfrage wurde ein Umzug in die grössere Halle notwendig.

Über 4000 Personen nehmen mittlerweile jährlich an den verschiedenen Kursangeboten teil. Beratungen und die Arbeitsmittelprüfung runden nun das Angebot zur Arbeitssicherheit ab. Die operative Führung befindet sich in der zweiten Generation mit den Geschwistern Carina (27) und Michael Wyss (33). Georg Wyss, der das Unternehmen gegründet hat, steht heute den 20 Mitarbeitenden beratend im Verwaltungsrat zur Seite.

Schweizweit einer der grössten Anbieter

Das Unternehmen hat sich in den neun Jahren über die Region hinaus einen Namen gemacht und bietet mittlerweile auch Kurse ausserhalb der Nordwestschweiz an. Dabei ist das Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit schweizweit einer der grössten Anbieter solcher Ausbildungen, das unabhängig von einem Verband, Herstellern oder Vermietern operiert.

Georg Wyss, der schon lange in der Branche tätig ist, weiss, dass Arbeitssicherheit stetig an Bedeutung gewonnen hat.

«Man schenkt heute der Sicherheit mehr Beachtung. Das liegt einerseits an den strengeren Vorgaben, aber auch am Bewusstsein für die Gesundheit und die Kosten, die bei Ausfällen entstehen.»