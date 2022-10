Baselland sagt Einweihungsakt für den Vollanschluss Aesch ab

Autobahn A18 Kanton sagt Einweihungsakt für den Vollanschluss Aesch ab Die Hauptarbeiten am Vollanschluss Aesch sind abgeschlossen. Der für Freitag geplante symbolische Einweihungsakt findet trotzdem nicht statt. Die Begründung ist aussergewöhnlich. Tobias Gfeller 26.10.2022, 16.06 Uhr

Der Autobahnanschluss Aesch im Bau. Archivbild: Juri Junkov

Aus einem einfachen Autobahnanschluss wird in Aesch ein voller Anschluss, mit dem die Autobahn A18 sowohl in Richtung Norden als auch Süden befahren werden kann. Die Hauptarbeiten dafür sind abgeschlossen. Dies hätte der Kanton am Freitag mit einem symbolischen Einweihungsakt feiern wollen. Doch aufgrund von «sehr wenigen Anmeldungen» hat die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) den Anlass am Mittwochvormittag überraschend abgesagt.